Новини про коронавірус 6 серпня: рекорд вакцинованих в Україні, як уникнути локдауну

В Україні за добу вакцинували майже 170 тисяч людей. В Ізраїлі розпочали масову вакцинацію третьою дозою. Розріджувачі крові зменшують ризик ускладнень при коронавірусі. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 6 серпня.

Новини про коронавірус в Україні 6 серпня

COVID-19 в Україні: понад тисяча інфікованих, 16 померли

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби в різних регіонах країни зареєстрували 1 081 людину. До лікарень госпіталізували 516 хворих. На жаль, ще 16 пацієнтів померли. Водночас 478 пацієнтів повідомили про одужання.

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Кількість проведених тестувань на COVID-19:

методом ПЛР – 19 929 людей,

методом ІФА – 7 546 людей,

експрес-тестами – 15 122 людини.

Добовий приріст випадків коронавірусу в регіонах

Київ – 164 випадки;

Вінницька область – 46 випадків;

Волинська область – 9 випадків;

Дніпропетровська область – 54 випадки;

Донецька область – 57 випадків;

Житомирська область – 17 випадків;

Закарпатська область – 11 випадків;

Запорізька область – 43 випадки;

Івано-Франківська область – 16 випадків;

Київська область – 54 випадки;

Кіровоградська область – 6 випадків;

Луганська область – 25 випадків;

Львівська область – 54 випадки;

Миколаївська область – 13 випадків;

Одеська область – 92 випадки;

Полтавська область – 23 випадки;

Рівненська область – 16 випадків;

Сумська область – 49 випадків;

Тернопільська область – 32 випадки;

Харківська область – 83 випадки;

Херсонська область – 95 випадків;

Хмельницька область – 37 випадків;

Черкаська область – 26 випадків;

Чернівецька область – 24 випадки;

Чернігівська область – 25 випадків.

За весь час пандемії в Україні зафіксували 2 257 478 випадків зараження коронавірусом. Станом на 6 серпня 2 189 293 людини вже подолали хворобу. Натомість померли від ускладнень 53 065 громадяни країни.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



​Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Рекордна кількість: в Україні за добу вакцинували майже 170 тисяч людей

Джерело: МОЗ

Від учора щеплення проти коронавірусу отримали 167 383 українців – це рекордна кількість від початку вакцинальної кампанії. 98 447 з них отримали щеплення вперше, а решта 68 936 – вдруге. Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу вакцинували 3 953 542 людини. 3 953 540 з них отримали першу дозу препарату, а 2 284 166 – другу, тим самим повністю завершивши імунізацію.

Спалах може бути в будь-який момент: Ляшко про ситуацію з COVID-19

Джерело: НВ

В ефірі одного з телеканалів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що через штам коронавірусу Дельта новий спалах в Україні може виникнути у будь-який момент. Адже Дельта значно інтенсивніше та швидше розповсюджується, ніж попередні варіанти коронавірусу.

Ляшко назвав умову, за якої в Україні не вводитимуть локдаун восени

Джерело: ТСН

Ляшко повідомив, що локдауну може не бути, якщо вакцинується якомога більше людей. Ба більше, школи в новому навчальному році закривати не планують навіть у червоних зонах карантину. Але мова йде лише про ті заклади, де будуть вакциновані 80% вчителів. Такі ж правила діятимуть і для установ культури.

До теми Піковий рівень захисту: у МОЗ розповіли, в який період вакцина діє найкраще

Новини про коронавірус у світі 6 серпня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Від початку пандемії коронавірус виявили у більш ніж 201 мільйона людей по всьому світу. Хвороба забрала життя понад 4,2 мільйона інфікованих.

До слова, найбільше перехворілих на коронавірус зафіксували у США – COVID-19 діагностували понад 35 мільйонам людей, щонайменше 615 з яких померли. Сильно постраждала від інфекції й Індія, де недугу виявили у майже 32 мільйонів людей. Нині в країні зареєстрували 426 тисяч смертей серед пацієнтів.

В Ізраїлі розпочали масову вакцинацію третьою дозою

Джерело: Mignews

У Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю оприлюднили статистику ревакцинації літнього населення Ізраїлю третьою дозою вакцини проти коронавірусу. Всього за 4 дні третє щеплення отримали вже 262 563 людини у віці 60+. Ця кількість громадян вакцинувалась всього за 4 дні. У чергу на отримання третьої дози записалася ще 381 тисяча людей.

Розріджувачі крові зменшують ризик ускладнень при коронавірусі

Джерело: New England Journal of Medicine

Дослідження проводилось від початку 2020 року на 2,2 тисяч учасниках. Повна доза гепарину знизила ризик ШВЛ у пацієнтів з помірним перебігом COVID-19 на 98,6% в порівнянні з хворими тієї ж групи, які отримували профілактичні дози антикоагулянту. Кровотечу як побічний ефект діагностували рідко. Разом з тим, у важких хворих антикоагулянти знизили ймовірність тромбозу, але не позначилися на потреби в ШВЛ і не зменшували термін госпіталізації.