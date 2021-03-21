Станом на 21 березня в Україні зареєстрували 1 546 363 хворих на COVID-19. За минулу добу виявили 11 145 інфікованих. З них 585 дітей та 199 медпрацівників.

Найбільше нових випадків зараження коронавірусом за попередню добу зафіксували у Львівській (1117), Харківській (879), Житомирській (814), Дніпропетровській (760) та Хмельницькій (740) областях. До теми Живих від мертвих відмежовує фіранка: у Коломиї – страшна ситуація в лікарні Впродовж минулої доби до лікарень госпіталізували 4 838 пацієнтів з COVID-19 або наявними ознаками захворювання. Ще 166 хворих померли. Натомість виписали 3 877 людей. За згаданий період в Україні провели всього 35 240 тестувань методом ПЛР. Ще 6 443 провели методом ІФА, а ще 27 093 – експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2. Добовий приріст захворюваності в Києві та областях України Київ – 434 випадки;

Вінницька область – 664 випадки;

Волинська область – 173 випадки;

Дніпропетровська область – 760 випадків;

Донецька область – 373 випадки;

Житомирська область – 814 випадків;

Закарпатська – 367 випадків;

Запорізька область – 274 випадки;

Івано-Франківська область – 331 випадок;

Київська область – 654 випадки;

Кіровоградська область – 95 випадків;

Луганська область – 23 випадки;

Львівська область – 1 117 випадків;

Миколаївська область – 353 випадки;

Одеська область – 660 випадків;

Полтавська область – 267 випадків;

Рівненська область – 217 випадків;

Сумська область – 388 випадків;

Тернопільська область – 376 випадків;

Харківська область – 879 випадків;

Херсонська область – 165 випадків;

Хмельницька область – 740 випадків;

Черкаська область – 291 випадок;

Чернівецька область – 418 випадків;

Чернігівська область – 312 випадків. *Відсутні дані з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей, АР Крим та міста Севастополя. Від початку пандемії в Україні: Виявлено хворих – 1 546 363;

Одужали – 1 257 849 пацієнтів;

Померли – 29 941 людина;

Проведено ПЛР-тестувань – 7 659 777.

Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу