Понад 11 тисяч нових випадків COVID-19 в Україні, госпіталізували майже 5 тисяч людей

Станом на 21 березня в Україні зареєстрували 1 546 363 хворих на COVID-19. За минулу добу виявили 11 145 інфікованих. З них 585 дітей та 199 медпрацівників.
Найбільше нових випадків зараження коронавірусом за попередню добу зафіксували у Львівській (1117), Харківській (879), Житомирській (814), Дніпропетровській (760) та Хмельницькій (740) областях.
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Впродовж минулої доби до лікарень госпіталізували 4 838 пацієнтів з COVID-19 або наявними ознаками захворювання. Ще 166 хворих померли. Натомість виписали 3 877 людей.
За згаданий період в Україні провели всього 35 240 тестувань методом ПЛР. Ще 6 443 провели методом ІФА, а ще 27 093 – експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.
Добовий приріст захворюваності в Києві та областях України
- Київ – 434 випадки;
- Вінницька область – 664 випадки;
- Волинська область – 173 випадки;
- Дніпропетровська область – 760 випадків;
- Донецька область – 373 випадки;
- Житомирська область – 814 випадків;
- Закарпатська – 367 випадків;
- Запорізька область – 274 випадки;
- Івано-Франківська область – 331 випадок;
- Київська область – 654 випадки;
- Кіровоградська область – 95 випадків;
- Луганська область – 23 випадки;
- Львівська область – 1 117 випадків;
- Миколаївська область – 353 випадки;
- Одеська область – 660 випадків;
- Полтавська область – 267 випадків;
- Рівненська область – 217 випадків;
- Сумська область – 388 випадків;
- Тернопільська область – 376 випадків;
- Харківська область – 879 випадків;
- Херсонська область – 165 випадків;
- Хмельницька область – 740 випадків;
- Черкаська область – 291 випадок;
- Чернівецька область – 418 випадків;
- Чернігівська область – 312 випадків.
*Відсутні дані з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей, АР Крим та міста Севастополя.
Від початку пандемії в Україні:
- Виявлено хворих – 1 546 363;
- Одужали – 1 257 849 пацієнтів;
- Померли – 29 941 людина;
- Проведено ПЛР-тестувань – 7 659 777.
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