Понад 11 тисяч нових випадків COVID-19 в Україні, госпіталізували майже 5 тисяч людей

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Джерело:

фейсбук Максима Степанова

Станом на 21 березня в Україні зареєстрували 1 546 363 хворих на COVID-19. За минулу добу виявили 11 145 інфікованих. З них 585 дітей та 199 медпрацівників.

Найбільше нових випадків зараження коронавірусом за попередню добу зафіксували у Львівській (1117), Харківській (879), Житомирській (814), Дніпропетровській (760) та Хмельницькій (740) областях.

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Впродовж минулої доби до лікарень госпіталізували 4 838 пацієнтів з COVID-19 або наявними ознаками захворювання. Ще 166 хворих померли. Натомість виписали 3 877 людей.

За згаданий період в Україні провели всього 35 240 тестувань методом ПЛР. Ще 6 443 провели методом ІФА, а ще 27 093 – експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Добовий приріст захворюваності в Києві та областях України

  • Київ – 434 випадки;
  • Вінницька область – 664 випадки;
  • Волинська область – 173 випадки;
  • Дніпропетровська область – 760 випадків;
  • Донецька область – 373 випадки;
  • Житомирська область – 814 випадків;
  • Закарпатська – 367 випадків;
  • Запорізька область – 274 випадки;
  • Івано-Франківська область – 331 випадок;
  • Київська область – 654 випадки;
  • Кіровоградська область – 95 випадків;
  • Луганська область – 23 випадки;
  • Львівська область – 1 117 випадків;
  • Миколаївська область – 353 випадки;
  • Одеська область – 660 випадків;
  • Полтавська область – 267 випадків;
  • Рівненська область – 217 випадків;
  • Сумська область – 388 випадків;
  • Тернопільська область – 376 випадків;
  • Харківська область – 879 випадків;
  • Херсонська область – 165 випадків;
  • Хмельницька область – 740 випадків;
  • Черкаська область – 291 випадок;
  • Чернівецька область – 418 випадків;
  • Чернігівська область – 312 випадків.

*Відсутні дані з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей, АР Крим та міста Севастополя.

Від початку пандемії в Україні:

  • Виявлено хворих – 1 546 363;
  • Одужали – 1 257 849 пацієнтів;
  • Померли – 29 941 людина;
  • Проведено ПЛР-тестувань – 7 659 777.

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