Новини про коронавірус 23 липня: рекорд вакцинації в Україні, новий побічний ефект Janssen

В Україні за добу проти коронавірусу вакцинували рекордну кількість людей. До побічних ефектів вакцини від Janssen (Johnson & Johnson) включили новий синдром. Назвали ознаки, які підвищують ризик виникнення постковідного синдрому. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 23 липня.

Новини про коронавірус в Україні 23 липня

Добова статистика COVID-19

Джерело: МОЗ

За минулу добу в Україні виявили 763 хворих на коронавірус, серед них 57 дітей та 15 медпрацівників. Від ускладнень коронавірусу померли 22 пацієнти.

Днем раніше Новини про коронавірус 22 липня: Дельта в Києві, нова ефективність AstraZeneca проти мутацій

До лікарень госпіталізували 446 хворих з симптомами COVID-19, які потребували медичної допомоги. Водночас одужали від коронавірусу ще 639 українців.

Динаміка тестування на коронавірус за добу:

методом ПЛР – 18 411 тестів,

методом ІФА – 7 630 тестів,

експрес-тестами – 14 016.

COVID-19 в регіонах: добова статистика

м. Київ – 226 випадків;

Вінницька область – 8 випадків;

Волинська область – 5 випадків;

Дніпропетровська область – 39 випадків;

Донецька область – 79 випадків;

Житомирська область – 13 випадків;

Закарпатська область – 5 випадків;

Запорізька область – 26 випадок;

Івано-Франківська область – 10 випадків;

Київська область – 21 випадків;

Кіровоградська область – 1 випадок;

Луганська область – 27 випадків;

Львівська область – 18 випадки;

Миколаївська область – 18 випадків;

Одеська область – 35 випадків;

Полтавська область – 21 випадок;

Рівненська область – 10 випадки;

Сумська область – 26 випадків;

Тернопільська область – 8 випадків;

Харківська область – 67 випадків;

Херсонська область – 37 випадків;

Хмельницька область – 19 випадків;

Черкаська область – 19 випадків;

Чернівецька область – 22 випадки;

Чернігівська область – 3 випадки.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні зафіксували 2 247 419 хворих на коронавірус, 2 183 642 з яких вже одужали.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Темпи вакцинації проти коронавірусу в Україні

Джерело: МОЗ

За минулу добу в Україні проти коронавірусу вакцинували рекордну кількість людей. Так, за добу 22 липня щеплення отримав 139 441 українець. 76 169 з них отримав першу дозу вакцини, а решта 63 272 – другу.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 920 068 людей:

1 дозу отримали – 2 920 066 людей,

2 дози – 1 619 131 українець (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном),

Загалом в країні провели уже 4 539 197 щеплень.

Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал

Новини про коронавірус у світі 23 липня

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: РНБО

Станом на ранок 23 липня у світі зареєстрували більш ніж 192 мільйони інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли більш ніж 4,1 мільйона хворих. Натомість понад 126 мільйонів пацієнтів одужали.

До побічних ефектів вакцини від Johnson & Johnson включили новий синдром

Джерело: EMA

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) включило синдром Гієна-Барре до рідкісних побічних ефектів від вакцини Janssen американської компанії Johnson & Johnson. Всього в світі зареєстрували 108 випадків синдрому Гієна-Барре після вакцинації, при цьому щеплення препаратом від Johnson & Johnson отримали понад 21 мільйон людей. Відомо також про один летальний випадок

В EMA наголосили, що

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Дослідження та вакцини

Новий рекомендований інтервал між дозами Pfizer дає кращий імунітет: дослідження

Джерело: BBC

Британські дослідники виявили, що більший інтервал між першою та другою дозою вакцини Pfizer-BioNTech стимулює імунну систему виробляти більше антитіл і забезпечує кращий захист проти COVID-19. Крім того, вчені зазначили, що інтервал у 8 тижнів є потенційним рішенням протидії варіанту коронавірусу Дельта.

Назвали ознаки, які підвищують ризик виникнення постковідного синдрому

Джерело: Sage

Новий огляд досліджень показав, що деякі ознаки як мінімум вказують на ризик розвитку постковідного синдрому:

До факторів ризику розвитку постковідного синдрому відноситься в першу чергу жіночу стать: відомо, що чоловіки більше схильні до важкого перебігу і смертності від COVID-19, однак у жінок набагато частіше (70 – 80%) зберігаються довгострокові наслідки інфекції.

Крім того, ймовірність long covid підвищена у літніх людей і пацієнтів, які під час хвороби були госпіталізовані та потребували кисневої підтримки, страждали від задишки та болю в грудях.

Серед супутніх захворювань, що підвищують ризик розвитку постковідного синдрому, автори огляду виділили гіпертонію, хвороби легенів і астму.

Вчені також з'ясували, що люди, які пережили госпіталізацію, піддавалися величезному ризику посттравматичного стресового розладу (ПТСР) – важкий психоемоційний стан, який може тривати більше ніж місяць і супроводжуватися тривогою, безсонням, депресією, панічними атаками.

Назвали основні фактори, які підвищують ризик смерті молодих людей від коронавірусу

Джерело: Mayo Clinic

Науковці назвали захворювання, які підвищують ризик важкого перебігу у пацієнтів до 45 років. Це онкологічні захворювання, неврологічні розлади, ішемічна хвороба серця, гематологічні та ендокринні захворювання. Вчені також дізнались, що COVID-19 становить велику загрозу для людей з психічними захворюваннями, в тому числі на шизофренію, і порушеннями розвитку.

У дослідженні підтвердився і вплив приналежності до раси та етнічних груп: найвищий ризик смертності від коронавірусної інфекції було виявлено в азіатів, хоча в цій групі їх було небагато, всього 4,1%. На другому місці – чорношкірі пацієнти, на третьому – латиноамериканці.