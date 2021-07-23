Новини про коронавірус 23 липня: рекорд вакцинації в Україні, новий побічний ефект Janssen
Джерело:24 канал
В Україні за добу проти коронавірусу вакцинували рекордну кількість людей. До побічних ефектів вакцини від Janssen (Johnson & Johnson) включили новий синдром. Назвали ознаки, які підвищують ризик виникнення постковідного синдрому. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 23 липня.
Новини про коронавірус в Україні 23 липня
Добова статистика COVID-19
Джерело: МОЗ
За минулу добу в Україні виявили 763 хворих на коронавірус, серед них 57 дітей та 15 медпрацівників. Від ускладнень коронавірусу померли 22 пацієнти.
Днем раніше Новини про коронавірус 22 липня: Дельта в Києві, нова ефективність AstraZeneca проти мутацій
До лікарень госпіталізували 446 хворих з симптомами COVID-19, які потребували медичної допомоги. Водночас одужали від коронавірусу ще 639 українців.
Динаміка тестування на коронавірус за добу:
- методом ПЛР – 18 411 тестів,
- методом ІФА – 7 630 тестів,
- експрес-тестами – 14 016.
COVID-19 в регіонах: добова статистика
- м. Київ – 226 випадків;
- Вінницька область – 8 випадків;
- Волинська область – 5 випадків;
- Дніпропетровська область – 39 випадків;
- Донецька область – 79 випадків;
- Житомирська область – 13 випадків;
- Закарпатська область – 5 випадків;
- Запорізька область – 26 випадок;
- Івано-Франківська область – 10 випадків;
- Київська область – 21 випадків;
- Кіровоградська область – 1 випадок;
- Луганська область – 27 випадків;
- Львівська область – 18 випадки;
- Миколаївська область – 18 випадків;
- Одеська область – 35 випадків;
- Полтавська область – 21 випадок;
- Рівненська область – 10 випадки;
- Сумська область – 26 випадків;
- Тернопільська область – 8 випадків;
- Харківська область – 67 випадків;
- Херсонська область – 37 випадків;
- Хмельницька область – 19 випадків;
- Черкаська область – 19 випадків;
- Чернівецька область – 22 випадки;
- Чернігівська область – 3 випадки.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Темпи вакцинації проти коронавірусу в Україні
Джерело: МОЗ
За минулу добу в Україні проти коронавірусу вакцинували рекордну кількість людей. Так, за добу 22 липня щеплення отримав 139 441 українець. 76 169 з них отримав першу дозу вакцини, а решта 63 272 – другу.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 920 068 людей:
- 1 дозу отримали – 2 920 066 людей,
- 2 дози – 1 619 131 українець (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном),
- Загалом в країні провели уже 4 539 197 щеплень.
Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал
Новини про коронавірус у світі 23 липня
Статистика поширення COVID-19 у світі
Джерело: РНБО
Станом на ранок 23 липня у світі зареєстрували більш ніж 192 мільйони інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли більш ніж 4,1 мільйона хворих. Натомість понад 126 мільйонів пацієнтів одужали.
До побічних ефектів вакцини від Johnson & Johnson включили новий синдром
Джерело: EMA
Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) включило синдром Гієна-Барре до рідкісних побічних ефектів від вакцини Janssen американської компанії Johnson & Johnson. Всього в світі зареєстрували 108 випадків синдрому Гієна-Барре після вакцинації, при цьому щеплення препаратом від Johnson & Johnson отримали понад 21 мільйон людей. Відомо також про один летальний випадокВажливо! В EMA наголосили, що позитивний ефект від вакцини переважає ризики, пов'язані зі щепленням.
До теми До червоної зони точно повернемось, – У МОЗ очікують нову хвилю коронавірусу вже восени
Дослідження та вакцини
Новий рекомендований інтервал між дозами Pfizer дає кращий імунітет: дослідження
Джерело: BBC
Британські дослідники виявили, що більший інтервал між першою та другою дозою вакцини Pfizer-BioNTech стимулює імунну систему виробляти більше антитіл і забезпечує кращий захист проти COVID-19. Крім того, вчені зазначили, що інтервал у 8 тижнів є потенційним рішенням протидії варіанту коронавірусу Дельта.
Назвали ознаки, які підвищують ризик виникнення постковідного синдрому
Джерело: Sage
Новий огляд досліджень показав, що деякі ознаки як мінімум вказують на ризик розвитку постковідного синдрому:
- До факторів ризику розвитку постковідного синдрому відноситься в першу чергу жіночу стать: відомо, що чоловіки більше схильні до важкого перебігу і смертності від COVID-19, однак у жінок набагато частіше (70 – 80%) зберігаються довгострокові наслідки інфекції.
- Крім того, ймовірність long covid підвищена у літніх людей і пацієнтів, які під час хвороби були госпіталізовані та потребували кисневої підтримки, страждали від задишки та болю в грудях.
- Серед супутніх захворювань, що підвищують ризик розвитку постковідного синдрому, автори огляду виділили гіпертонію, хвороби легенів і астму.
- Вчені також з'ясували, що люди, які пережили госпіталізацію, піддавалися величезному ризику посттравматичного стресового розладу (ПТСР) – важкий психоемоційний стан, який може тривати більше ніж місяць і супроводжуватися тривогою, безсонням, депресією, панічними атаками.
Назвали основні фактори, які підвищують ризик смерті молодих людей від коронавірусу
Джерело: Mayo Clinic
Науковці назвали захворювання, які підвищують ризик важкого перебігу у пацієнтів до 45 років. Це онкологічні захворювання, неврологічні розлади, ішемічна хвороба серця, гематологічні та ендокринні захворювання. Вчені також дізнались, що COVID-19 становить велику загрозу для людей з психічними захворюваннями, в тому числі на шизофренію, і порушеннями розвитку.
У дослідженні підтвердився і вплив приналежності до раси та етнічних груп: найвищий ризик смертності від коронавірусної інфекції було виявлено в азіатів, хоча в цій групі їх було небагато, всього 4,1%. На другому місці – чорношкірі пацієнти, на третьому – латиноамериканці.