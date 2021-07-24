Новини про коронавірус в Україні 24 липня
Добова статистика COVID-19
Джерело: МОЗ
За минулу добу в Україні зафіксували 745 нових випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. За цей самий період до лікарень госпіталізували 395 людей із підтвердженими та підозрілими випадками. На жаль, ще 24 пацієнти померли. Натомість одужали 394 інфікованих.
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Впродовж 23 липня в Україні провели 39 142 тести на коронавірус:
- методом ПЛР – 18 581,
- методом ІФА – 7 326,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 13 – 235.
Загалом станом на 24 липня в країні провели 11 258 394 ПЛР-тестувань.
Добовий приріст захворюваності в регіонах
- Київ – 194 випадки;
- Вінницька область – 14 випадків;
- Волинська область – 1 випадок;
- Дніпропетровська область – 58 випадків;
- Донецька область – 30 випадків;
- Житомирська область – 3 випадки;
- Закарпатська область – 6 випадків;
- Запорізька область – 24 випадки;
- Івано-Франківська область – 6 випадків;
- Київська область – 30 випадків;
- Кіровоградська область – 5 випадків;
- Луганська область – 30 випадків;
- Львівська область – 42 випадки;
- Миколаївська область –30 випадків;
- Одеська область – 38 випадків;
- Полтавська область – 29 випадків;
- Рівненська область – 10 випадків;
- Сумська область – 42 випадки;
- Тернопільська область – 9 випадків;
- Харківська область – 32 випадки;
- Херсонська область – 54 випадки;
- Хмельницька область – 10 випадків;
- Черкаська область – 22 випадки;
- Чернівецька область – 7 випадків;
- Чернігівська область – 19 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Понад 3 мільйони українців отримали хоча б одну дозу COVID-вакцини
Джерело: МОЗ
За минулу добу, 23 липня, щеплення проти коронавірусу зробили 152 675 мешканцям України. 90 072 з них отримали першу дозу препарату, а решта 62 603 – другу.
Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу щеплено 3 010 140 мешканців країни, 3 010 138 з яких отримали першу дозу. Натомість повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 681 734 людини. Загалом в країні провели 4 691 872 COVID-щеплення.
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Новини про коронавірус у світі 24 липня
Статистика поширення COVID-19 у світі
Джерело: РНБО
Станом на ранок 24 липня у світі зареєстрували більш ніж 193 мільйони хворих на коронавірус. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли більш ніж 4,1 мільйона інфікованих. Натомість майже 127 мільйонів пацієнтів одужали.
У Великій Британії зафіксували новий штам коронавірусу
Джерело: The Mirror
Агентство Суспільної охорони здоров’я Англії (PHE) повідомило про виявлення нової мутації коронавірусу COVID-19 на території Великої Британії. Ймовірно, вона завезена. Мутацію коронавірусу B.1.621У виявили у 16 людей. Всі вони їздили за кордон. Докази початку поширення всередині Британії наразі відсутні.
США подарували Грузії пів мільйона доз вакцини Pfizer
Джерело: "Эхо Кавказа"
США ухвалили рішення подарувати Грузії сотні тисяч доз вакцини проти COVID-19. Препарат від компанії Pfizer/BioNTech прибув до країни 24 липня.
Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал
З'явилися нові дані про небезпеку штаму коронавірусу Дельта
Джерело: The Guardian
Згідно з даними британського МОЗ, ризик заразитися штамом Дельта повторно на 46% більший, ніж Альфою. При цьому найвищий ризик спостерігається вже через пів року після першого зараження й одужання.