Новини про коронавірус 24 липня: нова мутація у Великій Британії, свіжі дані про Дельта-штам

У Великій Британії зафіксували новий штам коронавірусу. США подарували Грузії пів мільйона доз вакцини Pfizer. З'явилися нові дані про небезпеку штаму коронавірусу Дельта. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 24 липня.

Новини про коронавірус в Україні 24 липня

Добова статистика COVID-19

Джерело: МОЗ

За минулу добу в Україні зафіксували 745 нових випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. За цей самий період до лікарень госпіталізували 395 людей із підтвердженими та підозрілими випадками. На жаль, ще 24 пацієнти померли. Натомість одужали 394 інфікованих.

До теми Новини про коронавірус 23 липня: рекорд вакцинації в Україні, Moderna для дітей

Впродовж 23 липня в Україні провели 39 142 тести на коронавірус:

методом ПЛР – 18 581,

методом ІФА – 7 326,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 13 – 235.

Загалом станом на 24 липня в країні провели 11 258 394 ПЛР-тестувань.

Добовий приріст захворюваності в регіонах

Київ – 194 випадки;

Вінницька область – 14 випадків;

Волинська область – 1 випадок;

Дніпропетровська область – 58 випадків;

Донецька область – 30 випадків;

Житомирська область – 3 випадки;

Закарпатська область – 6 випадків;

Запорізька область – 24 випадки;

Івано-Франківська область – 6 випадків;

Київська область – 30 випадків;

Кіровоградська область – 5 випадків;

Луганська область – 30 випадків;

Львівська область – 42 випадки;

Миколаївська область –30 випадків;

Одеська область – 38 випадків;

Полтавська область – 29 випадків;

Рівненська область – 10 випадків;

Сумська область – 42 випадки;

Тернопільська область – 9 випадків;

Харківська область – 32 випадки;

Херсонська область – 54 випадки;

Хмельницька область – 10 випадків;

Черкаська область – 22 випадки;

Чернівецька область – 7 випадків;

Чернігівська область – 19 випадків.

За весь час пандемії в країні виявили 2 248 164 хворих на коронавірус. На жаль, 52 835 з них померли, проте 2 184 036 зуміли подолати захворювання.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Понад 3 мільйони українців отримали хоча б одну дозу COVID-вакцини

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 23 липня, щеплення проти коронавірусу зробили 152 675 мешканцям України. 90 072 з них отримали першу дозу препарату, а решта 62 603 – другу.

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу щеплено 3 010 140 мешканців країни, 3 010 138 з яких отримали першу дозу. Натомість повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 681 734 людини. Загалом в країні провели 4 691 872 COVID-щеплення.

До теми Не привезли "Супутника V": Росія підвела Аргентину з поставками вакцини

Новини про коронавірус у світі 24 липня

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: РНБО

Станом на ранок 24 липня у світі зареєстрували більш ніж 193 мільйони хворих на коронавірус. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли більш ніж 4,1 мільйона інфікованих. Натомість майже 127 мільйонів пацієнтів одужали.

У Великій Британії зафіксували новий штам коронавірусу

Джерело: The Mirror

Агентство Суспільної охорони здоров’я Англії (PHE) повідомило про виявлення нової мутації коронавірусу COVID-19 на території Великої Британії. Ймовірно, вона завезена. Мутацію коронавірусу B.1.621У виявили у 16 людей. Всі вони їздили за кордон. Докази початку поширення всередині Британії наразі відсутні.

США подарували Грузії пів мільйона доз вакцини Pfizer

Джерело: "Эхо Кавказа"

США ухвалили рішення подарувати Грузії сотні тисяч доз вакцини проти COVID-19. Препарат від компанії Pfizer/BioNTech прибув до країни 24 липня.

Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал

З'явилися нові дані про небезпеку штаму коронавірусу Дельта

Джерело: The Guardian

Згідно з даними британського МОЗ, ризик заразитися штамом Дельта повторно на 46% більший, ніж Альфою. При цьому найвищий ризик спостерігається вже через пів року після першого зараження й одужання.