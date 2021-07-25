Новини про коронавірус 25 липня: США може вакцинувати тричі, послаблення карантину

У США розглядають можливість тричі щеплювати певні групи населення. В Україні можуть послабити карантин для вакцинованих від COVID-19. За добу госпіталізованих виявилось майже вдвічі більше, ніж хворих. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 25 липня.

Новини про коронавірус в Україні 25 липня

Добова статистика COVID-19

Джерело: МОЗ

За добу 24 липня в Україні зафіксували 286 нових випадків інфікування коронавірусом. З них 19 дітей та 2 медпрацівників. За цей самий період до лікарень госпіталізували 422 людей із підтвердженими та підозрілими випадками. На жаль, ще 12 пацієнти померли.

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Разом з тим, вдалося одужати – 159 людям.

За добу протестували:

методом ПЛР – 26 197 осіб,

методом ІФА – 2 823 осіб,

експрес-тестами – 10 386 осіб.

Загалом станом на 25 липня в країні провели 11 271 382 ПЛР-тестувань.

Добовий приріст захворюваності в регіонах

Київ – 85 випадків;

Вінницька область – 16 випадків;

Волинська область – 3 випадки;

Дніпропетровська область – 21 випадок;

Донецька область – 4 випадки;

Житомирська область – 10 випадків;

Закарпатська область – 1 випадок;

Запорізька область – 18 випадків;

Івано-Франківська область – 3 випадки;

Київська область – 11 випадків;

Кіровоградська область – 2 випадки;

Луганська область – 4 випадки;

Львівська область – 19 випадків;

Миколаївська область – 5 випадків;

Одеська область – 23 випадки;

Полтавська область – 5 випадків;

Рівненська область – 2 випадки;

Сумська область – 12 випадків;

Тернопільська область – 4 випадки;

Харківська область – 9 випадків;

Херсонська область – 14 випадків;

Хмельницька область – 6 випадків;

Черкаська область – 5 випадків;

Чернівецька область – 4 випадки;

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 248 450 осіб. На жаль, померли 52 847 людей. Побороли недугу – 2 184 195 осіб.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Вакцинація в Україні

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 24 липня, щеплення проти коронавірусу зробили 71 571 мешканцям України. З них отримали першу дозу препарату – 50 421 осіб. Натомість 21 150 людям ввели другу дозу препарату. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 060 561 людину.

В Україні можуть послабити карантин для вакцинованих від COVID-19

Джерело: "Апостроф"

Міністерство охорони здоров’я України розглядає варіант послаблення карантину для вакцинованих від коронавірусу громадян. Мовиться про використання "внутрішнього" ковідного сертифіката.

Як в Україні діагностують штам Дельта

Джерело: Новини.Live Аналіз на визначення штаму коронавірусу Дельта можна зробити в лабораторіях 2 медичних установах України. Зазначається, що тестування подібного роду також можуть проводити і в приватних лабораторних установах в разі, якщо у них в наявності є спеціальний прилад секвенатор.

Новини про коронавірус у світі 25 липня

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: РНБО

Станом на ранок 25 липня у світі зареєстрували більш ніж 193,6 мільйона хворих на коронавірус. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли більш ніж 4,1 мільйона інфікованих. Натомість понад 127 мільйонів пацієнтів одужали.

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Найсуворіші у світі обмеження: в Саудівській Аравії

Джерело: The Epoch Times

Саудівська Аравія оголосила про нові суворі обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу. Невакцинованим людям заборонять відвідувати майже всі громадські місця.

Бустерна вакцина у США

Джерело: CNN

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає низку заходів щодо боротьби з пандемією коронавірусу. Зокрема, можливість третьої дози вакцини вразливим групам населення.

Коронавірус на Олімпіаді

Джерело: DW

На Олімпійських іграх в Токіо виявили ще 10 нових випадків інфікування коронавірусом. Загалом, вже 132 спортсменів, тренерів, членів делегацій та в інших осіб захворіли.

Більше тут Ще 10 нових хворих на COVID-19 виявили на Олімпіаді в Токіо

Походження коронавірусу

Джерело: радіо NPR

Вчені поки не прийшли до остаточного висновку про походження коронавірусу. Можливо, світова спільнота так і не зможе це з'ясувати. Таку заяву зробив директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс.

Протести через вакцинацію у Франції

Джерело: DW

Напередодні у Франції десятки тисяч людей вийшли на протест через плани уряду зробити вакцинацію проти коронавірусу ледь не примусовою. Попри це, сенат схвалив рішення про жорсткі обмеження. Документ передбачає введення додаткових обмежень для людей, які не зробили щеплення проти коронавірусу. А також – обов'язкову вакцинацію медпрацівників.

Блогер-антивакцинатор у США помер від коронавірусу

Джерело: ВВС

Блогер з Каліфорнії, який насміхався в соціальних мережах над вакцинами проти коронавірусу, помер від цієї недуги. Він боровся з інфекцією майже місяць.