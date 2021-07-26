Новини про коронавірус в Україні 26 липня

Добова статистика COVID-19: свіжі дані

Джерело: МОЗ

За минулу добу в Україні виявили 286 нових хворих на COVID-19. З них 19, дітей та 2 медпрацівники. До лікарень госпіталізували 256 людей з підтвердженим діагнозом або підозрою на наявність хвороби.

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Ще 2 пацієнти померли – востаннє такі низькі показники смертності фіксували у квітні 2020 року. Впродовж 25 липня від коронавірусу одужали 170 людей.

За весь час пандемії в країні: виявили – 2 248 663 інфікованих,

одужали – 2 184 365 хворих,

померли – 52 849 пацієнтів,

проведено ПЛР-тестувань – 11 278 944.

Добовий приріст захворюваності в регіонах:

Київ – 71 випадок;

Вінницька область – 14 випадків;

Волинська область – 2 випадки;

Дніпропетровська область – 6 випадків;

Донецька область – 8 випадків;

Житомирська область – 17 випадків;

Івано-Франківська область – 2 випадки;

Київська область – 8 випадків;

Кіровоградська область – 2 випадки;

Луганська область – 2 випадки;

Львівська область – 8 випадків;

Миколаївська область – 3 випадки;

Одеська область – 33 випадки;

Рівненська область – 3 випадки;

Сумська область – 8 випадків;

Тернопільська область – 7 випадків;

Харківська область – 12 випадків;

Херсонська область – 3 випадки;

Черкаська область – 1 випадок;

Чернівецька область – 3 випадки;

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Темпи вакцинації в Україні знизились

Джерело: МОЗ

За учора Україні проти коронавірусу вакцинували 49 057 людей. 39 150 з них отримали першу дозу вакцини. Натомість решта – 9 907 – людей отримали другу дозу препарату. Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу вакцинували всього 3 099 711 громадян.

Коли в Україні розпочнеться нова хвиля коронавірусу

Джерело: УНІАН

У Всесвітній організації охорони здоров'я спрогнозували, що кількість хворих на коронавірус почне збільшуватись в кінці серпня – на початку вересня 2021 року. Новий спалах викличе вірус штаму Дельта.

Увага Коли в Україні розпочнеться нова хвиля коронавірусу: прогноз ВООЗ

Чи можна вакцинуватися вагітним в Україні

Джерело: МОЗ

Багато майбутніх мам вагаються, чи потрібно їм вакцинуватися проти COVID-19. У Міністерстві охорони здоров'я України наголосили, що вагітним потрібно щепитися проти коронавірусу і це цілком безпечно.

Новини про коронавірус у світі 26 липня

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: РНБО

Станом на ранок 25 липня у світі зареєстрували більш ніж 194,1 мільйона хворих на коронавірус. Від недуги померли понад 4 мільйони 156 тисяч інфікованих. Натомість понад 127,6 мільйона пацієнтів – одужали.

У світі не вщухають численні протести через COVID-19

Джерело: 24 канал

У світі не вщухають масові протести проти локдауну та вакцинації від COVID-19:

у Словаччині протестувальники вимагають скасувати законопроєкти, які надають привілеї вакцинованим;

протестувальники вимагають скасувати законопроєкти, які надають привілеї вакцинованим; в Афінах вивела на вулиці мітингувальників примусова вакцинація працівників соціальної сфери - 5 тисяч людей без масок протестували з іконами;

вивела на вулиці мітингувальників примусова вакцинація працівників соціальної сфери - 5 тисяч людей без масок протестували з іконами; у Франції соцмережі збурили людей на антивладні протести через ледь не примусову вакцинацію та "перепустки";

соцмережі збурили людей на антивладні протести через ледь не примусову вакцинацію та "перепустки"; в Італії і виступають проти рішення уряду розширити застосування "зеленого паспорта";

і виступають проти рішення уряду розширити застосування "зеленого паспорта"; австралійці також мітингують проти локдауну, затримали вже 57 осіб;

також мітингують проти локдауну, затримали вже 57 осіб; в Тунісі виступають за відставку чинного уряду через зростання кількості хворих на коронавірус та погіршення економічного стану країни.

У Китаї вперше з січня зросла захворюваність

Джерело: France 24

Вперше за довгий час у Китаї зафіксували 76 нових випадків коронавірусу. Захворюваність тривалий час була на низькому рівні. Таку кількість випадків в країні реєструють вперше з січня 2021 року.

Цікаво Навіть легка форма коронавірусу порушує розумові здібності

Дослідження про коронавірус

Вплив китайської вакцини від COVID-19 на літніх людей

Джерело: medRxiv

Нове дослідження показує, що вакцина від китайської компанії Sinopharm погано захищає проти COVID-19 літніх людей. Чим старшою була людина, тим більше у неї падав рівень антитіл.

Як коронавірус впливає на розумові здібності

Джерело: The Lancet

Вчені виявили, що навіть легкий перебіг коронавірусу впливає на інтелект. Наслідки середнього перебігу недуги можна порівняти з наслідками від інсульту.

Нові ефективні ліки проти мутацій коронавірусу

Джерело: The University of Chicago

Вчені з'ясували, що препарат Масітиніб здатний на 99% пригнічувати поширення в організмі 3 штамів коронавірусу – альфа, бета і гамма. Наразі ліки застосовують у ветеринарії для лікування раку у собак. Препарат поки не схвалили для клінічного використання для людей.