Новини про коронавірус 26 липня: нова хвиля COVID-19, у світі протестують через локдаун
Джерело:24 Канал
У ВООЗ спрогнозували, що нову хвилю пандемії в Україні слід очікувати в кінці серпня – на початку вересня 2021 року. У світі не вщухають масові акції проти локдауну та вакцинації від коронавірусу. Препарат від компанії Sinopharm погано захищає від COVID-19 літніх людей. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 26 липня.
Новини про коронавірус в Україні 26 липня
Добова статистика COVID-19: свіжі дані
Джерело: МОЗ
За минулу добу в Україні виявили 286 нових хворих на COVID-19. З них 19, дітей та 2 медпрацівники. До лікарень госпіталізували 256 людей з підтвердженим діагнозом або підозрою на наявність хвороби.
До теми Новини про коронавірус 25 липня: США може вакцинувати тричі, послаблення карантину
Ще 2 пацієнти померли – востаннє такі низькі показники смертності фіксували у квітні 2020 року. Впродовж 25 липня від коронавірусу одужали 170 людей.
За весь час пандемії в країні:
- виявили – 2 248 663 інфікованих,
- одужали – 2 184 365 хворих,
- померли – 52 849 пацієнтів,
- проведено ПЛР-тестувань – 11 278 944.
Добовий приріст захворюваності в регіонах:
- Київ – 71 випадок;
- Вінницька область – 14 випадків;
- Волинська область – 2 випадки;
- Дніпропетровська область – 6 випадків;
- Донецька область – 8 випадків;
- Житомирська область – 17 випадків;
- Івано-Франківська область – 2 випадки;
- Київська область – 8 випадків;
- Кіровоградська область – 2 випадки;
- Луганська область – 2 випадки;
- Львівська область – 8 випадків;
- Миколаївська область – 3 випадки;
- Одеська область – 33 випадки;
- Рівненська область – 3 випадки;
- Сумська область – 8 випадків;
- Тернопільська область – 7 випадків;
- Харківська область – 12 випадків;
- Херсонська область – 3 випадки;
- Черкаська область – 1 випадок;
- Чернівецька область – 3 випадки;
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Темпи вакцинації в Україні знизились
Джерело: МОЗ
За учора Україні проти коронавірусу вакцинували 49 057 людей. 39 150 з них отримали першу дозу вакцини. Натомість решта – 9 907 – людей отримали другу дозу препарату. Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу вакцинували всього 3 099 711 громадян.
Коли в Україні розпочнеться нова хвиля коронавірусу
Джерело: УНІАН
У Всесвітній організації охорони здоров'я спрогнозували, що кількість хворих на коронавірус почне збільшуватись в кінці серпня – на початку вересня 2021 року. Новий спалах викличе вірус штаму Дельта.
Увага Коли в Україні розпочнеться нова хвиля коронавірусу: прогноз ВООЗ
Чи можна вакцинуватися вагітним в Україні
Джерело: МОЗ
Багато майбутніх мам вагаються, чи потрібно їм вакцинуватися проти COVID-19. У Міністерстві охорони здоров'я України наголосили, що вагітним потрібно щепитися проти коронавірусу і це цілком безпечно.
Новини про коронавірус у світі 26 липня
Статистика поширення COVID-19 у світі
Джерело: РНБО
Станом на ранок 25 липня у світі зареєстрували більш ніж 194,1 мільйона хворих на коронавірус. Від недуги померли понад 4 мільйони 156 тисяч інфікованих. Натомість понад 127,6 мільйона пацієнтів – одужали.
У світі не вщухають численні протести через COVID-19
Джерело: 24 канал
У світі не вщухають масові протести проти локдауну та вакцинації від COVID-19:
- у Словаччині протестувальники вимагають скасувати законопроєкти, які надають привілеї вакцинованим;
- в Афінах вивела на вулиці мітингувальників примусова вакцинація працівників соціальної сфери - 5 тисяч людей без масок протестували з іконами;
- у Франції соцмережі збурили людей на антивладні протести через ледь не примусову вакцинацію та "перепустки";
- в Італії і виступають проти рішення уряду розширити застосування "зеленого паспорта";
- австралійці також мітингують проти локдауну, затримали вже 57 осіб;
- в Тунісі виступають за відставку чинного уряду через зростання кількості хворих на коронавірус та погіршення економічного стану країни.
У Китаї вперше з січня зросла захворюваність
Джерело: France 24
Вперше за довгий час у Китаї зафіксували 76 нових випадків коронавірусу. Захворюваність тривалий час була на низькому рівні. Таку кількість випадків в країні реєструють вперше з січня 2021 року.
Цікаво Навіть легка форма коронавірусу порушує розумові здібності
Дослідження про коронавірус
Вплив китайської вакцини від COVID-19 на літніх людей
Джерело: medRxiv
Нове дослідження показує, що вакцина від китайської компанії Sinopharm погано захищає проти COVID-19 літніх людей. Чим старшою була людина, тим більше у неї падав рівень антитіл.
Як коронавірус впливає на розумові здібності
Джерело: The Lancet
Вчені виявили, що навіть легкий перебіг коронавірусу впливає на інтелект. Наслідки середнього перебігу недуги можна порівняти з наслідками від інсульту.
Нові ефективні ліки проти мутацій коронавірусу
Джерело: The University of Chicago
Вчені з'ясували, що препарат Масітиніб здатний на 99% пригнічувати поширення в організмі 3 штамів коронавірусу – альфа, бета і гамма. Наразі ліки застосовують у ветеринарії для лікування раку у собак. Препарат поки не схвалили для клінічного використання для людей.