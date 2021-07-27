Новини про коронавірус в Україні 27 липня

Добова статистика COVID-19: свіжі дані

Джерело: МОЗ

За минулу добу в Україні виявили 681 хворого на коронавірус. Це значно більше, ніж вчора, коли виявили 286 хворих.

Днем раніше Новини про коронавірус 26 липня: вакцинація вагітних, Дельта на Закарпатті

До лікарень госпіталізували 266 пацієнтів. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 27 українців з діагнозом COVID-19. Водночас видужали – 515 людей.

Кількість проведених тестувань:

методом ПЛР – 22 330 людей,

методом ІФА – 8 918 людей,

експрес-тестами – 13 491 людина.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 2 249 344 людини. Станом на 27 липня одужали – 2 184 880 людей. Втім, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 52 876 пацієнтів.

Статистика COVID-19 в регіонах: добовий приріст

Київ – 188 випадків;

Вінницька область – 9 випадків;

Волинська область – 0 випадків;

Дніпропетровська область – 38 випадків;

Донецька область – 57 випадків;

Житомирська область – 8 випадків;

Закарпатська область – 4 випадки;

Запорізька область – 34 випадки;

Івано-Франківська область – 6 випадків;

Київська область – 5 випадків;

Кіровоградська область – 1 випадок;

Луганська область – 41 випадок;

Львівська область – 25 випадків;

Миколаївська область – 22 випадки;

Одеська область – 68 випадків;

Рівненська область – 7 випадків;

Сумська область – 16 випадків;

Тернопільська область – 0 випадків;

Харківська область – 42 випадки;

Херсонська область – 34 випадки;

Черкаська область – 16 випадків;

Чернівецька область – 9 випадків;

Чернігівська область – 14 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Яка динаміка вакцинації в Україні: актуальна статистика МОЗ

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби в Україні вакцинували проти коронавірусу 126 096 людей. Більшість з них отримали першу дозу вакцини. Першу ін'єкцію отримали 78 052 людини, а решта 48 044 – другу. Від початку вакцинальної кампанії вакцинували 3 177 763 українців (першу дозу отримали – 3 177 761, а 2 дози – 1 760 835). Загалом в країні провели 4 938 596 щеплень.

Що треба пам'ятати після вакцинації проти коронавірусу: рекомендації МОЗ

Новини про коронавірус у світі 27 липня

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: РНБО

Станом на ранок 27 липня у світі зареєстрували більш ніж 194,1 мільйона хворих на коронавірус. Від недуги померли понад 4 мільйони 166 тисяч інфікованих. Натомість понад 128 мільйонів пацієнтів – одужали.

У Токіо через Олімпіаду рекордна кількість хворих

Джерело: NHK

У Токіо, де проходять Олімпійські ігри, спалах коронавірусу. Там виявили рекордну кількість нових випадків коронавірусу – 2848 випадків за добу. Це є найвищий показник у місті з початку пандемії. Попередній рекорд був 7 січня цього року. Тоді за добу зафіксували 2 520 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. У понеділок, 26 липня, виявили 1 429 нових випадків. Загалом у місті вже восьмий день поспіль виявляють понад тисячу нових випадків COVID.

У ЄС встановили важливе досягнення у кампанії вакцинації

Джерело: Euronews

Європейська комісія заявила, що ЄС перебуває на шляху до досягнення своєї мети повністю вакцинувати не менше ніж 70% дорослого населення до кінця літа. Саме такий відсоток дорослих людей вже отримав першу дозу. Натомість 57% вже повністю вакциновані – прогнози свідчать, що до кінця літа ЄС досягне своєї мети.

Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал

Дослідження про коронавірус

Знайшли простий спосіб діагностики постковідного синдрому

Джерело: BMJ

Об'єктивними ознаками для діагностики постковідного синдрому можуть виявитися ушкодження дрібних нервових волокон на поверхні ока.