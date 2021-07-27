Новини про коронавірус 27 липня: рекорд у Токіо, досягнення ЄС у вакцинації
Джерело:24 Канал
Знайшли простий спосіб діагностики постковідного синдрому. У Токіо через Олімпіаду рекордна кількість хворих. У ЄС встановили важливе досягнення у кампанії вакцинації. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 27 липня.
Новини про коронавірус в Україні 27 липня
Добова статистика COVID-19: свіжі дані
Джерело: МОЗ
За минулу добу в Україні виявили 681 хворого на коронавірус. Це значно більше, ніж вчора, коли виявили 286 хворих.
Днем раніше Новини про коронавірус 26 липня: вакцинація вагітних, Дельта на Закарпатті
До лікарень госпіталізували 266 пацієнтів. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 27 українців з діагнозом COVID-19. Водночас видужали – 515 людей.
Кількість проведених тестувань:
- методом ПЛР – 22 330 людей,
- методом ІФА – 8 918 людей,
- експрес-тестами – 13 491 людина.
За весь час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 2 249 344 людини.
Станом на 27 липня одужали – 2 184 880 людей. Втім, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 52 876 пацієнтів.
Статистика COVID-19 в регіонах: добовий приріст
- Київ – 188 випадків;
- Вінницька область – 9 випадків;
- Волинська область – 0 випадків;
- Дніпропетровська область – 38 випадків;
- Донецька область – 57 випадків;
- Житомирська область – 8 випадків;
- Закарпатська область – 4 випадки;
- Запорізька область – 34 випадки;
- Івано-Франківська область – 6 випадків;
- Київська область – 5 випадків;
- Кіровоградська область – 1 випадок;
- Луганська область – 41 випадок;
- Львівська область – 25 випадків;
- Миколаївська область – 22 випадки;
- Одеська область – 68 випадків;
- Рівненська область – 7 випадків;
- Сумська область – 16 випадків;
- Тернопільська область – 0 випадків;
- Харківська область – 42 випадки;
- Херсонська область – 34 випадки;
- Черкаська область – 16 випадків;
- Чернівецька область – 9 випадків;
- Чернігівська область – 14 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Яка динаміка вакцинації в Україні: актуальна статистика МОЗ
Джерело: МОЗ
Впродовж минулої доби в Україні вакцинували проти коронавірусу 126 096 людей. Більшість з них отримали першу дозу вакцини. Першу ін'єкцію отримали 78 052 людини, а решта 48 044 – другу. Від початку вакцинальної кампанії вакцинували 3 177 763 українців (першу дозу отримали – 3 177 761, а 2 дози – 1 760 835). Загалом в країні провели 4 938 596 щеплень.
Що треба пам'ятати після вакцинації проти коронавірусу: рекомендації МОЗ
Новини про коронавірус у світі 27 липня
Статистика поширення COVID-19 у світі
Джерело: РНБО
Станом на ранок 27 липня у світі зареєстрували більш ніж 194,1 мільйона хворих на коронавірус. Від недуги померли понад 4 мільйони 166 тисяч інфікованих. Натомість понад 128 мільйонів пацієнтів – одужали.
У Токіо через Олімпіаду рекордна кількість хворих
Джерело: NHK
У Токіо, де проходять Олімпійські ігри, спалах коронавірусу. Там виявили рекордну кількість нових випадків коронавірусу – 2848 випадків за добу. Це є найвищий показник у місті з початку пандемії. Попередній рекорд був 7 січня цього року. Тоді за добу зафіксували 2 520 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. У понеділок, 26 липня, виявили 1 429 нових випадків. Загалом у місті вже восьмий день поспіль виявляють понад тисячу нових випадків COVID.
У ЄС встановили важливе досягнення у кампанії вакцинації
Джерело: Euronews
Європейська комісія заявила, що ЄС перебуває на шляху до досягнення своєї мети повністю вакцинувати не менше ніж 70% дорослого населення до кінця літа. Саме такий відсоток дорослих людей вже отримав першу дозу. Натомість 57% вже повністю вакциновані – прогнози свідчать, що до кінця літа ЄС досягне своєї мети.
Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал
Дослідження про коронавірус
Знайшли простий спосіб діагностики постковідного синдрому
Джерело: BMJ
Об'єктивними ознаками для діагностики постковідного синдрому можуть виявитися ушкодження дрібних нервових волокон на поверхні ока.