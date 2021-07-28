Новини про коронавірус в Україні 28 липня

Добова статистика COVID-19

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби, 27 липня, в Україні зафіксували 681 нового хворого на коронавірус. З них 37 дітей та 5 медпрацівників.

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До лікарень госпіталізували 507 людей з встановленим діагнозом COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. Ще 15 пацієнтів померли.

За весь час пандемії в Україні: виявили – 2 250 061 інфікованих,

одужали – 2 185 339 хворих,

померли – 52891 пацієнтів,

проведено ПЛР-тестувань – 11 321 947.

Добовий приріст захворюваності в регіонах

Київ – 189 випадків,

Вінницька область – 27 випадків,

Волинська область – 6 випадків,

Дніпропетровська область – 24 випадки,

Донецька область – 70 випадків,

Житомирська область – 7 випадків,

Закарпатська область – 4 випадки,

Запорізька область – 53 випадки,

Івано-Франківська область – 9 випадків,

Київська область – 17 випадків,

Кіровоградська область – 2 випадки,

Луганська область – 30 випадків,

Львівська область – 23 випадки,

Миколаївська область – 13 випадків,

Одеська область – 47 випадків,

Полтавська область – 18 випадків,

Рівненська область – 8 випадків,

Сумська область – 27 випадків,

Тернопільська область – 12 випадків,

Харківська область – 32 випадки,

Херсонська область – 43 випадки,

Хмельницька область – 14 випадків,

Черкаська область – 27 випадків,

Чернівецька область – 10 випадків,

Чернігівська область – 5 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Понад 3,2 мільйона вакцинованих українців

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 27 липня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 143 328 людей. 86 952 з них отримали першу дозу препарату. Решта 56 376 отримали вже другу дозу. Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу вакцинували 3 264 715 людей.

Схема львівських бізнесменів на закупівлях для COVID-лікарень

Джерело: СБУ

Викрили бізнесменів, які незаконно привласнювали держгроші під час закупівлі медичного обладнання для COVID-лікарень. Оперативники СБУ викрили цю схему у Львівській області. Збитків для держави завдали на суму до 2 мільйонів гривень.

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Новини про коронавірус у світі 28 липня

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: РНБО

Станом на ранок 28 липня у світі зафіксували понад 195,2 мільйона хворих на коронавірус. Від недуги померли понад 4 мільйони 175 тисяч інфікованих. Натомість понад 128 мільйонів пацієнтів – одужали.

Сестру Роналду, яка не вірила в коронавірус, госпіталізували з недугою

Джерело: Football Italia

Сестра форварда Ювентуса Кріштіану Роналду Катя Авейру, здала позитивний тест на коронавірус. Дівчину госпіталізували та діагностували пневмонію. Ще восени вона назвала коронавірус обманом

Черговий "олімпійський" спалах коронавірусу в Токіо

Джерело: Kyodo News

У Токіо, де проводять Олімпійські ігри-2020, знову рекордний приріст інфікованих коронавірусом за добу. Впродовж 27 липня у місті виявили 3 177 нових хворих. Це значно більше, ніж минулої доби, коли у місті також був рекордний приріст нових випадків – 2 848.