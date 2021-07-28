Новини про коронавірус 28 липня: схема з COVID-лікарнями, "олімпійський" спалах
Джерело:24 Канал
Львівські бізнесмени незаконно привласнювали держгроші під час закупівлі медичного обладнання для COVID-лікарень. У Токіо знову зафіксували рекордний приріст хворих на коронавірус за добу. В Україні виявили 681 нового хворого на коронавіру. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 28 липня.
Новини про коронавірус в Україні 28 липня
Добова статистика COVID-19
Джерело: МОЗ
Впродовж минулої доби, 27 липня, в Україні зафіксували 681 нового хворого на коронавірус. З них 37 дітей та 5 медпрацівників.
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До лікарень госпіталізували 507 людей з встановленим діагнозом COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. Ще 15 пацієнтів померли.
За весь час пандемії в Україні:
- виявили – 2 250 061 інфікованих,
- одужали – 2 185 339 хворих,
- померли – 52891 пацієнтів,
- проведено ПЛР-тестувань – 11 321 947.
Добовий приріст захворюваності в регіонах
- Київ – 189 випадків,
- Вінницька область – 27 випадків,
- Волинська область – 6 випадків,
- Дніпропетровська область – 24 випадки,
- Донецька область – 70 випадків,
- Житомирська область – 7 випадків,
- Закарпатська область – 4 випадки,
- Запорізька область – 53 випадки,
- Івано-Франківська область – 9 випадків,
- Київська область – 17 випадків,
- Кіровоградська область – 2 випадки,
- Луганська область – 30 випадків,
- Львівська область – 23 випадки,
- Миколаївська область – 13 випадків,
- Одеська область – 47 випадків,
- Полтавська область – 18 випадків,
- Рівненська область – 8 випадків,
- Сумська область – 27 випадків,
- Тернопільська область – 12 випадків,
- Харківська область – 32 випадки,
- Херсонська область – 43 випадки,
- Хмельницька область – 14 випадків,
- Черкаська область – 27 випадків,
- Чернівецька область – 10 випадків,
- Чернігівська область – 5 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Понад 3,2 мільйона вакцинованих українців
Джерело: МОЗ
За минулу добу, 27 липня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 143 328 людей. 86 952 з них отримали першу дозу препарату. Решта 56 376 отримали вже другу дозу. Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу вакцинували 3 264 715 людей.
Схема львівських бізнесменів на закупівлях для COVID-лікарень
Джерело: СБУ
Викрили бізнесменів, які незаконно привласнювали держгроші під час закупівлі медичного обладнання для COVID-лікарень. Оперативники СБУ викрили цю схему у Львівській області. Збитків для держави завдали на суму до 2 мільйонів гривень.
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Новини про коронавірус у світі 28 липня
Статистика поширення COVID-19 у світі
Джерело: РНБО
Станом на ранок 28 липня у світі зафіксували понад 195,2 мільйона хворих на коронавірус. Від недуги померли понад 4 мільйони 175 тисяч інфікованих. Натомість понад 128 мільйонів пацієнтів – одужали.
Сестру Роналду, яка не вірила в коронавірус, госпіталізували з недугою
Джерело: Football Italia
Сестра форварда Ювентуса Кріштіану Роналду Катя Авейру, здала позитивний тест на коронавірус. Дівчину госпіталізували та діагностували пневмонію. Ще восени вона назвала коронавірус обманом
Черговий "олімпійський" спалах коронавірусу в Токіо
Джерело: Kyodo News
У Токіо, де проводять Олімпійські ігри-2020, знову рекордний приріст інфікованих коронавірусом за добу. Впродовж 27 липня у місті виявили 3 177 нових хворих. Це значно більше, ніж минулої доби, коли у місті також був рекордний приріст нових випадків – 2 848.