Новини про коронавірус 28 липня: схема з COVID-лікарнями, "олімпійський" спалах

28 липня 2021 , 13:59
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Джерело:

24 Канал

Львівські бізнесмени незаконно привласнювали держгроші під час закупівлі медичного обладнання для COVID-лікарень. У Токіо знову зафіксували рекордний приріст хворих на коронавірус за добу. В Україні виявили 681 нового хворого на коронавіру. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 28 липня.

Новини про коронавірус в Україні 28 липня

Добова статистика COVID-19

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби, 27 липня, в Україні зафіксували 681 нового хворого на коронавірус. З них 37 дітей та 5 медпрацівників. 

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До лікарень госпіталізували 507 людей з встановленим діагнозом COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. Ще 15 пацієнтів померли. 

 За весь час пандемії в Україні:

  • виявили – 2 250 061 інфікованих,
  • одужали – 2 185 339 хворих,
  • померли – 52891 пацієнтів,
  • проведено ПЛР-тестувань – 11 321 947.

Добовий приріст захворюваності в регіонах

  • Київ – 189 випадків,
  • Вінницька область – 27 випадків,
  • Волинська область – 6 випадків,
  • Дніпропетровська область – 24 випадки,
  • Донецька область – 70 випадків,
  • Житомирська область – 7 випадків,
  • Закарпатська область – 4 випадки,
  • Запорізька область – 53 випадки,
  • Івано-Франківська область – 9 випадків,
  • Київська область – 17 випадків,
  • Кіровоградська область – 2 випадки,
  • Луганська область – 30 випадків,
  • Львівська область – 23 випадки,
  • Миколаївська область – 13 випадків,
  • Одеська область – 47 випадків,
  • Полтавська область – 18 випадків,
  • Рівненська область – 8 випадків,
  • Сумська область – 27 випадків,
  • Тернопільська область – 12 випадків,
  • Харківська область – 32 випадки,
  • Херсонська область – 43 випадки,
  • Хмельницька область – 14 випадків,
  • Черкаська область – 27 випадків,
  • Чернівецька область – 10 випадків,
  • Чернігівська область – 5 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Понад 3,2 мільйона вакцинованих українців

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 27 липня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 143 328 людей. 86 952 з них отримали першу дозу препарату. Решта 56 376 отримали вже другу дозу. Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу вакцинували 3 264 715 людей.

Схема львівських бізнесменів на закупівлях для COVID-лікарень

Джерело: СБУ

Викрили бізнесменів, які незаконно привласнювали держгроші під час закупівлі медичного обладнання для COVID-лікарень. Оперативники СБУ викрили цю схему у Львівській області. Збитків для держави завдали на суму до 2 мільйонів гривень.

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Новини про коронавірус у світі 28 липня

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: РНБО

Станом на ранок 28 липня у світі зафіксували понад 195,2 мільйона хворих на коронавірус. Від недуги померли понад 4 мільйони 175 тисяч інфікованих. Натомість понад 128 мільйонів пацієнтів – одужали.

Сестру Роналду, яка не вірила в коронавірус, госпіталізували з недугою

Джерело: Football Italia

Сестра форварда Ювентуса Кріштіану Роналду Катя Авейру, здала позитивний тест на коронавірус. Дівчину госпіталізували та діагностували пневмонію. Ще восени вона назвала коронавірус обманом

Черговий "олімпійський" спалах коронавірусу в Токіо

Джерело: Kyodo News

У Токіо, де проводять Олімпійські ігри-2020, знову рекордний приріст інфікованих коронавірусом за добу. Впродовж 27 липня у місті виявили 3 177 нових хворих. Це значно більше, ніж минулої доби, коли у місті також був рекордний приріст нових випадків – 2 848.

Автор: Аліна Оліховська