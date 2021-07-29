Новини про коронавірус 29 липня: рекордна смертність в Росії, унікальні симптоми у вакцинованих

В Україні дещо зросла захворюваність на коронавірус – від учора інфекцію виявили у 850 людей. Водночас темпи вакцинації високі – щеплення зробили уже 1,8 мільйона українців. У МОЗ розповіли, чи буде осінній карантин та коли українці перестануть носити маски. У Токіо спалах коронавірусу – збірну Австралії відправили на ізоляцію. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 29 липня.

Новини про коронавірус в Україні 29 липня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби в Україні виявили 846 нових хворих на коронавірус – захворіли 60 дітей та 41 медпрацівник. До лікарень госпіталізували 480 людей, від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 25 пацієнтів. Водночас видужали 510 людей.

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Добовий приріст інфікованих в регіонах

Київ – 195 випадків;

Вінницька область – 41 випадок;

Волинська область – 1 випадок;

Дніпропетровська область – 34 випадки;

Донецька область – 66 випадків;

Житомирська область – 19 випадків;

Закарпатська область – 10 випадків;

Запорізька область – 56 випадків;

Івано-Франківська область – 8 випадків;

Київська область – 29 випадків;

Кіровоградська область – 10 випадків;

Луганська область – 22 випадки;

Львівська область – 28 випадків;

Миколаївська область – 22 випадки;

Одеська область – 56 випадків;

Полтавська область – 16 випадків;

Рівненська область – 15 випадків;

Сумська область – 39 випадків;

Тернопільська область – 4 випадки;

Харківська область – 70 випадків;

Херсонська область – 34 випадки;

Хмельницька область – 21 випадок;

Черкаська область – 16 випадків;

Чернівецька область – 16 випадків;

Чернігівська область – 18 випадків.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні інфікувались 2 250 907 людей. Станом на 29 липня видужали від коронавірусу 2 185 849 хворих. Жертвами недуги стали 52 916 мешканців країни.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Понад 1,8 мільйона людей повністю вакциновані в Україні

Джерело: МОЗ України

За минулу добу, 28 липня, в Україні проти коронавірусу щепили 143 534 людини. Із них 85 787 отримали першу дозу препарату, а також 57 747 – другу дозу, а відтак повністю імунізовані проти COVID-19.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 350 502 людини:

з них отримали одну дозу – 3 350 500 людей,

дві дози – 1 874 958 людей (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Загалом провели 5 225 458 щеплень.

Якими препаратами вакцинували українців

Covishield (AstraZeneca) – 487 187;

Coronavac – 1 015 292;

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 224 329;

AstraZeneca – 368 185;

Moderna – 255 290;

Janssen (Johnson & Johnson's) – 497.

Більшість українців хочуть вакцинуватись Pfizer

Джерело: 24 канал

У центрах вакцинації відзначили, більшість людей обирають Pfizer, тож часто відмовляються від інших вакцин.

Водночас у ВООЗ дозволили "змішувати" вакцини. Тож в Україні незабаром також можуть почати робити другий укол іншим препаратом.

У МОЗ відповіли, коли українці перестануть носити маски

Джерело: Українська правда

У Міністерстві охорони здоров'я наразі не розглядають варіант скасувати носіння масок для вакцинованих. Однак це цілком можливо, якщо більша частина населення буде повністю провакцинована.

Головний санлікар країни Ігор Кузін вважає, що ще осінь і зиму українці проведуть у масках. Водночас у цьому є додаткова вигода – таким чином люди оминуть й гострі респіраторні вірусні інфекції, зокрема, грип, які восени циркулюють особливо часто.

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Школи працюватимуть під час карантину, – Ляшко

Джерело: 24 канал

У МОЗ повідомили, що школи зможуть продовжувати роботу у червоній зоні, якщо там буде вакциновано щонайменше 80% працівників.

Водночас міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко запевнив, що примусово вакцинувати вчителів не будуть.

Подробиці смерті першого українця від штаму Дельта

Джерело: 24 канал

53-річний чоловік, який помер в Олександрівській лікарні, працював лікарем. Він міг інфікуватися новим штамом COVID-19 під час роботи або у домашніх умовах.

Він не виїжджав за кордон щонайменше 2 місяці, а захворів вже в Україні. Це, за словами головного санлікаря країни Ігора Кузіна, свідчить про початок четвертої хвилі COVID-19 в Україні.

Наразі офіційно у МОЗ зареєстрували лише 17 випадків захворювання на COVID-19 саме штамом Дельта. Втім, настільки малою ця цифра є через невелику кількість зроблених тестувань.



Головне про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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Новини про коронавірус у світі 29 липня

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: дашборд Університету Гопкінса

Станом на ранок 29 липня у світі зафіксували понад 196 мільйонів хворих на коронавірус. Від недуги померли понад 4 мільйони інфікованих.

Найбільшу кількість інфікованих коронавірусу виявили у США, тут захворіли майже 35 мільйонів людей, жертвами коронавірусу стали 611 тисяч жителів США.

Наступною країною, яка найбільше постраждала від пандемії, є Індія – інфікувались 31 мільйон людей, з низ померли внаслідок коронавірусу 422 тисячі.

У Росії рекордні показники смертності від коронавірусу

Джерело: "Стоп коронавирус"

У Росії вже втретє повторили рекорд за кількістю загиблих від коронавірусу за добу. Так, за 28 липня померли 799 людей. Від липня показник смертей не опускався нижче 700 за день.

Крім того, захворюваність також висока – впродовж минулої доби виявили 23 270 випадків коронавірусної інфекції за добу.

Олімпійську збірну з Австралії відправили в ізоляцію

Всього з початку епідемії в Росії зареєстрували понад 6,2 мільйона випадків. Майже 157 тисяч людей померли.

Джерело: The Australian

Олімпійську команду Австралії з легкої атлетики відправили на карантин. Це сталося після того, як виявили перший випадок COVID-19 у спортсмена після змагань.

Австралійські олімпійці із ним контактували. Загалом в ізоляції – 63 людини.

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М'янма може стати джерелом безконтрольного поширення COVID-19, – ООН

Джерело: The Guardian

Ситуація з коронавірусом у М'янмі може привести до того, що з цієї країни буде безконтрольно поширюватися недуга по всій Південно-Східній Азії.

Таку заяву зробив спецдоповідач ООН з прав людини в М'янмі Том Ендрюс. Головні проблеми почалися з військового перевороту в країні. Зокрема, в М'янмі зупинили програму вакцинації, а тестування населення взагалі не проводять.

У Великій Британії виявили унікальні симптоми коронавірусу серед вакцинованих

Згідно з даними статистичного сайту Worldometers , всього в М'янмі за час пандемії виявили понад 284 тисяч випадків зараження COVID-19, а понад 8,2 тисячі інфікованих – померли. Одужали більш ніж 197,9 тисячі осіб.

Джерело: The Sun

Британські експерти виявили унікальні симптоми коронавірусу, які відчувають вакциновані люди. Загалом виділили 4 ознаки симптоми:

чхання;

головний біль;

нежить;

хворе горло.

За словами експертів, чхання не є поширеним симптомом вірусу і скоріше пов'язаний із застудою чи алергією. Водночас вони заявили, що люди, які були вакциновані, а потім захворіли на C-19, з більшою ймовірністю повідомляли про чхання як про симптом, ніж ті, у кого не було щеплення.

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