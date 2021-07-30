Новини про коронавірус в Україні 30 липня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби в Україні виявили 962 хворих на коронавірус. Серед них 51 дитина 49 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 488 людей з симптомами COVID-19, які потребували медичного контролю. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 14 пацієнтів. Водночас видужали щонайменше 504 хворих.

До теми Науковці назвали дату, коли в Україні зросте кількість хворих на коронавірус

Добовий приріст інфікованих в регіонах

  • Київ –233 випадки;
  • Вінницька область – 27 випадків;
  • Волинська область – 14 випадків;
  • Дніпропетровська область – 64 випадки;
  • Донецька область – 69 випадків;
  • Житомирська область – 29 випадків;
  • Закарпатська область – 18 випадків;
  • Запорізька область – 44 випадки;
  • Івано-Франківська область – 16 випадків;
  • Київська область – 31 випадок;
  • Кіровоградська область – 9 випадків;
  • Луганська область – 32 випадки;
  • Львівська область – 51 випадок;
  • Миколаївська область – 20 випадків;
  • Одеська область – 83 випадків;
  • Полтавська область – 17 випадків;
  • Рівненська область – 6 випадків;
  • Сумська область – 27 випадків;
  • Тернопільська область – 8 випадків;
  • Харківська область – 72 випадки;
  • Херсонська область – 28 випадків;
  • Хмельницька область – 16 випадків;
  • Черкаська область – 23 випадки;
  • Чернівецька область – 18 випадків;
  • Чернігівська область – 7 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналуПравила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

В Україні продовжать карантин

Джерело: ТСН

Карантин, який наразі діє в Україні до 31 серпня, подовжать. Так вважає головний санлікар країни Ігор Кузін. Це пов'язано з тим, що добова кількість інфікованих в країні почала стрімко зростати.

Вакцинація дітей

Джерело: МОЗ

Міністерство охорони здоров'я затвердило рекомендації вакцинації проти коронавірусу дітей від 12 років у деяких випадках. Щепити дозволили препаратом Comirnaty від Pfizer/BioNTech.

Більше тут МОЗ дозволило вакцинацію дітей: за яких умов

В КМДА пояснили щодо перепусток у транспорт

Джерело: КМДА

У КМДА запевняють, що не збирають ще списки працівників підприємств критичної галузі для видачі перепусток у транспорт. Втім, в адміністрації проводять активну підготовку до ймовірного локдауну. Місто розробляє алгоритм впровадження електронних перепусток для проїзду в транспорті на випадок запровадження локдауну.

Новини про коронавірус у світі 30 липня

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 30 липня у світі зафіксували понад 196,6 мільйонів хворих на коронавірус. Від недуги померли понад 4,1 мільйони інфікованих. Найбільшу кількість інфікованих коронавірусу виявили у США, там захворіли майже 35 мільйонів людей, жертвами коронавірусу стали понад 612 тисяч жителів США.

Наступна країна, яка найбільше постраждала від пандемії, є Індія. Там інфікувались понад 31,5 мільйона людей, з них померли внаслідок недуги 423 тисячі. Потім іде Бразилія, Франція та Росія.

Скільки життів врятувала вакцинація в Англії

Джерело: Интерфакс

В Англії вакцинація проти коронавірусу допомогла запобігти близько 60 тисяч смертей і понад 22 мільйонам заражень. В контексті поширення варіанту Дельта цифри можуть бути навіть вищими.

Коронавірус мутував в організмі пацієнтки 40 разів

Джерело: N+1

Російські вчені виявили 40 мутацій коронавірусу в організмі пацієнтки з лімфомою. Жінка хворіла протягом 318 днів, а мутації допомагали обходити імунну реакцію організму.

Під час пандемії капітал США виріс на 19 трильйонів доларів

Джерело: MarketWatchДомашні господарства США під час пандемії збільшили свої статки до 137 трильйонів доларів. Загалом вони заробили 19 трильйонів доларів.

Цікаво Всього 1/10 дози: вчені протестували новий спосіб вакцинації Moderna

Дослідження про коронавірус

Як змінилася пам'ять пацієнтів після легкого COVID-19

Джерело: JAMA

Норвезькі вчені опитали пацієнтів, які перенесли коронавірусну інфекцію без госпіталізації. Через 8 місяців у багатьох з них ослаблення пам'яті поєднувалося із загальним погіршенням здоров'я.

Новий спосіб вакцинації Moderna

Джерело: medRxiv

У Нідерландах вчені знайшли новий "ефективний" метод імунізації – щеплення вводили у верхній шар шкіри дробними дозами. В умовах дефіциту вакцин, мовляв, це може стати поворотним моментом у подоланні пандемії".