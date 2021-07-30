Новини про коронавірус 30 липня: чи продовжать локдаун, вакцинація дітей
Джерело:24 Канал
Карантин Україні продовжать і після 31 серпня. МОЗ дозволило вакцинацію дітей за певних умов. Впродовж минулої доби в Україні виявили 962 хворих на коронавірус. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 30 липня.
Новини про коронавірус в Україні 30 липня
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
Впродовж минулої доби в Україні виявили 962 хворих на коронавірус. Серед них 51 дитина 49 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 488 людей з симптомами COVID-19, які потребували медичного контролю. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 14 пацієнтів. Водночас видужали щонайменше 504 хворих.
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Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 2 251 869 випадків інфікування SARS-CoV-2. З них станом на 30 липня видужали 2 186 353 людини. Жертвами коронавірусу стали 52 930 людей.
Добовий приріст інфікованих в регіонах
- Київ –233 випадки;
- Вінницька область – 27 випадків;
- Волинська область – 14 випадків;
- Дніпропетровська область – 64 випадки;
- Донецька область – 69 випадків;
- Житомирська область – 29 випадків;
- Закарпатська область – 18 випадків;
- Запорізька область – 44 випадки;
- Івано-Франківська область – 16 випадків;
- Київська область – 31 випадок;
- Кіровоградська область – 9 випадків;
- Луганська область – 32 випадки;
- Львівська область – 51 випадок;
- Миколаївська область – 20 випадків;
- Одеська область – 83 випадків;
- Полтавська область – 17 випадків;
- Рівненська область – 6 випадків;
- Сумська область – 27 випадків;
- Тернопільська область – 8 випадків;
- Харківська область – 72 випадки;
- Херсонська область – 28 випадків;
- Хмельницька область – 16 випадків;
- Черкаська область – 23 випадки;
- Чернівецька область – 18 випадків;
- Чернігівська область – 7 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
В Україні продовжать карантин
Джерело: ТСН
Карантин, який наразі діє в Україні до 31 серпня, подовжать. Так вважає головний санлікар країни Ігор Кузін. Це пов'язано з тим, що добова кількість інфікованих в країні почала стрімко зростати.До слова. У НАН спрогнозували, що вже 3 серпня середня кількість інфікованих збільшиться до 638, а до 10 серпня зросте до 735.
Вакцинація дітей
Джерело: МОЗ
Міністерство охорони здоров'я затвердило рекомендації вакцинації проти коронавірусу дітей від 12 років у деяких випадках. Щепити дозволили препаратом Comirnaty від Pfizer/BioNTech.
Більше тут МОЗ дозволило вакцинацію дітей: за яких умов
В КМДА пояснили щодо перепусток у транспорт
Джерело: КМДА
У КМДА запевняють, що не збирають ще списки працівників підприємств критичної галузі для видачі перепусток у транспорт. Втім, в адміністрації проводять активну підготовку до ймовірного локдауну. Місто розробляє алгоритм впровадження електронних перепусток для проїзду в транспорті на випадок запровадження локдауну.
Новини про коронавірус у світі 30 липня
Статистика поширення COVID-19 у світі
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 30 липня у світі зафіксували понад 196,6 мільйонів хворих на коронавірус. Від недуги померли понад 4,1 мільйони інфікованих. Найбільшу кількість інфікованих коронавірусу виявили у США, там захворіли майже 35 мільйонів людей, жертвами коронавірусу стали понад 612 тисяч жителів США.
Наступна країна, яка найбільше постраждала від пандемії, є Індія. Там інфікувались понад 31,5 мільйона людей, з них померли внаслідок недуги 423 тисячі. Потім іде Бразилія, Франція та Росія.
Скільки життів врятувала вакцинація в Англії
Джерело: Интерфакс
В Англії вакцинація проти коронавірусу допомогла запобігти близько 60 тисяч смертей і понад 22 мільйонам заражень. В контексті поширення варіанту Дельта цифри можуть бути навіть вищими.Довідка. Від початку пандемії у Великій Британії виявили понад 5,7 мільйона заражень COVID-19. Більше ніж 129 тисяч інфікованих – померли.
Коронавірус мутував в організмі пацієнтки 40 разів
Джерело: N+1
Російські вчені виявили 40 мутацій коронавірусу в організмі пацієнтки з лімфомою. Жінка хворіла протягом 318 днів, а мутації допомагали обходити імунну реакцію організму.
Під час пандемії капітал США виріс на 19 трильйонів доларів
Джерело: MarketWatchДомашні господарства США під час пандемії збільшили свої статки до 137 трильйонів доларів. Загалом вони заробили 19 трильйонів доларів.
Цікаво Всього 1/10 дози: вчені протестували новий спосіб вакцинації Moderna
Дослідження про коронавірус
Як змінилася пам'ять пацієнтів після легкого COVID-19
Джерело: JAMA
Норвезькі вчені опитали пацієнтів, які перенесли коронавірусну інфекцію без госпіталізації. Через 8 місяців у багатьох з них ослаблення пам'яті поєднувалося із загальним погіршенням здоров'я.
Новий спосіб вакцинації Moderna
Джерело: medRxiv
У Нідерландах вчені знайшли новий "ефективний" метод імунізації – щеплення вводили у верхній шар шкіри дробними дозами. В умовах дефіциту вакцин, мовляв, це може стати поворотним моментом у подоланні пандемії".