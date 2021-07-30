Новини про коронавірус 30 липня: чи продовжать локдаун, вакцинація дітей

Карантин Україні продовжать і після 31 серпня. МОЗ дозволило вакцинацію дітей за певних умов. Впродовж минулої доби в Україні виявили 962 хворих на коронавірус. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 30 липня.

Новини про коронавірус в Україні 30 липня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби в Україні виявили 962 хворих на коронавірус. Серед них 51 дитина 49 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 488 людей з симптомами COVID-19, які потребували медичного контролю. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 14 пацієнтів. Водночас видужали щонайменше 504 хворих.

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Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 2 251 869 випадків інфікування SARS-CoV-2. З них станом на 30 липня видужали 2 186 353 людини. Жертвами коронавірусу стали 52 930 людей.

Добовий приріст інфікованих в регіонах

Київ –233 випадки;

Вінницька область – 27 випадків;

Волинська область – 14 випадків;

Дніпропетровська область – 64 випадки;

Донецька область – 69 випадків;

Житомирська область – 29 випадків;

Закарпатська область – 18 випадків;

Запорізька область – 44 випадки;

Івано-Франківська область – 16 випадків;

Київська область – 31 випадок;

Кіровоградська область – 9 випадків;

Луганська область – 32 випадки;

Львівська область – 51 випадок;

Миколаївська область – 20 випадків;

Одеська область – 83 випадків;

Полтавська область – 17 випадків;

Рівненська область – 6 випадків;

Сумська область – 27 випадків;

Тернопільська область – 8 випадків;

Харківська область – 72 випадки;

Херсонська область – 28 випадків;

Хмельницька область – 16 випадків;

Черкаська область – 23 випадки;

Чернівецька область – 18 випадків;

Чернігівська область – 7 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

В Україні продовжать карантин

Джерело: ТСН

Карантин, який наразі діє в Україні до 31 серпня, подовжать. Так вважає головний санлікар країни Ігор Кузін. Це пов'язано з тим, що добова кількість інфікованих в країні почала стрімко зростати.

Вакцинація дітей

У НАН спрогнозували, що вже 3 серпня середня кількість інфікованих збільшиться до 638, а до 10 серпня зросте до 735.

Джерело: МОЗ

Міністерство охорони здоров'я затвердило рекомендації вакцинації проти коронавірусу дітей від 12 років у деяких випадках. Щепити дозволили препаратом Comirnaty від Pfizer/BioNTech.

Більше тут МОЗ дозволило вакцинацію дітей: за яких умов

В КМДА пояснили щодо перепусток у транспорт

Джерело: КМДА

У КМДА запевняють, що не збирають ще списки працівників підприємств критичної галузі для видачі перепусток у транспорт. Втім, в адміністрації проводять активну підготовку до ймовірного локдауну. Місто розробляє алгоритм впровадження електронних перепусток для проїзду в транспорті на випадок запровадження локдауну.

Новини про коронавірус у світі 30 липня

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 30 липня у світі зафіксували понад 196,6 мільйонів хворих на коронавірус. Від недуги померли понад 4,1 мільйони інфікованих. Найбільшу кількість інфікованих коронавірусу виявили у США, там захворіли майже 35 мільйонів людей, жертвами коронавірусу стали понад 612 тисяч жителів США.

Наступна країна, яка найбільше постраждала від пандемії, є Індія. Там інфікувались понад 31,5 мільйона людей, з них померли внаслідок недуги 423 тисячі. Потім іде Бразилія, Франція та Росія.

Скільки життів врятувала вакцинація в Англії

Джерело: Интерфакс

В Англії вакцинація проти коронавірусу допомогла запобігти близько 60 тисяч смертей і понад 22 мільйонам заражень. В контексті поширення варіанту Дельта цифри можуть бути навіть вищими.

Коронавірус мутував в організмі пацієнтки 40 разів

Від початку пандемії у Великій Британії виявили понад 5,7 мільйона заражень COVID-19. Більше ніж 129 тисяч інфікованих – померли.

Джерело: N+1

Російські вчені виявили 40 мутацій коронавірусу в організмі пацієнтки з лімфомою. Жінка хворіла протягом 318 днів, а мутації допомагали обходити імунну реакцію організму.

Під час пандемії капітал США виріс на 19 трильйонів доларів

Джерело: MarketWatchДомашні господарства США під час пандемії збільшили свої статки до 137 трильйонів доларів. Загалом вони заробили 19 трильйонів доларів.

Цікаво Всього 1/10 дози: вчені протестували новий спосіб вакцинації Moderna

Дослідження про коронавірус

Як змінилася пам'ять пацієнтів після легкого COVID-19

Джерело: JAMA

Норвезькі вчені опитали пацієнтів, які перенесли коронавірусну інфекцію без госпіталізації. Через 8 місяців у багатьох з них ослаблення пам'яті поєднувалося із загальним погіршенням здоров'я.

Новий спосіб вакцинації Moderna

Джерело: medRxiv

У Нідерландах вчені знайшли новий "ефективний" метод імунізації – щеплення вводили у верхній шар шкіри дробними дозами. В умовах дефіциту вакцин, мовляв, це може стати поворотним моментом у подоланні пандемії".