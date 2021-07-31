Новини про коронавірус 31 липня: яка смертність внаслідок Дельти, вакцинація трьома дозами

В Україні впродовж останньої доби зареєстрували майже тисячу випадків коронавірусної хвороби. Кількість повністю вакцинованих в країні уже понад 2 мільйони. ВООЗ вважає, що штам Дельта не є смертоноснішим за попередні варіанти коронавірусу. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 31 липня.

Новини про коронавірус в Україні 31 липня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

В Україні впродовж останньої доби захворіли на коронавірус 916 людей, серед них 61 дитина та 43 медичних працівників. До лікарень госпіталізували 486 пацієнтів з симптомами, які потребували медичного нагляду. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 15 хворих.

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За весь час пандемії в Україні захворіли на коронавірус 2 252 785 людей. Станом на 31 липня видужали 2 186 863 людини. Жертвами коронавірусу, на жаль, стали 52 945 мешканці країни.

Всього лабораторії провели 11 381 585 ПЛР-тестувань.

Добовий приріст інфікованих в регіонах:

Київ – 176 випадків;

Вінницька область – 9 випадків;

Волинська область – 6 випадків;

Дніпропетровська область – 56 випадків;

Донецька область – 73 випадки;

Житомирська область – 27 випадків;

Закарпатська область – 11 випадків;

Запорізька область – 29 випадків;

Івано-Франківська область – 22 випадки;

Київська область – 39 випадків;

Кіровоградська область – 17 випадків;

Луганська область – 27 випадків;

Львівська область – 48 випадків;

Миколаївська область – 22 випадки;

Одеська область – 85 випадків;

Полтавська область – 28 випадків;

Рівненська область – 12 випадків;

Сумська область – 34 випадки;

Тернопільська область – 17 випадків;

Харківська область – 70 випадків;

Херсонська область – 15 випадків;

Хмельницька область – 41 випадок;

Черкаська область – 13 випадків;

Чернівецька область – 19 випадків;

Чернігівська область – 20 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.

Правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Скільки повністю вакцинованих в Україні

Джерело: МОЗ

За минулу добу в Україні проти коронавірусу щепили 150 080 людей, зокрема 85 787 отримали першу дозу препарату, другу дозу отримала 61 861 людина.

Від початку вакцинальної кампанії в країні уже щеплено 3 525 850 людей, з них отримали одну дозу – 3 525 848 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 000 356 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Якими вакцинами імунізували українців

Covishield (AstraZeneca) – 487 187;

Сoronavac – 1 051 846;

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 255 189;

AstraZeneca – 37 3012;

Moderna – 358 445;

Janssen (Johnson & Johnson's) – 497.

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від того часу загалом провели 5 5 526 204 щеплення.

Дані про вакцини проти коронавірусу / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 канал

Новини про коронавірус в світі 31 липня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на ранок 31 липня у світі зафіксували понад 197 мільйонів хворих на коронавірус. Від недуги померли понад 4,2 мільйона інфікованих. Найбільшу кількість інфікованих коронавірусом виявили у США, там захворіли майже 35 мільйонів людей, жертвами коронавірусу стали понад 613 тисяч жителів США.

Наступна країна, яка найбільше постраждала від пандемії, є Індія. Там інфікувались майже 32 мільйони людей, з них померли внаслідок недуги 423 тисячі.

Президент Ізраїлю Герцоґ отримав третю дозу вакцини

Джерело: The Times of Israel

Ізраїль став першою країною у світі, які розпочали вводити третю – бустерну – дозу вакцини проти COVID-19 літнім людям. Її вже вкололи президенту країни – 60-річному Іцхаку Герцоґу, а також його дружині. Вакцинували їх препаратом від Pfizer/BioNTech.

До слова, національну кампанію з додаткової вакцинації літніх громадян оголосили у країні 29 липня. Третю дозу вакцини можуть отримати люди, які щепились не раніше ніж 5 місяців тому. Але за умови, що друга доза була також від Pfizer.

Що таке бустерна доза вакцини? Бустерна доза (у випадку коронавірусу третя доза) – це коли людина отримала стандартне дозування, але через пів року – рік отримує ще одну додаткову – підсилювальну ін'єкцію препаратом.

Вчені допустили появу нового небезпечного штаму COVID-19

Джерело: SAGE

Британські вчені описали можливі сценарії мутації коронавірусу. Вони прийшли до висновку, що може з'явитися новий вид з потенційною смертністю 35%.

Новий варіант коронавірусу може призвести до більшої кількості випадків важкого захворювання і вищої смертності серед інфікованих.

Крім того, вчені заявили, що рівень смертності у цього штаму може бути схожий з показниками "інших зоонозних коронавірусів, таких як SARS-CoV (смертність близько 10%) або MERS-CoV (смертність близько 35%)".

Штам коронавірусу Дельта не є смертоноснішим, – ВООЗ

Джерело: The Guardian

У Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, що варіант коронавірусу Дельта не є більш смертоносним, ніж інші штами, але він значно заразніший.

Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу