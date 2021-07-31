Новини про коронавірус 31 липня: яка смертність внаслідок Дельти, вакцинація трьома дозами
Джерело:24 Канал
В Україні впродовж останньої доби зареєстрували майже тисячу випадків коронавірусної хвороби. Кількість повністю вакцинованих в країні уже понад 2 мільйони. ВООЗ вважає, що штам Дельта не є смертоноснішим за попередні варіанти коронавірусу. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 31 липня.
Новини про коронавірус в Україні 31 липня
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
В Україні впродовж останньої доби захворіли на коронавірус 916 людей, серед них 61 дитина та 43 медичних працівників. До лікарень госпіталізували 486 пацієнтів з симптомами, які потребували медичного нагляду. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 15 хворих.
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За весь час пандемії в Україні захворіли на коронавірус 2 252 785 людей. Станом на 31 липня видужали 2 186 863 людини. Жертвами коронавірусу, на жаль, стали 52 945 мешканці країни.
Всього лабораторії провели 11 381 585 ПЛР-тестувань.
Добовий приріст інфікованих в регіонах:
- Київ – 176 випадків;
- Вінницька область – 9 випадків;
- Волинська область – 6 випадків;
- Дніпропетровська область – 56 випадків;
- Донецька область – 73 випадки;
- Житомирська область – 27 випадків;
- Закарпатська область – 11 випадків;
- Запорізька область – 29 випадків;
- Івано-Франківська область – 22 випадки;
- Київська область – 39 випадків;
- Кіровоградська область – 17 випадків;
- Луганська область – 27 випадків;
- Львівська область – 48 випадків;
- Миколаївська область – 22 випадки;
- Одеська область – 85 випадків;
- Полтавська область – 28 випадків;
- Рівненська область – 12 випадків;
- Сумська область – 34 випадки;
- Тернопільська область – 17 випадків;
- Харківська область – 70 випадків;
- Херсонська область – 15 випадків;
- Хмельницька область – 41 випадок;
- Черкаська область – 13 випадків;
- Чернівецька область – 19 випадків;
- Чернігівська область – 20 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.
Скільки повністю вакцинованих в Україні
Джерело: МОЗ
За минулу добу в Україні проти коронавірусу щепили 150 080 людей, зокрема 85 787 отримали першу дозу препарату, другу дозу отримала 61 861 людина.
Від початку вакцинальної кампанії в країні уже щеплено 3 525 850 людей, з них отримали одну дозу – 3 525 848 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 000 356 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).Довідка. Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від того часу загалом провели 5 5 526 204 щеплення.
Якими вакцинами імунізували українців
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187;
- Сoronavac – 1 051 846;
- Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 255 189;
- AstraZeneca – 37 3012;
- Moderna – 358 445;
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 497.
Дані про вакцини проти коронавірусу / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 канал
Новини про коронавірус в світі 31 липня
Статистика поширення COVID-19
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на ранок 31 липня у світі зафіксували понад 197 мільйонів хворих на коронавірус. Від недуги померли понад 4,2 мільйона інфікованих. Найбільшу кількість інфікованих коронавірусом виявили у США, там захворіли майже 35 мільйонів людей, жертвами коронавірусу стали понад 613 тисяч жителів США.
Наступна країна, яка найбільше постраждала від пандемії, є Індія. Там інфікувались майже 32 мільйони людей, з них померли внаслідок недуги 423 тисячі.
Президент Ізраїлю Герцоґ отримав третю дозу вакцини
Джерело: The Times of Israel
Ізраїль став першою країною у світі, які розпочали вводити третю – бустерну – дозу вакцини проти COVID-19 літнім людям. Її вже вкололи президенту країни – 60-річному Іцхаку Герцоґу, а також його дружині. Вакцинували їх препаратом від Pfizer/BioNTech.
До слова, національну кампанію з додаткової вакцинації літніх громадян оголосили у країні 29 липня. Третю дозу вакцини можуть отримати люди, які щепились не раніше ніж 5 місяців тому. Але за умови, що друга доза була також від Pfizer.
Що таке бустерна доза вакцини?Бустерна доза (у випадку коронавірусу третя доза) – це коли людина отримала стандартне дозування, але через пів року – рік отримує ще одну додаткову – підсилювальну ін'єкцію препаратом.
Вчені допустили появу нового небезпечного штаму COVID-19
Джерело: SAGE
Британські вчені описали можливі сценарії мутації коронавірусу. Вони прийшли до висновку, що може з'явитися новий вид з потенційною смертністю 35%.
Новий варіант коронавірусу може призвести до більшої кількості випадків важкого захворювання і вищої смертності серед інфікованих.
Крім того, вчені заявили, що рівень смертності у цього штаму може бути схожий з показниками "інших зоонозних коронавірусів, таких як SARS-CoV (смертність близько 10%) або MERS-CoV (смертність близько 35%)".
Штам коронавірусу Дельта не є смертоноснішим, – ВООЗ
Джерело: The Guardian
У Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, що варіант коронавірусу Дельта не є більш смертоносним, ніж інші штами, але він значно заразніший.
Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу