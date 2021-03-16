Станом на 16 березня в Україні зареєстровано 1 477 190 випадків зараження коронавірусом COVID-19. За минулу добу в країні виявили ще 9 642 інфікованих. З них 474 дитини та 313 медпрацівників.

Найбільше нових випадків зараження за попередню добу зафіксували у Львівській (1065), Вінницькій (924), Одеській (728) та Харківській (596) областях, а також у Києві (999). До теми Якщо понад 50% областей перейдуть на червоний рівень, ​– Степанов про локдаун За минулу добу, 15 березня: Госпіталізували – 2 005 хворих;

– 2 005 хворих; Померли – 264 пацієнти;

– 264 пацієнти; Виписали – 6 202 людини. За цей самий період в країні провели 38 738 тестів методом ПЛР. Окрім цього, було зроблено 18 275 досліджень методом ІФА та 19 496 досліджень експрес-тестами на антиген до вірусу SARS-CoV-2. Добовий приріст захворюваності в Києві та областях України Київ – 999 випадків;

Вінницька область – 924 випадки;

Волинська область – 176 випадків;

Дніпропетровська область – 269 випадків;

Донецька область – 286 випадків;

Житомирська область – 130 випадків;

Закарпатська – 554 випадки;

Запорізька область – 307 випадків;

Івано-Франківська область – 467 випадків;

Київська область – 512 випадків;

Кіровоградська область – 46 випадків;

Луганська область – 101 випадок;

Львівська область – 1 065 випадків;

Миколаївська область – 416 випадків;

Одеська область – 728 випадків;

Полтавська область – 313 випадків;

Рівненська область – 235 випадків;

Сумська область – 155 випадків;

Тернопільська область – 287 випадків;

Харківська область – 596 випадків;

Херсонська область – 30 випадків;

Хмельницька область – 253 випадки;

Черкаська область – 243 випадки;

Чернівецька область – 527 випадків;

Чернігівська область – 23 випадки. *Відсутні дані з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей, АР Крим та міста Севастополя. Новина доповнюється...