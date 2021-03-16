За добу в Україні 9 642 нових хворих на COVID-19, з них 404 дитини

16 березня 2021 , 08:16
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Джерело:

фейсбук міністра охорони здоров'я Максима Степанова

Станом на 16 березня в Україні зареєстровано 1 477 190 випадків зараження коронавірусом COVID-19. За минулу добу в країні виявили ще 9 642 інфікованих. З них 474 дитини та 313 медпрацівників.

Найбільше нових випадків зараження за попередню добу зафіксували у Львівській (1065), Вінницькій (924), Одеській (728) та Харківській (596) областях, а також у Києві (999).

До теми Якщо понад 50% областей перейдуть на червоний рівень, ​– Степанов про локдаун

За минулу добу, 15 березня:

  • Госпіталізували – 2 005 хворих;
  • Померли – 264 пацієнти;
  • Виписали – 6 202 людини.

За цей самий період в країні провели 38 738 тестів методом ПЛР. Окрім цього, було зроблено 18 275 досліджень методом ІФА та 19 496 досліджень експрес-тестами на антиген до вірусу SARS-CoV-2.

Добовий приріст захворюваності в Києві та областях України

  • Київ – 999 випадків;
  • Вінницька область – 924 випадки;
  • Волинська область – 176 випадків;
  • Дніпропетровська область – 269 випадків;
  • Донецька область – 286 випадків;
  • Житомирська область – 130 випадків;
  • Закарпатська – 554 випадки;
  • Запорізька область – 307 випадків;
  • Івано-Франківська область – 467 випадків;
  • Київська область – 512 випадків;
  • Кіровоградська область – 46 випадків;
  • Луганська область – 101 випадок;
  • Львівська область – 1 065 випадків;
  • Миколаївська область – 416 випадків;
  • Одеська область – 728 випадків;
  • Полтавська область – 313 випадків;
  • Рівненська область – 235 випадків;
  • Сумська область – 155 випадків;
  • Тернопільська область – 287 випадків;
  • Харківська область – 596 випадків;
  • Херсонська область – 30 випадків;
  • Хмельницька область – 253 випадки;
  • Черкаська область – 243 випадки;
  • Чернівецька область – 527 випадків;
  • Чернігівська область – 23 випадки.

*Відсутні дані з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей, АР Крим та міста Севастополя.

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