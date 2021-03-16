За добу в Україні 9 642 нових хворих на COVID-19, з них 404 дитини

Станом на 16 березня в Україні зареєстровано 1 477 190 випадків зараження коронавірусом COVID-19. За минулу добу в країні виявили ще 9 642 інфікованих. З них 474 дитини та 313 медпрацівників.
Найбільше нових випадків зараження за попередню добу зафіксували у Львівській (1065), Вінницькій (924), Одеській (728) та Харківській (596) областях, а також у Києві (999).
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За минулу добу, 15 березня:
- Госпіталізували – 2 005 хворих;
- Померли – 264 пацієнти;
- Виписали – 6 202 людини.
За цей самий період в країні провели 38 738 тестів методом ПЛР. Окрім цього, було зроблено 18 275 досліджень методом ІФА та 19 496 досліджень експрес-тестами на антиген до вірусу SARS-CoV-2.
Добовий приріст захворюваності в Києві та областях України
- Київ – 999 випадків;
- Вінницька область – 924 випадки;
- Волинська область – 176 випадків;
- Дніпропетровська область – 269 випадків;
- Донецька область – 286 випадків;
- Житомирська область – 130 випадків;
- Закарпатська – 554 випадки;
- Запорізька область – 307 випадків;
- Івано-Франківська область – 467 випадків;
- Київська область – 512 випадків;
- Кіровоградська область – 46 випадків;
- Луганська область – 101 випадок;
- Львівська область – 1 065 випадків;
- Миколаївська область – 416 випадків;
- Одеська область – 728 випадків;
- Полтавська область – 313 випадків;
- Рівненська область – 235 випадків;
- Сумська область – 155 випадків;
- Тернопільська область – 287 випадків;
- Харківська область – 596 випадків;
- Херсонська область – 30 випадків;
- Хмельницька область – 253 випадки;
- Черкаська область – 243 випадки;
- Чернівецька область – 527 випадків;
- Чернігівська область – 23 випадки.
*Відсутні дані з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей, АР Крим та міста Севастополя.
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