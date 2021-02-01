В Україні всього 2 030 нових хворих на COVID-19, але понад тисяча госпіталізованих
Станом на 1 лютого в Україні зареєстровано 1 221 485 пацієнтів з COVID-19. Серед нових пацієнтів – 71 дитина та 65 медичних працівників.
Джерело: фейсбук Максима Степанова
Вчора, 31 січня, до лікарень госпіталізували 1 103 хворих на коронавірус або людей з підозрою на наявність захворювання.
До теми Новини про коронавірус 31 січня: делегація ВООЗ в Ухані, вакцинація для літніх людей
Впродовж цього періоду з життя пішов ще 61 пацієнт. Натомість 1 131 людину виписали – згідно з протоколом, ці пацієнти вже одужали.
За минулу добу найбільше нових хворих виявили в Івано-Франківській (297) області. А також у Києві (160), Миколаївській (152), Львівській (146) та Закарпатській (127) областях.
Тестування в країні залишається на дуже низькому рівні. Впродовж 31 січня в Україні провели всього 12 825 тестів на коронавірус (9 873 методом ПЛР, а ще 2 952 – методом ІФА).
Коронавірус в регіонах України: добовий приріст
- Київ – 160 випадків;
- Вінницька область – 79 випадків;
- Волинська область – 59 випадків;
- Дніпропетровська область – 76 випадків;
- Донецька область – 62 випадки;
- Житомирська область – 102 випадки;
- Закарпатська область – 127 випадків;
- Запорізька область – 87 випадків;
- Івано-Франківська область – 297 випадків;
- Київська область – 100 випадків;
- Кіровоградська область – 3 випадки;
- Луганська область – 20 випадків;
- Львівська область – 146 випадків;
- Миколаївська область – 152 випадки;
- Одеська область – 71 випадок;
- Полтавська область – 56 випадків;
- Рівненська область – 27 випадків;
- Сумська область – 61 випадок;
- Тернопільська область – 85 випадків;
- Харківська область – 36 випадки;
- Херсонська область – 20 випадків;
- Хмельницька область – 3 випадки;
- Черкаська область – 40 випадків;
- Чернівецька область – 124 випадки;
- Чернігівська область – 37 випадків.
*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.
Загальна статистика захворюваності на COVID-19
Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу
Поділитися новиною