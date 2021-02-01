В Україні всього 2 030 нових хворих на COVID-19, але понад тисяча госпіталізованих

1 лютого 2021 , 08:21
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Станом на 1 лютого в Україні зареєстровано 1 221 485 пацієнтів з COVID-19. Серед нових пацієнтів – 71 дитина та 65 медичних працівників.

Джерело: фейсбук Максима Степанова

Вчора, 31 січня, до лікарень госпіталізували 1 103 хворих на коронавірус або людей з підозрою на наявність захворювання.

До теми Новини про коронавірус 31 січня: делегація ВООЗ в Ухані, вакцинація для літніх людей

Впродовж цього періоду з життя пішов ще 61 пацієнт. Натомість 1 131 людину виписали – згідно з протоколом, ці пацієнти вже одужали.

За минулу добу найбільше нових хворих виявили в Івано-Франківській (297) області. А також у Києві (160), Миколаївській (152), Львівській (146) та Закарпатській (127) областях.

Тестування в країні залишається на дуже низькому рівні. Впродовж 31 січня в Україні провели всього 12 825 тестів на коронавірус (9 873 методом ПЛР, а ще 2 952 – методом ІФА).

Важливо! Ще на початку січня очільник МОЗ Максим Степанов закликав тестуватися на коронавірус з будь-якими, навіть найменшими симптомами ГРВІ.

Якщо вам з якоїсь причини відмовляють в тестуванні, звертайтесь на гарячу лінію МОЗ – 0 800 60 20 19.

Коронавірус в регіонах України: добовий приріст

  • Київ – 160 випадків;
  • Вінницька область – 79 випадків;
  • Волинська область – 59 випадків;
  • Дніпропетровська область – 76 випадків;
  • Донецька область – 62 випадки;
  • Житомирська область – 102 випадки;
  • Закарпатська область – 127 випадків;
  • Запорізька область – 87 випадків;
  • Івано-Франківська область – 297 випадків;
  • Київська область – 100 випадків;
  • Кіровоградська область – 3 випадки;
  • Луганська область – 20 випадків;
  • Львівська область – 146 випадків;
  • Миколаївська область – 152 випадки;
  • Одеська область – 71 випадок;
  • Полтавська область – 56 випадків;
  • Рівненська область – 27 випадків;
  • Сумська область – 61 випадок;
  • Тернопільська область – 85 випадків;
  • Харківська область – 36 випадки;
  • Херсонська область – 20 випадків;
  • Хмельницька область – 3 випадки;
  • Черкаська область – 40 випадків;
  • Чернівецька область – 124 випадки;
  • Чернігівська область – 37 випадків.

*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.

Яка ситуація з COVID-19 у різних регіонах України: дивіться відео

Загальна статистика захворюваності на COVID-19

Станом на 1 лютого в Україні зафіксували 1 221 485 випадків зараження SARS-CoV-2. 1 023 915 людей вже одужали. Але, на жаль, 22 768 пацієнтів померли внаслідок ускладнень хвороби.


Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу