В Україні всього 2 030 нових хворих на COVID-19, але понад тисяча госпіталізованих

Станом на 1 лютого в Україні зареєстровано 1 221 485 пацієнтів з COVID-19. Серед нових пацієнтів – 71 дитина та 65 медичних працівників.

Джерело: фейсбук Максима Степанова

Вчора, 31 січня, до лікарень госпіталізували 1 103 хворих на коронавірус або людей з підозрою на наявність захворювання.

До теми Новини про коронавірус 31 січня: делегація ВООЗ в Ухані, вакцинація для літніх людей

Впродовж цього періоду з життя пішов ще 61 пацієнт. Натомість 1 131 людину виписали – згідно з протоколом, ці пацієнти вже одужали.

За минулу добу найбільше нових хворих виявили в Івано-Франківській (297) області. А також у Києві (160), Миколаївській (152), Львівській (146) та Закарпатській (127) областях.

Тестування в країні залишається на дуже низькому рівні. Впродовж 31 січня в Україні провели всього 12 825 тестів на коронавірус (9 873 методом ПЛР, а ще 2 952 – методом ІФА).

Важливо! Ще на початку січня очільник МОЗ Максим Степанов закликав тестуватися на коронавірус з будь-якими, навіть найменшими симптомами ГРВІ.

Якщо вам з якоїсь причини відмовляють в тестуванні, звертайтесь на гарячу лінію МОЗ – 0 800 60 20 19.

Коронавірус в регіонах України: добовий приріст

Київ – 160 випадків;

Вінницька область – 79 випадків;

Волинська область – 59 випадків;

Дніпропетровська область – 76 випадків;

Донецька область – 62 випадки;

Житомирська область – 102 випадки;

Закарпатська область – 127 випадків;

Запорізька область – 87 випадків;

Івано-Франківська область – 297 випадків;

Київська область – 100 випадків;

Кіровоградська область – 3 випадки;

Луганська область – 20 випадків;

Львівська область – 146 випадків;

Миколаївська область – 152 випадки;

Одеська область – 71 випадок;

Полтавська область – 56 випадків;

Рівненська область – 27 випадків;

Сумська область – 61 випадок;

Тернопільська область – 85 випадків;

Харківська область – 36 випадки;

Херсонська область – 20 випадків;

Хмельницька область – 3 випадки;

Черкаська область – 40 випадків;

Чернівецька область – 124 випадки;

Чернігівська область – 37 випадків.

*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя. Яка ситуація з COVID-19 у різних регіонах України: дивіться відео Загальна статистика захворюваності на COVID-19 Станом на 1 лютого в Україні зафіксували 1 221 485 випадків зараження SARS-CoV-2. 1 023 915 людей вже одужали. Але, на жаль, 22 768 пацієнтів померли внаслідок ускладнень хвороби.



Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу