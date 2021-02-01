В Україні всього 2 030 нових хворих на COVID-19, але понад тисяча госпіталізованих

Станом на 1 лютого в Україні зареєстровано 1 221 485 пацієнтів з COVID-19. Серед нових пацієнтів – 71 дитина та 65 медичних працівників.
Джерело: фейсбук Максима Степанова
Вчора, 31 січня, до лікарень госпіталізували 1 103 хворих на коронавірус або людей з підозрою на наявність захворювання.
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Впродовж цього періоду з життя пішов ще 61 пацієнт. Натомість 1 131 людину виписали – згідно з протоколом, ці пацієнти вже одужали.
За минулу добу найбільше нових хворих виявили в Івано-Франківській (297) області. А також у Києві (160), Миколаївській (152), Львівській (146) та Закарпатській (127) областях.
Тестування в країні залишається на дуже низькому рівні. Впродовж 31 січня в Україні провели всього 12 825 тестів на коронавірус (9 873 методом ПЛР, а ще 2 952 – методом ІФА).
Важливо! Ще на початку січня очільник МОЗ Максим Степанов закликав тестуватися на коронавірус з будь-якими, навіть найменшими симптомами ГРВІ.
Якщо вам з якоїсь причини відмовляють в тестуванні, звертайтесь на гарячу лінію МОЗ – 0 800 60 20 19.
*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.
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Станом на 1 лютого в Україні зафіксували 1 221 485 випадків зараження SARS-CoV-2. 1 023 915 людей вже одужали. Але, на жаль, 22 768 пацієнтів померли внаслідок ускладнень хвороби.
Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу