Станом на 10 січня в Україні зареєстровано 1 115 026 випадків зараження коронавірусом. Серед нових хворих – 113 дітей та 164 медпрацівників.

За минулу добу до лікарень госпіталізували 2 100 хворих на коронавірус або людей з підозрою на наявність захворювання. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці.

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Впродовж 9 січня через ускладнений перебіг хвороби померли 99 інфікованих. Добова кількість одужалих пацієнтів вища, ніж нових хворих – 5 292 проти 5 011.

Найбільше нових випадків зараження коронавірусом зафіксували в Одеській (446), Київській (405), м. Київ (404), Харківській (344) та Миколаївській (327) областях.

Коронавірус в регіонах України: добова статистика

Київ – 404 випадки;

Вінницька область – 69 випадків;

Волинська область – 124 випадки;

Дніпропетровська область – 240 випадків;

Донецька область – 186 випадків;

Житомирська область – 111 випадків;

Закарпатська область – 49 випадків;

Запорізька область – 207 випадків;

Івано-Франківська область – 74 випадки;

Київська область – 405 випадків;

Кіровоградська область – 85 випадків;

Луганська область – 142 випадки;

Львівська область – 326 випадків;

Миколаївська область – 327 випадків;

Одеська область – 446 випадків;

Полтавська область – 175 випадків;

Рівненська область – 159 випадків;

Сумська область – 149 випадків;

Тернопільська область – 150 випадків;

Харківська область – 344 випадки;

Херсонська область – 141 випадок;

Хмельницька область – 185 випадків;

Черкаська область – 302 випадки;

Чернівецька область – 151 випадок;

Чернігівська область – 60 випадків.

*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.

Кількість проведених тестів За минулу добу в Україні на наявність коронавірусу протестували 23 245 зразків. З них 17 718 методом ПЛР, а ще 5 527 – методом ІФА.

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