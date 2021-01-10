Коронавірус в Україні 10 січня: за добу виявили 5 011 нових хворих
Станом на 10 січня в Україні зареєстровано 1 115 026 випадків зараження коронавірусом. Серед нових хворих – 113 дітей та 164 медпрацівників.
За минулу добу до лікарень госпіталізували 2 100 хворих на коронавірус або людей з підозрою на наявність захворювання. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці.
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Впродовж 9 січня через ускладнений перебіг хвороби померли 99 інфікованих. Добова кількість одужалих пацієнтів вища, ніж нових хворих – 5 292 проти 5 011.
Найбільше нових випадків зараження коронавірусом зафіксували в Одеській (446), Київській (405), м. Київ (404), Харківській (344) та Миколаївській (327) областях.
Коронавірус в регіонах України: добова статистика
- Київ – 404 випадки;
- Вінницька область – 69 випадків;
- Волинська область – 124 випадки;
- Дніпропетровська область – 240 випадків;
- Донецька область – 186 випадків;
- Житомирська область – 111 випадків;
- Закарпатська область – 49 випадків;
- Запорізька область – 207 випадків;
- Івано-Франківська область – 74 випадки;
- Київська область – 405 випадків;
- Кіровоградська область – 85 випадків;
- Луганська область – 142 випадки;
- Львівська область – 326 випадків;
- Миколаївська область – 327 випадків;
- Одеська область – 446 випадків;
- Полтавська область – 175 випадків;
- Рівненська область – 159 випадків;
- Сумська область – 149 випадків;
- Тернопільська область – 150 випадків;
- Харківська область – 344 випадки;
- Херсонська область – 141 випадок;
- Хмельницька область – 185 випадків;
- Черкаська область – 302 випадки;
- Чернівецька область – 151 випадок;
- Чернігівська область – 60 випадків.
*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.
Кількість проведених тестівЗа минулу добу в Україні на наявність коронавірусу протестували 23 245 зразків. З них 17 718 методом ПЛР, а ще 5 527 – методом ІФА.
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