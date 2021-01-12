За добу в Україні виявили 5 116 нових хворих на COVID-19, але одужалих утричі більше
Станом на 12 січня в Україні зафіксовано 1 124 430 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Серед 5 116 нових хворих – 131 дитина та 309 медиків.
Впродовж 11 січня до лікарень госпіталізували 1 092 хворих на коронавірус або людей з підозрою на наявність хвороби. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці.
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Кількість одужалих пацієнтів утричі вища, ніж кількість нових хворих. За попередню добу виписали 15 951 людину.
За цей самий період з життя пішли 184 пацієнти.
За попередню добу найбільше інфікованих виявили у Києві (898), а також у Полтавській (520), Запорізькій (463), Одеській (315) та Львівській (312) областях.
Кількість проведених тестів в Україні порівняно зросла. Минулої доби в україні провели 41 682 тестів на COVID-19. З них методом ПЛР – 23 873, а методом ІФА – 17 809.
Коронавірус в регіонах України: добовий приріст
- Київ – 898 випадків;
- Вінницька область – 121 випадок;
- Волинська область – 99 випадків;
- Дніпропетровська область – 267 випадків;
- Донецька область – 160 випадків;
- Житомирська область – 72 випадки;
- Закарпатська область – 134 випадки;
- Запорізька область – 463 випадки;
- Івано-Франківська область – 66 випадків;
- Київська область – 284 випадки;
- Кіровоградська область – 76 випадків;
- Луганська область – 47 випадків;
- Львівська область – 312 випадків;
- Миколаївська область – 52 випадки;
- Одеська область – 315 випадків;
- Полтавська область – 520 випадків;
- Рівненська область – 132 випадки;
- Сумська область – 152 випадки;
- Тернопільська область – 83 випадки;
- Харківська область – 275 випадків;
- Херсонська область – 73 випадки;
- Хмельницька область – 18 випадків;
- Черкаська область – 306 випадків;
- Чернівецька область – 184 випадки;
- Чернігівська область – 7 випадків.
*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.
Загальна статистика захворюваності в Україні станом на 12 січня
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