Станом на 12 січня в Україні зафіксовано 1 124 430 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Серед 5 116 нових хворих – 131 дитина та 309 медиків.

Впродовж 11 січня до лікарень госпіталізували 1 092 хворих на коронавірус або людей з підозрою на наявність хвороби. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці.

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Кількість одужалих пацієнтів утричі вища, ніж кількість нових хворих. За попередню добу виписали 15 951 людину.

За цей самий період з життя пішли 184 пацієнти.

За попередню добу найбільше інфікованих виявили у Києві (898), а також у Полтавській (520), Запорізькій (463), Одеській (315) та Львівській (312) областях.

Кількість проведених тестів в Україні порівняно зросла. Минулої доби в україні провели 41 682 тестів на COVID-19. З них методом ПЛР – 23 873, а методом ІФА – 17 809.

Коронавірус в регіонах України: добовий приріст

Київ – 898 випадків;

Вінницька область – 121 випадок;

Волинська область – 99 випадків;

Дніпропетровська область – 267 випадків;

Донецька область – 160 випадків;

Житомирська область – 72 випадки;

Закарпатська область – 134 випадки;

Запорізька область – 463 випадки;

Івано-Франківська область – 66 випадків;

Київська область – 284 випадки;

Кіровоградська область – 76 випадків;

Луганська область – 47 випадків;

Львівська область – 312 випадків;

Миколаївська область – 52 випадки;

Одеська область – 315 випадків;

Полтавська область – 520 випадків;

Рівненська область – 132 випадки;

Сумська область – 152 випадки;

Тернопільська область – 83 випадки;

Харківська область – 275 випадків;

Херсонська область – 73 випадки;

Хмельницька область – 18 випадків;

Черкаська область – 306 випадків;

Чернівецька область – 184 випадки;

Чернігівська область – 7 випадків.

*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.

Загальна статистика захворюваності в Україні станом на 12 січня Від початку пандемії в Україні зареєстрували 1 124 430 хворих на коронавірус. 812 368 пацієнтів вже одужали. Натомість 20 019 померли від ускладнень, спричинених хворобою. Станом на ранок 12 січня в Україні провели 5 805 824 тестувань методом ПЛР.



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