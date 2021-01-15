Коронавірус в Україні: за добу виявили 8 199 інфікованих
Станом на 15 січня в Україні зафіксовано 1 146 963 хворих на коронавірус COVID-19. Серед нових хворих – 236 дітей та 315 медпрацівників.
За минулу добу до лікарень госпіталізували 2 152 хворих. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
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Найбільше інфікованих виявили у Києві (896), Донецькій (443), Запорізькій (629), Львівській (525) та Миколаївській (489) областях.
Впродовж 14 січня у зв'язку з одужанням виписали 10 328 пацієнтів. Але, на жаль, підтвердили смерть ще 166 хворих.
За цей самий період в Україні провели 49 596 тестів на COVID-19. З них методом ПЛР – 30 225, а решта 19 370 – методом ІФА.
Коронавірус в регіонах України: добовий приріст
- Київ – 896 випадків;
- Вінницька область – 209 випадків;
- Волинська область – 127 випадків;
- Дніпропетровська область – 533 випадки;
- Донецька область – 443 випадки;
- Житомирська область – 214 випадків;
- Закарпатська область – 100 випадків;
- Запорізька область – 629 випадків;
- Івано-Франківська область – 173 випадки;
- Київська область – 588 випадків;
- Кіровоградська область – 78 випадків;
- Луганська область – 179 випадків;
- Львівська область – 525 випадків;
- Миколаївська область – 489 випадків;
- Одеська область – 592 випадки;
- Полтавська область – 287 випадків;
- Рівненська область – 242 випадки;
- Сумська область – 344 випадки;
- Тернопільська область – 191 випадок;
- Харківська область – 310 випадків;
- Херсонська область – 121 випадок;
- Хмельницька область – 146 випадків;
- Черкаська область – 281 випадок;
- Чернівецька область – 227 випадків;
- Чернігівська область – 275 випадків.
Загальна статистика захворюваності в Україні станом на 15 січня
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