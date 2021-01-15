Станом на 15 січня в Україні зафіксовано 1 146 963 хворих на коронавірус COVID-19. Серед нових хворих – 236 дітей та 315 медпрацівників.

За минулу добу до лікарень госпіталізували 2 152 хворих. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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Найбільше інфікованих виявили у Києві (896), Донецькій (443), Запорізькій (629), Львівській (525) та Миколаївській (489) областях.

Впродовж 14 січня у зв'язку з одужанням виписали 10 328 пацієнтів. Але, на жаль, підтвердили смерть ще 166 хворих.

За цей самий період в Україні провели 49 596 тестів на COVID-19. З них методом ПЛР – 30 225, а решта 19 370 – методом ІФА.

Коронавірус в регіонах України: добовий приріст

Київ – 896 випадків;

Вінницька область – 209 випадків;

Волинська область – 127 випадків;

Дніпропетровська область – 533 випадки;

Донецька область – 443 випадки;

Житомирська область – 214 випадків;

Закарпатська область – 100 випадків;

Запорізька область – 629 випадків;

Івано-Франківська область – 173 випадки;

Київська область – 588 випадків;

Кіровоградська область – 78 випадків;

Луганська область – 179 випадків;

Львівська область – 525 випадків;

Миколаївська область – 489 випадків;

Одеська область – 592 випадки;

Полтавська область – 287 випадків;

Рівненська область – 242 випадки;

Сумська область – 344 випадки;

Тернопільська область – 191 випадок;

Харківська область – 310 випадків;

Херсонська область – 121 випадок;

Хмельницька область – 146 випадків;

Черкаська область – 281 випадок;

Чернівецька область – 227 випадків;

Чернігівська область – 275 випадків.

Загальна статистика захворюваності в Україні станом на 15 січня Від початку пандемії в Україні виявили 1 146 963 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. 847 391 хворих вже одужали. Але 20 542 пацієнти померли від ускладнень, спричинених хворобою. Загалом станом на ранок 15 січня в Україні провели 5 905 076 тестувань методом ПЛР.



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