Коронавірус в Україні: 7 729 нових випадків за добу
За добу 15 січня в Україні діагноз коронавірус поставили 7 729 людям. З них 245 – діти та 369 – медпрацівники. Найбільше інфікувань - у Києві та у Запорізькій області.
За попередню добу, недуга забрала 144 життя. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
До теми Новини про коронавірус 15 січня: масова вакцинація в Україні, COVID-19 серед дітей
2 083 хворих потрапили до лікарень. Одужали 9 792 інфікованих.
Коронавірус в регіонах України: добовий приріст
- місто Київ – 821 випадок;
- Вінницька область – 228 випадків;
- Волинська область – 204 випадки;
- Дніпропетровська область – 586 випадків;
- Донецька область – 540 випадків;
- Житомирська область – 200 випадків;
- Закарпатська область – 147 випадків;
- Запорізька область – 696 випадків;
- Івано-Франківська область – 168 випадків;
- Київська область – 474 випадки;
- Кіровоградська область – 92 випадки;
- Луганська область – 155 випадків;
- Львівська область – 485 випадків;
- Миколаївська область – 409 випадків;
- Одеська область – 325 випадків;
- Полтавська область – 350 випадків;
- Рівненська область – 243 випадки;
- Сумська область – 237 випадків;
- Тернопільська область – 145 випадків;
- Харківська область – 285 випадків;
- Херсонська область – 63 випадки;
- Хмельницька область – 210 випадків;
- Черкаська область – 323 випадки;
- Чернівецька область – 209 випадків;
- Чернігівська область – 134 випадки.
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