За добу 15 січня в Україні діагноз коронавірус поставили 7 729 людям. З них 245 – діти та 369 – медпрацівники. Найбільше інфікувань - у Києві та у Запорізькій області.

За попередню добу, недуга забрала 144 життя. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. До теми Новини про коронавірус 15 січня: масова вакцинація в Україні, COVID-19 серед дітей 2 083 хворих потрапили до лікарень. Одужали 9 792 інфікованих. Коронавірус в регіонах України: добовий приріст місто Київ – 821 випадок;

Вінницька область – 228 випадків;

Волинська область – 204 випадки;

Дніпропетровська область – 586 випадків;

Донецька область – 540 випадків;

Житомирська область – 200 випадків;

Закарпатська область – 147 випадків;

Запорізька область – 696 випадків;

Івано-Франківська область – 168 випадків;

Київська область – 474 випадки;

Кіровоградська область – 92 випадки;

Луганська область – 155 випадків;

Львівська область – 485 випадків;

Миколаївська область – 409 випадків;

Одеська область – 325 випадків;

Полтавська область – 350 випадків;

Рівненська область – 243 випадки;

Сумська область – 237 випадків;

Тернопільська область – 145 випадків;

Харківська область – 285 випадків;

Херсонська область – 63 випадки;

Хмельницька область – 210 випадків;

Черкаська область – 323 випадки;

Чернівецька область – 209 випадків;

Чернігівська область – 134 випадки. Яка ситуація загалом в Україні? З часу початку пандемії в Україні на коронавірус захворіли 1 154 692 особи. Вже одужали 857 183 хворих. На жаль, померли 20 686 людей. Лабораторії провели 5 934 439 ПЛР-тестувань. Які симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу