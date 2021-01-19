В Україні виявили 3 939 нових хворих на коронавірус, але смертність залишається високою
Станом на 19 січня в Україні зареєстрували 1 167 655 випадків зараження COVID-19. Серед 3 939 нових хворих – 131 дитина та 238 медичних працівників.
За минулу добу до лікарень госпіталізували 801 хворого. Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
До теми Новини про коронавірус 18 січня: нові дослідження про імунітет, платна вакцинація в Україні
Впродовж 18 січня в Україні вкотре виявили менше нових випадків зараження, ніж випадків одужання. За цей період виписали аж 15 052 пацієнти.
Натомість ще 177 хворих пішли з життя.
За попередню добу найбільше інфікованих зафіксували у Києві (637), а також Одеській (453), Запорізькій (449), Харківській (237) та Черкаській (208) областях.
Кількість проведених тестів в Україні залишається на низькому рівні. За період 18 січня в країні провели 33 400 тестів на COVID-19. З них методом ПЛР – 18 734, методом ІФА – 14 666.
Коронавірус в регіонах України: добовий приріст
- Київ – 637 випадків;
- Вінницька область – 73 випадки;
- Волинська область – 70 випадків;
- Дніпропетровська область – 201 випадок;
- Донецька область – 174 випадки;
- Житомирська область – 38 випадків;
- Закарпатська область – 94 випадки;
- Запорізька область – 449 випадків;
- Івано-Франківська область – 127 випадків;
- Київська область – 150 випадків;
- Кіровоградська область – 29 випадків;
- Луганська область – 64 випадки;
- Львівська область – 197 випадків;
- Миколаївська область – 115 випадків;
- Одеська область – 453 випадки;
- Полтавська область – 197 випадків;
- Рівненська область – 58 випадків;
- Сумська область – 61 випадок;
- Тернопільська область – 67 випадків;
- Харківська область – 237 випадків;
- Херсонська область – 26 випадків;
- Хмельницька область – 39 випадків;
- Черкаська область – 208 випадків;
- Чернівецька область – 172 випадки;
- Чернігівська область – 3 випадки.
*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.
Загальна статистика захворюваності в Україні станом на 19 січня
Поділитися новиною