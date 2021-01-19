Станом на 19 січня в Україні зареєстрували 1 167 655 випадків зараження COVID-19. Серед 3 939 нових хворих – 131 дитина та 238 медичних працівників.

За минулу добу до лікарень госпіталізували 801 хворого. Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

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Впродовж 18 січня в Україні вкотре виявили менше нових випадків зараження, ніж випадків одужання. За цей період виписали аж 15 052 пацієнти.

Натомість ще 177 хворих пішли з життя.

За попередню добу найбільше інфікованих зафіксували у Києві (637), а також Одеській (453), Запорізькій (449), Харківській (237) та Черкаській (208) областях.

Кількість проведених тестів в Україні залишається на низькому рівні. За період 18 січня в країні провели 33 400 тестів на COVID-19. З них методом ПЛР – 18 734, методом ІФА – 14 666.

Коронавірус в регіонах України: добовий приріст

Київ – 637 випадків;

Вінницька область – 73 випадки;

Волинська область – 70 випадків;

Дніпропетровська область – 201 випадок;

Донецька область – 174 випадки;

Житомирська область – 38 випадків;

Закарпатська область – 94 випадки;

Запорізька область – 449 випадків;

Івано-Франківська область – 127 випадків;

Київська область – 150 випадків;

Кіровоградська область – 29 випадків;

Луганська область – 64 випадки;

Львівська область – 197 випадків;

Миколаївська область – 115 випадків;

Одеська область – 453 випадки;

Полтавська область – 197 випадків;

Рівненська область – 58 випадків;

Сумська область – 61 випадок;

Тернопільська область – 67 випадків;

Харківська область – 237 випадків;

Херсонська область – 26 випадків;

Хмельницька область – 39 випадків;

Черкаська область – 208 випадків;

Чернівецька область – 172 випадки;

Чернігівська область – 3 випадки.

*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.

Загальна статистика захворюваності в Україні станом на 19 січня Від початку пандемії в Україні виявили 1 167 655 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. 886 248 хворих вже одужали. Натомість 21 046 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою. Станом на ранок 19 січня в Україні провели 5 983 122 тестування методом ПЛР.