Станом на 20 січня в Україні зареєстрували 1 172 038 інфікованих коронавірусом. Серед нових 4 383 хворих – 161 дитина та 239 медпрацівників.

Від учора найбільше нових випадків зараження коронавірусною інфекцією зафіксували у Києві (606), Запорізькій (423), Харківській (335), Київській (226) та Одеській (223) областях. Про це на своїй сторінці у фейсбуці розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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Також в Україні залишається високий рівень смертності від COVID-19. За минулу добу померли ще 212 людей.

Втім, кількість одужалих знову вища, ніж кількість нових пацієнтів. Впродовж 19 січня виписали 14 501 людину.

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