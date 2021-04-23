За минулу добу найбільше нових хворих зафіксували у Києві (1 269), а ще у Дніпропетровській (1 296) та Харківській (1 137) областях. Також висока захворюваність на Львівщині (926) та Київщині (922).
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За цей самий період до лікарень госпіталізували 3 728 хворих. Летальність залишається на високому рівні – від хвороби померли ще 434 людини.
Натомість виписали ще 18 964 пацієнтів.
Впродовж минулої доби в Україні здійснили 95 740 тестувань на COVID-19, з них:
- методом ПЛР – 41 305,
- методом ІФА – 18 360,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 36 075.
Натомість за весь час пандемії в країні провели 9 130 606 тестувань методом ПЛР.
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