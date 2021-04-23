Кількість хворих на COVID-19 в Україні перевищила 2 мільйони

Станом на 23 квітня в Україні зареєстровано 2 004 630 хворих на коронавірус. За минулу добу в країні виявили 14 277 нових випадків зараження. З них 591 дитина та 277 медпрацівників.

За минулу добу найбільше нових хворих зафіксували у Києві (1 269), а ще у Дніпропетровській (1 296) та Харківській (1 137) областях. Також висока захворюваність на Львівщині (926) та Київщині (922).

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За цей самий період до лікарень госпіталізували 3 728 хворих. Летальність залишається на високому рівні – від хвороби померли ще 434 людини.

Натомість виписали ще 18 964 пацієнтів.

зареєстрували 2 004 630 хворих на коронавірус. 1 552 267 з них вже подолали хворобу, але 41 700 пацієнтів пішли з життя від ускладнень, спричинених недугою.

Впродовж минулої доби в Україні здійснили 95 740 тестувань на COVID-19, з них:

методом ПЛР – 41 305,

методом ІФА – 18 360,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 36 075.

Натомість за весь час пандемії в країні провели 9 130 606 тестувань методом ПЛР.

Темпи вакцинації в Україні

За минулу добу проти коронавірусу в Україні вакцинували 16 169 людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії в країні щепили 508 046 громадян. 508 044 з них отримали 1 дозу. А ось закінчили вакцинацію, тобто отримали 2 дози, 5 українців (2 з них отримали 1 дозу за кордоном).

Станом на 22 квітня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 485 700 громадян.

Кількість нових хворих та щеплень в регіонах

Київ – 1 269 випадків/ 1 679 щеплень;

Вінницька область – 259 випадків/ 478 щеплень;

Волинська область – 509 випадків/ 534 щеплення;

Дніпропетровська область – 1 296 випадків/ 1 453 щеплення;

Донецька область – 807 випадків/ 352 щеплення;

Житомирська область – 420 випадків/ 392 щеплення;

Закарпатська – 87 випадків/ 791 щеплення;

Запорізька область – 839 випадків/ 1 084 щеплення;

Івано-Франківська область – 147 випадків/ 436 щеплень;

Київська область – 922 випадки/ 646 щеплень;

Кіровоградська область – 199 випадків/ 335 щеплень;

Луганська область – 244 випадки/ 311 щеплень;

Львівська область – 926 випадків/ 859 щеплень;

Миколаївська область – 383 випадки/ 477 щеплень;

Одеська область – 658 випадків/ 837 щеплень;

Полтавська область – 621 випадок/ 616 щеплень;

Рівненська область – 538 випадків/ 542 щеплення;

Сумська область – 382 випадки/ 454 щеплення;

Тернопільська область – 372 випадки/ 350 щеплень;

Харківська область – 1 137 випадків/ 918 щеплень;

Херсонська область – 287 випадків/ 499 щеплень;

Хмельницька область – 640 випадків/ 720 щеплень;

Черкаська область – 698 випадків/ 537 щеплень;

Чернівецька область – 250 випадків/ 606 щеплень;

Чернігівська область – 387 випадків/ 263 щеплення.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу