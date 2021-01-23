Станом на 23 січня в Україні виявили 1 187 897 хворих на COVID-19. З нових 4 928 хворих – 166 дітей та 261 медпрацівник.

За минулу добу найбільше нових пацієнтів зареєстрували у Києві (536), а також Львівській (351), Дніпропетровській (342), Запорізькій (339) та Харківській (325) областях.. Про це на своїй сторінці у фейсбуці розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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Впродовж 22 січня до лікарень госпіталізували 1 862 хворих на коронавірус або людей з ознаками хвороби. За минулу добу померли ще 116 пацієнтів.

Одужалих знову значно більше, ніж нових хворих. Від учора виписали 13 138 людей.

Кількість проведених тестів – за минулу добу в Україні провели 40 144 тестування на коронавірус. З них методом ПЛР – 22 667, а методом ІФА – 17 477.

Коронавірус в регіонах України: добовий приріст

Київ – 536 випадків;

Вінницька область – 178 випадків;

Волинська область – 119 випадків;

Дніпропетровська область – 342 випадки;

Донецька область – 193 випадки;

Житомирська область – 141 випадок;

Закарпатська область – 160 випадків;

Запорізька область – 339 випадків;

Івано-Франківська область – 248 випадків;

Київська область – 258 випадків;

Кіровоградська область – 50 випадків;

Луганська область – 42 випадки;

Львівська область – 351 випадок;

Миколаївська область – 215 випадків;

Одеська область – 222 випадки;

Полтавська область – 199 випадків;

Рівненська область – 207 випадків;

Сумська область – 89 випадків;

Тернопільська область – 133 випадки;

Харківська область – 325 випадків;

Херсонська область – 97 випадків;

Хмельницька область – 105 випадків;

Черкаська область – 161 випадок;

Чернівецька область – 163 випадки;

Чернігівська область – 55 випадків.

*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.

Загальна статистика захворюваності в Україні За весь час пандемії в Україні коронавірус діагностували у 1 187 897 мешканців країни. 942 107 людей вже подолали хворобу. Але 21 778 померли внаслідок її ускладнень. Станом на ранок 23 січня в Україні провели 6 080 495 тестувань на коронавірус методом ПЛР.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу