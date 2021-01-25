За добу в Україні виявили всього 2 516 хворих на COVID-19
Станом на 25 січня в Україні зафіксували 1 194 328 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Понад 953 тисяч хворих вже одужали.
Серед нових 2 516 пацієнтів 95 дітей та 87 медпрацівників. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
До теми Новини про коронавірус 24 січня: Степанов про ефект локдауну, протести проти карантину у Європі
За минулу добу найбільше нових хворих виявили у Запорізькій (241), Івано-Франківській (238), Одеській (166), Чернівецькій (160) областях та Києві (146).
Загалом впродовж 24 січня до лікарень госпіталізували 1 166 пацієнтів з підтвердженим COVID-19 або людей з наявними ознаками хвороби.
На жаль, з життя пішли ще 63 пацієнти. Натомість виписали у зв'язку з одужанням 5 783 людини.
Ситуація з тестуванням погіршилась
За згаданий період в Україні провели всього 13 962 тестування на коронавірус. З них методом ПЛР – 10 573, а методом ІФА – 3 389.
Загалом за весь час пандемії в україні здійснили 6 108 668 ПЛР-тестувань.
Коронавірус в регіонах України: добовий приріст
- Київ – 146 випадків;
- Вінницька область – 67 випадків;
- Волинська область – 66 випадків;
- Дніпропетровська область – 136 випадків;
- Донецька область – 126 випадків;
- Житомирська область – 122 випадки;
- Закарпатська область – 59 випадків;
- Запорізька область – 241 випадок;
- Івано-Франківська область – 238 випадків;
- Київська область – 102 випадки;
- Кіровоградська область – 3 випадки;
- Луганська область – 41 випадок;
- Львівська область – 138 випадків;
- Миколаївська область – 123 випадки;
- Одеська область – 166 випадків;
- Полтавська область – 84 випадки;
- Рівненська область – 49 випадків;
- Сумська область – 101 випадок;
- Тернопільська область – 95 випадків;
- Харківська область – 51 випадок;
- Херсонська область – 90 випадків;
- Хмельницька область – 2 випадки;
- Черкаська область – 68 випадків;
- Чернівецька область – 160 випадків;
- Чернігівська область – 42 випадки.
*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.
Загальна статистика захворюваності в Україні
Чи готові українці вакцинуватися від COVID-19 / Інфографіка 24 каналу
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