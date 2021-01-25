За добу в Україні виявили всього 2 516 хворих на COVID-19

Станом на 25 січня в Україні зафіксували 1 194 328 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Понад 953 тисяч хворих вже одужали.
Серед нових 2 516 пацієнтів 95 дітей та 87 медпрацівників. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
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За минулу добу найбільше нових хворих виявили у Запорізькій (241), Івано-Франківській (238), Одеській (166), Чернівецькій (160) областях та Києві (146).
Загалом впродовж 24 січня до лікарень госпіталізували 1 166 пацієнтів з підтвердженим COVID-19 або людей з наявними ознаками хвороби.
На жаль, з життя пішли ще 63 пацієнти. Натомість виписали у зв'язку з одужанням 5 783 людини.
За згаданий період в Україні провели всього 13 962 тестування на коронавірус. З них методом ПЛР – 10 573, а методом ІФА – 3 389.
Загалом за весь час пандемії в країні здійснили 6 108 668 ПЛР-тестувань.
*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.
Від початку пандемії в Україні наявність коронавірусу підтвердили у 1 194 328 громадян. 953 297 з них вже одужали. Але 21 924 померли від ускладнень, спричинених COVID-19.
Чи готові українці вакцинуватися від COVID-19 / Інфографіка 24 каналу