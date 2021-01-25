За добу в Україні виявили всього 2 516 хворих на COVID-19

25 січня 2021 , 08:12
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Станом на 25 січня в Україні зафіксували 1 194 328 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Понад 953 тисяч хворих вже одужали.

Серед нових 2 516 пацієнтів 95 дітей та 87 медпрацівників. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

До теми Новини про коронавірус 24 січня: Степанов про ефект локдауну, протести проти карантину у Європі

За минулу добу найбільше нових хворих виявили у Запорізькій (241), Івано-Франківській (238), Одеській (166), Чернівецькій (160) областях та Києві (146).

Загалом впродовж 24 січня до лікарень госпіталізували 1 166 пацієнтів з підтвердженим COVID-19 або людей з наявними ознаками хвороби.

На жаль, з життя пішли ще 63 пацієнти. Натомість виписали у зв'язку з одужанням 5 783 людини.

Ситуація з тестуванням погіршилась

За згаданий період в Україні провели всього 13 962 тестування на коронавірус. З них методом ПЛР – 10 573, а методом ІФА – 3 389.

Загалом за весь час пандемії в країні здійснили 6 108 668 ПЛР-тестувань.

Коронавірус в регіонах України: добовий приріст

  • Київ – 146 випадків;
  • Вінницька область – 67 випадків;
  • Волинська область – 66 випадків;
  • Дніпропетровська область – 136 випадків;
  • Донецька область – 126 випадків;
  • Житомирська область – 122 випадки;
  • Закарпатська область – 59 випадків;
  • Запорізька область – 241 випадок;
  • Івано-Франківська область – 238 випадків;
  • Київська область – 102 випадки;
  • Кіровоградська область – 3 випадки;
  • Луганська область – 41 випадок;
  • Львівська область – 138 випадків;
  • Миколаївська область – 123 випадки;
  • Одеська область – 166 випадків;
  • Полтавська область – 84 випадки;
  • Рівненська область – 49 випадків;
  • Сумська область – 101 випадок;
  • Тернопільська область – 95 випадків;
  • Харківська область – 51 випадок;
  • Херсонська область – 90 випадків;
  • Хмельницька область – 2 випадки;
  • Черкаська область – 68 випадків;
  • Чернівецька область – 160 випадків;
  • Чернігівська область – 42 випадки.

*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.

Загальна статистика захворюваності в Україні

Від початку пандемії в Україні наявність коронавірусу підтвердили у 1 194 328 громадян. 953 297 з них вже одужали. Але 21 924 померли від ускладнень, спричинених COVID-19.


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