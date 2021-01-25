За добу в Україні виявили всього 2 516 хворих на COVID-19

Станом на 25 січня в Україні зафіксували 1 194 328 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Понад 953 тисяч хворих вже одужали.

Серед нових 2 516 пацієнтів 95 дітей та 87 медпрацівників. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

До теми Новини про коронавірус 24 січня: Степанов про ефект локдауну, протести проти карантину у Європі

За минулу добу найбільше нових хворих виявили у Запорізькій (241), Івано-Франківській (238), Одеській (166), Чернівецькій (160) областях та Києві (146).

Загалом впродовж 24 січня до лікарень госпіталізували 1 166 пацієнтів з підтвердженим COVID-19 або людей з наявними ознаками хвороби.

На жаль, з життя пішли ще 63 пацієнти. Натомість виписали у зв'язку з одужанням 5 783 людини.

Ситуація з тестуванням погіршилась

За згаданий період в Україні провели всього 13 962 тестування на коронавірус. З них методом ПЛР – 10 573, а методом ІФА – 3 389.

Загалом за весь час пандемії в країні здійснили 6 108 668 ПЛР-тестувань.

Коронавірус в регіонах України: добовий приріст

Київ – 146 випадків;

Вінницька область – 67 випадків;

Волинська область – 66 випадків;

Дніпропетровська область – 136 випадків;

Донецька область – 126 випадків;

Житомирська область – 122 випадки;

Закарпатська область – 59 випадків;

Запорізька область – 241 випадок;

Івано-Франківська область – 238 випадків;

Київська область – 102 випадки;

Кіровоградська область – 3 випадки;

Луганська область – 41 випадок;

Львівська область – 138 випадків;

Миколаївська область – 123 випадки;

Одеська область – 166 випадків;

Полтавська область – 84 випадки;

Рівненська область – 49 випадків;

Сумська область – 101 випадок;

Тернопільська область – 95 випадків;

Харківська область – 51 випадок;

Херсонська область – 90 випадків;

Хмельницька область – 2 випадки;

Черкаська область – 68 випадків;

Чернівецька область – 160 випадків;

Чернігівська область – 42 випадки.

*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя. Загальна статистика захворюваності в Україні Від початку пандемії в Україні наявність коронавірусу підтвердили у 1 194 328 громадян. 953 297 з них вже одужали. Але 21 924 померли від ускладнень, спричинених COVID-19.



Чи готові українці вакцинуватися від COVID-19 / Інфографіка 24 каналу