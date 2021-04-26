Коронавірус в Україні: за добу виявили понад 5 тисяч хворих

26 квітня Україна повідомила про 5 062 нових випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Загальна кількість інфікованих в країні зросла до 2 030 333.

Хороша новина в тому, що в жодній області України не зареєстрували навіть близько тисячі нових хворих. Але це може бути спричинене й зниженням кількості тестувань в регіонах.

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Так, за минулу добу в країні провели всього 25 248 тестів на коронавірус, з них:

методом ПЛР – 15 379 ,

, методом ІФА – 2 853,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 7 016.

Разом з тим, впала й кількість госпіталізованих. За минулу добу до лікарень потрапив 2 061 хворий. Хоч це більш ніж на тисячу менше, ніж минулого тижня, це все ще досить високий показник.

За цей самий період померли 195 пацієнтів. Загалом від початку пандемії в Україні від з життя пішли 42 518 хворих на COVID-19.

Ще 6 910 пацієнтів виписали. Загальна кількість видужалих від коронавірусу людей в країні зросла до 1 579 438.

Темпи вакцинації в Україні

Впродовж вчорашнього дня в Україні проти коронавірусу вакцинували всього 1 114 людей. У Києві та 8 регіонах не провели жодного щеплення.

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплення від інфекції зробили 528 030 українцям. 528 028 з них отримали одну дозу, а закінчили вакцинацію (тобто отримали дві дози) – 5 людей. З них двоє отримали першу дозу за кордоном.

Станом на 25 квітня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 492 494 людини.

Нові хворі та щеплені в регіонах за добу

Київ – 256 випадків/ 0 щеплень;

Вінницька область – 60 випадків/ 17 щеплень;

Волинська область – 198 випадків/ 2 щеплення;

Дніпропетровська область – 676 випадків/ 44 щеплення;

Донецька область – 265 випадків/ 0 щеплень;

Житомирська область – 192 випадки/ 48 щеплень;

Закарпатська – 41 випадок/ 0 щеплень;

Запорізька область – 135 випадків/ 3 щеплення;

Івано-Франківська область – 44 випадки/ 0 щеплень;

Київська область – 305 випадків/ 177 щеплень;

Кіровоградська область – 203 випадки/ 30 щеплень;

Луганська область – 45 випадків/ 0 щеплень;

Львівська область – 311 випадків/ 0 щеплень;

Миколаївська область – 375 випадків/ 41 щеплення;

Одеська область – 397 випадків/ 47 щеплень;

Полтавська область – 106 випадків/ 96 щеплень;

Рівненська область – 144 випадки/ 180 щеплень;

Сумська область – 182 випадки/ 0 щеплень;

Тернопільська область – 207 випадків/ 0 щеплень;

Харківська область – 313 випадків/ 307 щеплень;

Херсонська область – 80 випадків/ 4 щеплення;

Хмельницька область – 40 випадків/ 13 щеплень;

Черкаська область – 277 випадків/ 95 щеплень;

Чернівецька область – 96 випадків/ 10 щеплень;

Чернігівська область – 114 випадків/ 0 щеплень.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу