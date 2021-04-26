Коронавірус в Україні: за добу виявили понад 5 тисяч хворих

26 квітня Україна повідомила про 5 062 нових випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Загальна кількість інфікованих в країні зросла до 2 030 333.
Хороша новина в тому, що в жодній області України не зареєстрували навіть близько тисячі нових хворих. Але це може бути спричинене й зниженням кількості тестувань в регіонах.
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Так, за минулу добу в країні провели всього 25 248 тестів на коронавірус, з них:
- методом ПЛР – 15 379,
- методом ІФА – 2 853,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 7 016.
Разом з тим, впала й кількість госпіталізованих. За минулу добу до лікарень потрапив 2 061 хворий. Хоч це більш ніж на тисячу менше, ніж минулого тижня, це все ще досить високий показник.
За цей самий період померли 195 пацієнтів. Загалом від початку пандемії в Україні від з життя пішли 42 518 хворих на COVID-19.
Ще 6 910 пацієнтів виписали. Загальна кількість видужалих від коронавірусу людей в країні зросла до 1 579 438.
Темпи вакцинації в Україні
Впродовж вчорашнього дня в Україні проти коронавірусу вакцинували всього 1 114 людей. У Києві та 8 регіонах не провели жодного щеплення.
Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплення від інфекції зробили 528 030 українцям. 528 028 з них отримали одну дозу, а закінчили вакцинацію (тобто отримали дві дози) – 5 людей. З них двоє отримали першу дозу за кордоном.
Станом на 25 квітня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 492 494 людини.
Нові хворі та щеплені в регіонах за добу
- Київ – 256 випадків/ 0 щеплень;
- Вінницька область – 60 випадків/ 17 щеплень;
- Волинська область – 198 випадків/ 2 щеплення;
- Дніпропетровська область – 676 випадків/ 44 щеплення;
- Донецька область – 265 випадків/ 0 щеплень;
- Житомирська область – 192 випадки/ 48 щеплень;
- Закарпатська – 41 випадок/ 0 щеплень;
- Запорізька область – 135 випадків/ 3 щеплення;
- Івано-Франківська область – 44 випадки/ 0 щеплень;
- Київська область – 305 випадків/ 177 щеплень;
- Кіровоградська область – 203 випадки/ 30 щеплень;
- Луганська область – 45 випадків/ 0 щеплень;
- Львівська область – 311 випадків/ 0 щеплень;
- Миколаївська область – 375 випадків/ 41 щеплення;
- Одеська область – 397 випадків/ 47 щеплень;
- Полтавська область – 106 випадків/ 96 щеплень;
- Рівненська область – 144 випадки/ 180 щеплень;
- Сумська область – 182 випадки/ 0 щеплень;
- Тернопільська область – 207 випадків/ 0 щеплень;
- Харківська область – 313 випадків/ 307 щеплень;
- Херсонська область – 80 випадків/ 4 щеплення;
- Хмельницька область – 40 випадків/ 13 щеплень;
- Черкаська область – 277 випадків/ 95 щеплень;
- Чернівецька область – 96 випадків/ 10 щеплень;
- Чернігівська область – 114 випадків/ 0 щеплень.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу