За добу в Україні 3 776 нових хворих на COVID-19, одужало понад 14 тисяч пацієнтів
Станом на 27 січня в Україні зареєстрували 1 187 897 випадків зараження коронавірусом. Серед нових 3 776 хворих – 115 дітей та 172 медпрацівники.
Джерело: Фейсбук Максима Степанова
На своїй сторінці у фейсбуці міністр охорони здоров'я України розповів, що впродовж 26 січня до лікарень госпіталізували 2 430 хворих.
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На жаль, ще 145 пацієнтів померли. Натомість одужали аж 14 250 інфікованих.
Найбільше нових випадків зараження SARS-CoV-2 зафіксували у Києві (437), а ще у Київській (276), Харківській (238), Львівській (221) та Запорізькій (204) областях.
Скільки проводять тестів
За минулу добу в Україні здійснили 47 120 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР – 27 041, а методом ІФА – 20 079. Загалом від початку пандемії в країні зробили 6 152 298 тестів методом ПЛР.
Коронавірус в регіонах України: добовий приріст
- Київ – 437 випадків;
- Вінницька область – 158 випадків;
- Волинська область – 76 випадків;
- Дніпропетровська область – 188 випадків;
- Донецька область – 143 випадки;
- Житомирська область – 107 випадків;
- Закарпатська область – 86 випадків;
- Запорізька область – 204 випадки;
- Івано-Франківська область – 167 випадків;
- Київська область – 276 випадків;
- Кіровоградська область – 48 випадків;
- Луганська область – 49 випадків;
- Львівська область – 221 випадок;
- Миколаївська область – 174 випадки;
- Одеська область – 185 випадків;
- Полтавська область – 116 випадків;
- Рівненська область – 164 випадки;
- Сумська область – 85 випадків;
- Тернопільська область – 96 випадків;
- Харківська область – 238 випадків;
- Херсонська область – 64 випадки;
- Хмельницька область – 169 випадків;
- Черкаська область – 126 випадків;
- Чернівецька область – 169 випадків;
- Чернігівська область – 30 випадків.
*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.
Загальна статистика захворюваності на COVID-19
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