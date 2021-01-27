За добу в Україні 3 776 нових хворих на COVID-19, одужало понад 14 тисяч пацієнтів

Станом на 27 січня в Україні зареєстрували 1 187 897 випадків зараження коронавірусом. Серед нових 3 776 хворих – 115 дітей та 172 медпрацівники.
Джерело: Фейсбук Максима Степанова
На своїй сторінці у фейсбуці міністр охорони здоров'я України розповів, що впродовж 26 січня до лікарень госпіталізували 2 430 хворих.
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На жаль, ще 145 пацієнтів померли. Натомість одужали аж 14 250 інфікованих.
Найбільше нових випадків зараження SARS-CoV-2 зафіксували у Києві (437), а ще у Київській (276), Харківській (238), Львівській (221) та Запорізькій (204) областях.
За минулу добу в Україні здійснили 47 120 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР – 27 041, а методом ІФА – 20 079. Загалом від початку пандемії в країні зробили 6 152 298 тестів методом ПЛР.
*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.
Станом на 27 січня в Україні виявили 1 200 883 хворих на коронавірус. 980 085 з них вже одужали. Але 22 202 пацієнтів померли від ускладнень, спричинених недугою.