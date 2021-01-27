За добу в Україні 3 776 нових хворих на COVID-19, одужало понад 14 тисяч пацієнтів

Станом на 27 січня в Україні зареєстрували 1 187 897 випадків зараження коронавірусом. Серед нових 3 776 хворих – 115 дітей та 172 медпрацівники.

Джерело: Фейсбук Максима Степанова

На своїй сторінці у фейсбуці міністр охорони здоров'я України розповів, що впродовж 26 січня до лікарень госпіталізували 2 430 хворих.

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На жаль, ще 145 пацієнтів померли. Натомість одужали аж 14 250 інфікованих.

Найбільше нових випадків зараження SARS-CoV-2 зафіксували у Києві (437), а ще у Київській (276), Харківській (238), Львівській (221) та Запорізькій (204) областях.

Скільки проводять тестів

За минулу добу в Україні здійснили 47 120 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР – 27 041, а методом ІФА – 20 079. Загалом від початку пандемії в країні зробили 6 152 298 тестів методом ПЛР.

Коронавірус в регіонах України: добовий приріст

Київ – 437 випадків;

Вінницька область – 158 випадків;

Волинська область – 76 випадків;

Дніпропетровська область – 188 випадків;

Донецька область – 143 випадки;

Житомирська область – 107 випадків;

Закарпатська область – 86 випадків;

Запорізька область – 204 випадки;

Івано-Франківська область – 167 випадків;

Київська область – 276 випадків;

Кіровоградська область – 48 випадків;

Луганська область – 49 випадків;

Львівська область – 221 випадок;

Миколаївська область – 174 випадки;

Одеська область – 185 випадків;

Полтавська область – 116 випадків;

Рівненська область – 164 випадки;

Сумська область – 85 випадків;

Тернопільська область – 96 випадків;

Харківська область – 238 випадків;

Херсонська область – 64 випадки;

Хмельницька область – 169 випадків;

Черкаська область – 126 випадків;

Чернівецька область – 169 випадків;

Чернігівська область – 30 випадків.

*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя. Загальна статистика захворюваності на COVID-19 Станом на 27 січня в Україні виявили 1 200 883 хворих на коронавірус. 980 085 з них вже одужали. Але 22 202 пацієнтів померли від ускладнень, спричинених недугою.



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу