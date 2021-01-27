За добу в Україні 3 776 нових хворих на COVID-19, одужало понад 14 тисяч пацієнтів

27 січня 2021 , 08:15
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Станом на 27 січня в Україні зареєстрували 1 187 897 випадків зараження коронавірусом. Серед нових 3 776 хворих – 115 дітей та 172 медпрацівники.

Джерело: Фейсбук Максима Степанова

На своїй сторінці у фейсбуці міністр охорони здоров'я України розповів, що впродовж 26 січня до лікарень госпіталізували 2 430 хворих.

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На жаль, ще 145 пацієнтів померли. Натомість одужали аж 14 250 інфікованих.

Найбільше нових випадків зараження SARS-CoV-2 зафіксували у Києві (437), а ще у Київській (276), Харківській (238), Львівській (221) та Запорізькій (204) областях.

Скільки проводять тестів

За минулу добу в Україні здійснили 47 120 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР – 27 041, а методом ІФА – 20 079. Загалом від початку пандемії в країні зробили 6 152 298 тестів методом ПЛР.

Коронавірус в регіонах України: добовий приріст

  • Київ – 437 випадків;
  • Вінницька область – 158 випадків;
  • Волинська область – 76 випадків;
  • Дніпропетровська область – 188 випадків;
  • Донецька область – 143 випадки;
  • Житомирська область – 107 випадків;
  • Закарпатська область – 86 випадків;
  • Запорізька область – 204 випадки;
  • Івано-Франківська область – 167 випадків;
  • Київська область – 276 випадків;
  • Кіровоградська область – 48 випадків;
  • Луганська область – 49 випадків;
  • Львівська область – 221 випадок;
  • Миколаївська область – 174 випадки;
  • Одеська область – 185 випадків;
  • Полтавська область – 116 випадків;
  • Рівненська область – 164 випадки;
  • Сумська область – 85 випадків;
  • Тернопільська область – 96 випадків;
  • Харківська область – 238 випадків;
  • Херсонська область – 64 випадки;
  • Хмельницька область – 169 випадків;
  • Черкаська область – 126 випадків;
  • Чернівецька область – 169 випадків;
  • Чернігівська область – 30 випадків.

*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.

Загальна статистика захворюваності на COVID-19

Станом на 27 січня в Україні виявили 1 200 883 хворих на коронавірус. 980 085 з них вже одужали. Але 22 202 пацієнтів померли від ускладнень, спричинених недугою.


Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу