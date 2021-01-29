Станом на 29 січня в Україні зафіксували 1 211 593 випадки зараження коронавірусом. Серед нових пацієнтів – 218 дітей та 212 медпрацівників.

Джерело: фейсбук Максима Степанова

За минулу добу, 28 січня, до лікарень госпіталізували 1 916 пацієнтів з підтвердженим коронавірусом або наявними симптомами хвороби.

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За цей самий період з життя пішли ще 128 хворих на COVID-19. Натомість одужало 11 310 людей.

Про найбільшу кількість нових випадків зараження коронавірусом повідомила Львівщина (440) та Київ (361), а також Івано-Франківська (356), Київська (326) та Вінницька (238) області.

Ситуація з тестуванням:

Від учора в Україні зробили 44 143 тестів на коронавірус. З них лише 24 769 були здійснені методом ПЛР. Решту 19 374 проводили методом ІФА.

Загалом за весь час пандемії українські лабораторії провели 6 209 089 тестів на наявність SARS-CoV-2 методом ПЛР.

Коронавірус в регіонах України: добовий приріст

Київ – 361 випадок;

Вінницька область – 282 випадки;

Волинська область – 159 випадків;

Дніпропетровська область – 259 випадків;

Донецька область – 193 випадки;

Житомирська область – 167 випадків;

Закарпатська область – 137 випадків;

Запорізька область – 232 випадки;

Івано-Франківська область – 356 випадків;

Київська область – 326 випадків;

Кіровоградська область – 27 випадків;

Луганська область – 40 випадків;

Львівська область – 440 випадків;

Миколаївська область – 207 випадків;

Одеська область – 260 випадків;

Полтавська область – 218 випадків;

Рівненська область – 209 випадків;

Сумська область – 123 випадки;

Тернопільська область – 179 випадків;

Харківська область – 248 випадків;

Херсонська область – 70 випадків;

Хмельницька область – 147 випадків;

Черкаська область – 131 випадок;

Чернівецька область – 258 випадків;

Чернігівська область – 152 випадки.

*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.

Загальна статистика захворюваності на COVID-19 Станом на 29 січня в Україні зафіксували 1 211 593 інфікованих SARS-CoV-2. 1 003 341 людина вже одужала. Але ще 22 479 хворих померли внаслідок ускладнень коронавірусу.