За добу в Україні 5 181 новий хворий на COVID-19, майже 2 тисячі пацієнтів госпіталізували
Станом на 29 січня в Україні зафіксували 1 211 593 випадки зараження коронавірусом. Серед нових пацієнтів – 218 дітей та 212 медпрацівників.
Джерело: фейсбук Максима Степанова
За минулу добу, 28 січня, до лікарень госпіталізували 1 916 пацієнтів з підтвердженим коронавірусом або наявними симптомами хвороби.
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За цей самий період з життя пішли ще 128 хворих на COVID-19. Натомість одужало 11 310 людей.
Про найбільшу кількість нових випадків зараження коронавірусом повідомила Львівщина (440) та Київ (361), а також Івано-Франківська (356), Київська (326) та Вінницька (238) області.
Ситуація з тестуванням:
Від учора в Україні зробили 44 143 тестів на коронавірус. З них лише 24 769 були здійснені методом ПЛР. Решту 19 374 проводили методом ІФА.
Загалом за весь час пандемії українські лабораторії провели 6 209 089 тестів на наявність SARS-CoV-2 методом ПЛР.
Коронавірус в регіонах України: добовий приріст
- Київ – 361 випадок;
- Вінницька область – 282 випадки;
- Волинська область – 159 випадків;
- Дніпропетровська область – 259 випадків;
- Донецька область – 193 випадки;
- Житомирська область – 167 випадків;
- Закарпатська область – 137 випадків;
- Запорізька область – 232 випадки;
- Івано-Франківська область – 356 випадків;
- Київська область – 326 випадків;
- Кіровоградська область – 27 випадків;
- Луганська область – 40 випадків;
- Львівська область – 440 випадків;
- Миколаївська область – 207 випадків;
- Одеська область – 260 випадків;
- Полтавська область – 218 випадків;
- Рівненська область – 209 випадків;
- Сумська область – 123 випадки;
- Тернопільська область – 179 випадків;
- Харківська область – 248 випадків;
- Херсонська область – 70 випадків;
- Хмельницька область – 147 випадків;
- Черкаська область – 131 випадок;
- Чернівецька область – 258 випадків;
- Чернігівська область – 152 випадки.
*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.
Загальна статистика захворюваності на COVID-19
Чи готові українці вакцинуватися проти COVID-19 / Джерело: "Рейтинг" / Інфографіка 24 каналу
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