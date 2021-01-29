За добу в Україні 5 181 новий хворий на COVID-19, майже 2 тисячі пацієнтів госпіталізували

Станом на 29 січня в Україні зафіксували 1 211 593 випадки зараження коронавірусом. Серед нових пацієнтів – 218 дітей та 212 медпрацівників.
Джерело: фейсбук Максима Степанова
За минулу добу, 28 січня, до лікарень госпіталізували 1 916 пацієнтів з підтвердженим коронавірусом або наявними симптомами хвороби.
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За цей самий період з життя пішли ще 128 хворих на COVID-19. Натомість одужало 11 310 людей.
Про найбільшу кількість нових випадків зараження коронавірусом повідомила Львівщина (440) та Київ (361), а також Івано-Франківська (356), Київська (326) та Вінницька (238) області.
Від учора в Україні зробили 44 143 тестів на коронавірус. З них лише 24 769 були здійснені методом ПЛР. Решту 19 374 проводили методом ІФА.
Загалом за весь час пандемії українські лабораторії провели 6 209 089 тестів на наявність SARS-CoV-2 методом ПЛР.
*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.
Станом на 29 січня в Україні зафіксували 1 211 593 інфікованих SARS-CoV-2. 1 003 341 людина вже одужала. Але ще 22 479 хворих померли внаслідок ускладнень коронавірусу.