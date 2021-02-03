За добу в Україні виявили 3 285 нових хворих на COVID-19, 2 159 потрапили до лікарень
Станом на 3 лютого в Україні зареєстрували 1 227 164 інфікованих коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. Серед 3285 нових пацієнтів – 156 дітей та 186 медпрацівників.
Джерело: фейсбук Максима Степанова
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Окрім кількості госпіталізацій, в Україні зросла й смертність. Так, від учора на території країни зареєстрували ще 165 летальних випадків серед хворих на коронавірус.
Натомість одужалих пацієнтів знову більше, ніж нових хворих – 10 101 проти 3 285.
За минулу добу найбільше нових випадків інфікування SARS-CoV-2 зафіксували у Києві (330), а також в Івано-Франківській (298), Харківській (230), Запорізькій (211) та Полтавській (192) областях.
Кількість проведених тестів
Ситуація з тестуванням дещо покращилась. За згаданий період в Україні здійснили 43 643 тестів на коронавірус. З них методом ПЛР – 25 235, а методом ІФА – 18 408.
Натомість від початку пандемії в Україні провели всього 6 299 699 тестів методом ПЛР.
Коронавірус в регіонах України: добовий приріст
- Київ – 330 випадків;
- Вінницька область – 192 випадки;
- Волинська область – 94 випадки;
- Дніпропетровська область – 122 випадки;
- Донецька область – 102 випадки;
- Житомирська область – 62 випадки;
- Закарпатська область – 129 випадків;
- Запорізька область – 211 випадків;
- Івано-Франківська область – 298 випадків;
- Київська область – 164 випадки;
- Кіровоградська область – 40 випадків;
- Луганська область – 61 випадок;
- Львівська область – 182 випадки;
- Миколаївська область – 65 випадків;
- Одеська область – 177 випадків;
- Полтавська область – 192 випадки;
- Рівненська область – 101 випадок;
- Сумська область – 74 випадки;
- Тернопільська область – 120 випадків;
- Харківська область – 230 випадків;
- Херсонська область – 23 випадки;
- Хмельницька область – 0 випадків;
- Черкаська область – 98 випадків;
- Чернівецька область – 165 випадків;
- Чернігівська область – 53 випадки.
*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.
Загальна статистика захворюваності на COVID-19 в Україні
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