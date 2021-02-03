За добу в Україні виявили 3 285 нових хворих на COVID-19, 2 159 потрапили до лікарень

3 лютого 2021 , 08:16
Читать новость на русском

Станом на 3 лютого в Україні зареєстрували 1 227 164 інфікованих коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. Серед 3285 нових пацієнтів – 156 дітей та 186 медпрацівників.

Джерело: фейсбук Максима Степанова

Впродовж минулої доби, 2 лютого, до лікарень госпіталізували 2 159 людей з підтвердженим коронавірусом або складними симптомами, подібними на прояв COVID-19.

До теми Новини про коронавірус 2 лютого: 55 наслідків COVID-19, новий прогноз від ВООЗ

Окрім кількості госпіталізацій, в Україні зросла й смертність. Так, від учора на території країни зареєстрували ще 165 летальних випадків серед хворих на коронавірус.

Натомість одужалих пацієнтів знову більше, ніж нових хворих – 10 101 проти 3 285.

За минулу добу найбільше нових випадків інфікування SARS-CoV-2 зафіксували у Києві (330), а також в Івано-Франківській (298), Харківській (230), Запорізькій (211) та Полтавській (192) областях.

Кількість проведених тестів

Ситуація з тестуванням дещо покращилась. За згаданий період в Україні здійснили 43 643 тестів на коронавірус. З них методом ПЛР – 25 235, а методом ІФА – 18 408.

Натомість від початку пандемії в Україні провели всього 6 299 699 тестів методом ПЛР.

Коронавірус в регіонах України: добовий приріст

  • Київ – 330 випадків;
  • Вінницька область – 192 випадки;
  • Волинська область – 94 випадки;
  • Дніпропетровська область – 122 випадки;
  • Донецька область – 102 випадки;
  • Житомирська область – 62 випадки;
  • Закарпатська область – 129 випадків;
  • Запорізька область – 211 випадків;
  • Івано-Франківська область – 298 випадків;
  • Київська область – 164 випадки;
  • Кіровоградська область – 40 випадків;
  • Луганська область – 61 випадок;
  • Львівська область – 182 випадки;
  • Миколаївська область – 65 випадків;
  • Одеська область – 177 випадків;
  • Полтавська область – 192 випадки;
  • Рівненська область – 101 випадок;
  • Сумська область – 74 випадки;
  • Тернопільська область – 120 випадків;
  • Харківська область – 230 випадків;
  • Херсонська область – 23 випадки;
  • Хмельницька область – 0 випадків;
  • Черкаська область – 98 випадків;
  • Чернівецька область – 165 випадків;
  • Чернігівська область – 53 випадки.

*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.

Загальна статистика захворюваності на COVID-19 в Україні

Станом на 3 лютого в Україні зареєстрували 1 227 164 пацієнтів з коронавірусом. 1 045 473 з них вже одужали. Натомість кількість летальних випадків внаслідок хвороби в країні зросла до 23 089.


Чи готові українці вакцинуватися проти COVID-19 / Джерело: "Рейтинг" / Інфографіка 24 каналу