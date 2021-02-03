За добу в Україні виявили 3 285 нових хворих на COVID-19, 2 159 потрапили до лікарень

Станом на 3 лютого в Україні зареєстрували 1 227 164 інфікованих коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. Серед 3285 нових пацієнтів – 156 дітей та 186 медпрацівників.
Джерело: фейсбук Максима Степанова
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Окрім кількості госпіталізацій, в Україні зросла й смертність. Так, від учора на території країни зареєстрували ще 165 летальних випадків серед хворих на коронавірус.
Натомість одужалих пацієнтів знову більше, ніж нових хворих – 10 101 проти 3 285.
За минулу добу найбільше нових випадків інфікування SARS-CoV-2 зафіксували у Києві (330), а також в Івано-Франківській (298), Харківській (230), Запорізькій (211) та Полтавській (192) областях.
Ситуація з тестуванням дещо покращилась. За згаданий період в Україні здійснили 43 643 тестів на коронавірус. З них методом ПЛР – 25 235, а методом ІФА – 18 408.
Натомість від початку пандемії в Україні провели всього 6 299 699 тестів методом ПЛР.
*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.
Станом на 3 лютого в Україні зареєстрували 1 227 164 пацієнтів з коронавірусом. 1 045 473 з них вже одужали. Натомість кількість летальних випадків внаслідок хвороби в країні зросла до 23 089.