За добу в Україні виявили 3 285 нових хворих на COVID-19, 2 159 потрапили до лікарень

Джерело: фейсбук Максима Степанова

Впродовж минулої доби, 2 лютого, до лікарень госпіталізували 2 159 людей з підтвердженим коронавірусом або складними симптомами, подібними на прояв COVID-19.

До теми Новини про коронавірус 2 лютого: 55 наслідків COVID-19, новий прогноз від ВООЗ

Окрім кількості госпіталізацій, в Україні зросла й смертність. Так, від учора на території країни зареєстрували ще 165 летальних випадків серед хворих на коронавірус.

Натомість одужалих пацієнтів знову більше, ніж нових хворих – 10 101 проти 3 285.

За минулу добу найбільше нових випадків інфікування SARS-CoV-2 зафіксували у Києві (330), а також в Івано-Франківській (298), Харківській (230), Запорізькій (211) та Полтавській (192) областях.

Кількість проведених тестів

Ситуація з тестуванням дещо покращилась. За згаданий період в Україні здійснили 43 643 тестів на коронавірус. З них методом ПЛР – 25 235, а методом ІФА – 18 408.

Натомість від початку пандемії в Україні провели всього 6 299 699 тестів методом ПЛР.

Коронавірус в регіонах України: добовий приріст

Київ – 330 випадків;

Вінницька область – 192 випадки;

Волинська область – 94 випадки;

Дніпропетровська область – 122 випадки;

Донецька область – 102 випадки;

Житомирська область – 62 випадки;

Закарпатська область – 129 випадків;

Запорізька область – 211 випадків;

Івано-Франківська область – 298 випадків;

Київська область – 164 випадки;

Кіровоградська область – 40 випадків;

Луганська область – 61 випадок;

Львівська область – 182 випадки;

Миколаївська область – 65 випадків;

Одеська область – 177 випадків;

Полтавська область – 192 випадки;

Рівненська область – 101 випадок;

Сумська область – 74 випадки;

Тернопільська область – 120 випадків;

Харківська область – 230 випадків;

Херсонська область – 23 випадки;

Хмельницька область – 0 випадків;

Черкаська область – 98 випадків;

Чернівецька область – 165 випадків;

Чернігівська область – 53 випадки.

*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.

Загальна статистика захворюваності на COVID-19 в Україні