Коронавірус в Україні 3 січня: за добу виявили 4 576 нових хворих
Станом на 3 січня в Україні зафіксовано 1 074 093 пацієнти з COVID-19. З них 4 576 виявили за минулу добу.
Серед нових хворих – 158 дітей та 172 медпрацівники. Про це у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
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Впродовж минулої доби, 2 січня, до лікарень потрапили 1 306 хворих. Кількість померлих внаслідок хвороби зросла на 123. Натомість одужали за цей самий період 6 250 пацієнтів.
Ситуація з тестуванням: За минулу добу в Україні зробили 14 576 тестів на коронавірус. З них методом ПЛР – 12 362, а методом ІФА – 2 214.
Коронавірус в областях України
За минулу добу найбільше хворих на коронавірус виявили у Миколаївській (454), Львівській (433), Одеській (426), Дніпропетровській (404) областях та місті Київ (370).
Захворюваність в регіонах:
- Київ – 370 випадків;
- Вінницька область – 66 випадків;
- Волинська область – 93 випадки;
- Дніпропетровська область – 404 випадки;
- Донецька область – 200 випадків;
- Житомирська область – 25 випадків;
- Закарпатська область – 78 випадків;
- Запорізька область – 301 випадок;
- Івано-Франківська область – 99 випадків;
- Київська область – 303 випадки;
- Кіровоградська область – 22 випадки;
- Луганська область – 85 випадків;
- Львівська область – 433 випадки;
- Миколаївська область – 454 випадки;
- Одеська область – 426 випадків;
- Полтавська область – 197 випадків;
- Рівненська область – 75 випадків;
- Сумська область – 147 випадків;
- Тернопільська область – 59 випадків;
- Харківська область – 68 випадків;
- Херсонська область – 115 випадків;
- Хмельницька область – 14 випадків;
- Черкаська область – 244 випадки;
- Чернівецька область – 146 випадків;
- Чернігівська область – 152 випадки.
Зверніть увагу, що у статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.
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