Станом на 3 січня в Україні зафіксовано 1 074 093 пацієнти з COVID-19. З них 4 576 виявили за минулу добу.

Серед нових хворих – 158 дітей та 172 медпрацівники. Про це у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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Впродовж минулої доби, 2 січня, до лікарень потрапили 1 306 хворих. Кількість померлих внаслідок хвороби зросла на 123. Натомість одужали за цей самий період 6 250 пацієнтів.

Ситуація з тестуванням: За минулу добу в Україні зробили 14 576 тестів на коронавірус. З них методом ПЛР – 12 362, а методом ІФА – 2 214.

Станом на 3 січня 2021 року в Україні зареєстровано 1 074 093 випадки інфікування коронавірусом. 18 854 хворих померли, але 728 865 змогли подолати захворювання. Від початку пандемії українські лабораторії здійснили 5 610 003 тестувань методом ПЛР.

Коронавірус в областях України

За минулу добу найбільше хворих на коронавірус виявили у Миколаївській (454), Львівській (433), Одеській (426), Дніпропетровській (404) областях та місті Київ (370).

Захворюваність в регіонах:

Київ – 370 випадків;

Вінницька область – 66 випадків;

Волинська область – 93 випадки;

Дніпропетровська область – 404 випадки;

Донецька область – 200 випадків;

Житомирська область – 25 випадків;

Закарпатська область – 78 випадків;

Запорізька область – 301 випадок;

Івано-Франківська область – 99 випадків;

Київська область – 303 випадки;

Кіровоградська область – 22 випадки;

Луганська область – 85 випадків;

Львівська область – 433 випадки;

Миколаївська область – 454 випадки;

Одеська область – 426 випадків;

Полтавська область – 197 випадків;

Рівненська область – 75 випадків;

Сумська область – 147 випадків;

Тернопільська область – 59 випадків;

Харківська область – 68 випадків;

Херсонська область – 115 випадків;

Хмельницька область – 14 випадків;

Черкаська область – 244 випадки;

Чернівецька область – 146 випадків;

Чернігівська область – 152 випадки.

Зверніть увагу, що у статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.



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