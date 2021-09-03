Як змінилась ситуація з COVID за добу
До лікарень госпіталізували 826 пацієнтів з ускладненими симптомами коронавірусу. Померли внаслідок хвороби 45 пацієнтів. Водночас видужали 1 112 людини.
До теми Як змінилися симптоми коронавірусу з початку пандемії: дослідження
Впродовж доби лабораторії виконали 52375 тестувань на коронавірус SARS-CoV-2, зокрема:
- методом ПЛР — 23538;
- методом ІФА — 7305;
- досліджень експрес-тестами на антиген – 21532.
Добовий приріст COVID-випадків у регіонах
- Київ – 321 випадок;
- Вінницька область – 54 випадки;
- Волинська область – 52 випадки;
- Дніпропетровська область – 191 випадок;
- Донецька область – 157 випадків;
- Житомирська область – 67 випадків;
- Закарпатська область – 30 випадків;
- Запорізька область – 117 випадків;
- Івано-Франківська область – 85 випадків;
- Київська область – 115 випадків;
- Кіровоградська область – 9 випадків;
- Луганська область – 90 випадків;
- Львівська область – 213 випадків;
- Миколаївська область – 42 випадки;
- Одеська область – 236 випадків;
- Полтавська область – 28 випадки;
- Рівненська область – 53 випадки;
- Сумська область – 71 випадок;
- Тернопільська область – 71 випадок;
- Харківська область – 231 випадок;
- Херсонська область – 90 випадків;
- Хмельницька область – 104 випадки;
- Черкаська область – 50 випадків;
- Чернівецька область – 164 випадки;
- Чернігівська область – 52 випадки.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
В Україні 4 мільйони повністю вакцинованих
Впродовж минулої доби щеплення проти коронавірусу отримали 152 772 людини, зокрема першою дозою вакциновано 46 826 людей, повністю імунізовані, тобто другу дозу отримали – 105 946 людей.
Щеплення проводили вчора 977 мобільних бригад, 2 962 пункти щеплення та 330 центри вакцинації.
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