Кількість інфікованих наблизилась до 3 тисяч: в Україні погіршилась ситуація з COVID-19

Станом на 3 вересня в Україні впродовж доби виявили 2693 випадків коронавірусної хвороби, серед інфікованих – 171 дитина та 40 медпрацівників. Понад 4 мільйони українців завершили вакцинацію проти COVID-19, тобто отримали дві дози препарату.

Як змінилась ситуація з COVID за добу

До лікарень госпіталізували 826 пацієнтів з ускладненими симптомами коронавірусу. Померли внаслідок хвороби 45 пацієнтів. Водночас видужали 1 112 людини.

До теми Як змінилися симптоми коронавірусу з початку пандемії: дослідження

Впродовж доби лабораторії виконали 52375 тестувань на коронавірус SARS-CoV-2, зокрема:

методом ПЛР — 23538;

методом ІФА — 7305;

досліджень експрес-тестами на антиген – 21532.

Від початку пандемії COVID-19 в Україні 2 293 541 підтверджений випадок захворювання.

Станом на 3 вересня одужало – 2 210 866 людей. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 53 922 мешканців країни.

Добовий приріст COVID-випадків у регіонах

Київ – 321 випадок;

Вінницька область – 54 випадки;

Волинська область – 52 випадки;

Дніпропетровська область – 191 випадок;

Донецька область – 157 випадків;

Житомирська область – 67 випадків;

Закарпатська область – 30 випадків;

Запорізька область – 117 випадків;

Івано-Франківська область – 85 випадків;

Київська область – 115 випадків;

Кіровоградська область – 9 випадків;

Луганська область – 90 випадків;

Львівська область – 213 випадків;

Миколаївська область – 42 випадки;

Одеська область – 236 випадків;

Полтавська область – 28 випадки;

Рівненська область – 53 випадки;

Сумська область – 71 випадок;

Тернопільська область – 71 випадок;

Харківська область – 231 випадок;

Херсонська область – 90 випадків;

Хмельницька область – 104 випадки;

Черкаська область – 50 випадків;

Чернівецька область – 164 випадки;

Чернігівська область – 52 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

В Україні 4 мільйони повністю вакцинованих

Впродовж минулої доби щеплення проти коронавірусу отримали 152 772 людини, зокрема першою дозою вакциновано 46 826 людей, повністю імунізовані, тобто другу дозу отримали – 105 946 людей.

Щеплення проводили вчора 977 мобільних бригад, 2 962 пункти щеплення та 330 центри вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 5 498 951 людину:

з них отримали одну дозу – 5 498 949 людей,

повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 012 016 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 9 510 965 щеплень.



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