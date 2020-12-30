За добу в Україні виявили 7 986 хворих на COVID-19, але кількість госпіталізованих висока
Станом на 30 грудня в Україні зареєстрували 1 045 348 хворих на коронавірус. З них 7 986 зафіксували за минулу добу.
Серед нових хворих – 272 дитини та 453 медпрацівники. Про це на свої сторінці у фейсбуці розповів глава МОЗ Максим Степанов.
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Впродовж 29 грудня до лікарень госпіталізували 2 925 людей з підтвердженим коронавірусом або підозрою на наявність захворювання. Ще 243 інфікованих померли. Натомість одужали за цей період 16 355 пацієнтів.
Ситуація з тестуванням: За минулу добу Українські лабораторії провели 52 746 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР – 35 504, а методом ІФА – 17 242.
Коронавірус в областях України
За останню добу найбільше нових випадків зараження коронавірусом виявили у Києві (1 131), а також Запорізькій (739), Одеській (729), Київській (623), Дніпропетровській (462) та Харківській (412) областях.
Захворюваність в регіонах:
- Київ – 110 139 випадків;
- Вінницька область – 22 242 випадки;
- Волинська область – 32 735 випадків;
- Дніпропетровська область – 58 094 випадки;
- Донецька область – 35 905 випадків;
- Житомирська область – 38 720 випадків;
- Закарпатська область – 28 065 випадків;
- Запорізька область – 53 428 випадків;
- Івано-Франківська область – 43 072 випадки;
- Київська область – 58 535 випадків;
- Кіровоградська область – 8 345 випадків;
- Луганська область – 10 218 випадків;
- Львівська область – 60 923 випадки;
- Миколаївська область – 30 500 випадків;
- Одеська область – 70 592 випадки;
- Полтавська область – 35 788 випадків;
- Рівненська область – 40 672 випадки;
- Сумська область – 40 305 випадків;
- Тернопільська область – 33 789 випадків;
- Харківська область – 68 807 випадків;
- Херсонська область – 17 497 випадків;
- Хмельницька область – 38 833 випадки;
- Черкаська область – 38 696 випадків;
- Чернівецька область – 39 815 випадків;
- Чернігівська область – 29 633 випадки.
Зверніть увагу, що у статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.
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