Станом на 30 грудня в Україні зареєстрували 1 045 348 хворих на коронавірус. З них 7 986 зафіксували за минулу добу.

Серед нових хворих – 272 дитини та 453 медпрацівники. Про це на свої сторінці у фейсбуці розповів глава МОЗ Максим Степанов.

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Впродовж 29 грудня до лікарень госпіталізували 2 925 людей з підтвердженим коронавірусом або підозрою на наявність захворювання. Ще 243 інфікованих померли. Натомість одужали за цей період 16 355 пацієнтів.

Ситуація з тестуванням: За минулу добу Українські лабораторії провели 52 746 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР – 35 504, а методом ІФА – 17 242.

Станом на 30 грудня 2020 року в Україні виявили 1 045 348 хворих на коронавірус. 698 190 людей одужали, але 18 324 пацієнти померли внаслідок ускладнень COVID-19. Загалом за весь час в Україні провели 5 546 683 тестувань методом ПЛР.

Коронавірус в областях України

За останню добу найбільше нових випадків зараження коронавірусом виявили у Києві (1 131), а також Запорізькій (739), Одеській (729), Київській (623), Дніпропетровській (462) та Харківській (412) областях.

Захворюваність в регіонах:

Київ – 110 139 випадків;

Вінницька область – 22 242 випадки;

Волинська область – 32 735 випадків;

Дніпропетровська область – 58 094 випадки;

Донецька область – 35 905 випадків;

Житомирська область – 38 720 випадків;

Закарпатська область – 28 065 випадків;

Запорізька область – 53 428 випадків;

Івано-Франківська область – 43 072 випадки;

Київська область – 58 535 випадків;

Кіровоградська область – 8 345 випадків;

Луганська область – 10 218 випадків;

Львівська область – 60 923 випадки;

Миколаївська область – 30 500 випадків;

Одеська область – 70 592 випадки;

Полтавська область – 35 788 випадків;

Рівненська область – 40 672 випадки;

Сумська область – 40 305 випадків;

Тернопільська область – 33 789 випадків;

Харківська область – 68 807 випадків;

Херсонська область – 17 497 випадків;

Хмельницька область – 38 833 випадки;

Черкаська область – 38 696 випадків;

Чернівецька область – 39 815 випадків;

Чернігівська область – 29 633 випадки.

Зверніть увагу, що у статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.



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