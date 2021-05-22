Госпіталізації потребували 1 665 пацієнтів з COVID-19 чи вираженою симптоматикою недуги. Від ускладнень хвороби померли 178 хворих. Натомість одужало – 12 586 людей.
До теми Новини про коронавірус 21 травня: важливі дослідження ефективності вакцин, COVID-паспорти в дії
За добу протестовано: методом ПЛР – 27 443 особи, методом ІФА – 11 957 осіб, експрес-тестами – 23 350 осіб.
Поширення COVID-19 в регіонах:
- м. Київ — 298 випадків;
- Вінницька область — 80 випадків;
- Волинська область — 160 випадків;
- Дніпропетровська область — 438 випадків;
- Донецька область — 334 випадки;
- Житомирська область — 134 випадки;
- Закарпатська область — 105 випадків;
- Запорізька область — 252 випадки;
- Івано-Франківська область — 72 випадки;
- Київська область — 303 випадки;
- Кіровоградська область — 63 випадки;
- Луганська область — 58 випадків;
- Львівська область — 344 випадки;
- Миколаївська область — 192 випадки;
- Одеська область — 174 випадки;
- Полтавська область — 188 випадків;
- Рівненська область — 201 випадок;
- Сумська область — 121 випадок;
- Тернопільська область — 98 випадків;
- Харківська область — 371 випадок;
- Херсонська область — 132 випадки;
- Хмельницька область — 171 випадок;
- Черкаська область — 164 випадки;
- Чернівецька область — 64 випадки;
- Чернігівська область — 89 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу