Коронавірус в Україні: 4 тисячі інфікованих, 178 – померли

22 травня 2021 , 05:30
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Джерело:

МОЗ України

Станом на 22 травня впродовж доби зареєстрували 4 606 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них 269 дітей та 108 медпрацівників.

Госпіталізації потребували 1 665 пацієнтів з COVID-19 чи вираженою симптоматикою недуги. Від ускладнень хвороби померли 178 хворих. Натомість одужало – 12 586 людей.

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За добу протестовано: методом ПЛР – 27 443 особи, методом ІФА – 11 957 осіб,  експрес-тестами – 23 350 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли – 2 179 988 людей, одужали – 1 941 625, померли від ускладнень – 49 279 пацієнтів. 

Поширення COVID-19 в регіонах:

  • м. Київ — 298 випадків;
  • Вінницька область — 80 випадків;
  • Волинська область — 160 випадків;
  • Дніпропетровська область — 438 випадків;
  • Донецька область — 334 випадки;
  • Житомирська область — 134 випадки;
  • Закарпатська область — 105 випадків;
  • Запорізька область — 252 випадки;
  • Івано-Франківська область — 72 випадки;
  • Київська область — 303 випадки;
  • Кіровоградська область — 63 випадки;
  • Луганська область — 58 випадків;
  • Львівська область — 344 випадки;
  • Миколаївська область — 192 випадки;
  • Одеська область — 174 випадки;
  • Полтавська область — 188 випадків;
  • Рівненська область — 201 випадок;
  • Сумська область — 121 випадок;
  • Тернопільська область — 98 випадків;
  • Харківська область — 371 випадок;
  • Херсонська область — 132 випадки;
  • Хмельницька область — 171 випадок;
  • Черкаська область — 164 випадки;
  • Чернівецька область — 64 випадки;
  • Чернігівська область — 89 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Лукашевська