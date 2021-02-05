В Україні 4 923 нових хворих на коронавірус та ще 158 померлих
Станом на 5 лютого в Україні виявили 1 237 169 хворих на COVID-19. Серед нових пацієнтів – 230 дітей та 222 медпрацівники.
Джерело: фейсбук Максима Степанова
Впродовж попередньої доби, 4 лютого, до лікарень госпіталізували 1 885 хворих на коронавірус або людей з підозрою на наявність захворювання.
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За цей самий період з життя пішли 158 хворих. Натомість 1 185 людей виписали.
За минулу добу найбільше нових хворих виявили в Івано-Франківській (433), Львівській (406), Запорізькій (334), м. Київ (321) та Дніпропетровській (287) областях.
Скільки роблять тестів
Попередньої доби в Україні провели 43 137 тестів на коронавірус. З них методом ПЛР – 25 667, а методом ІФА – 17 470.
Натомість від початку пандемії в Україні зробили 6 350 442 тестів для виявлення патогену SARS-CoV-2.
Коронавірус в регіонах України: добовий приріст
- Київ – 321 випадок;
- Вінницька область – 271 випадок;
- Волинська область – 127 випадків;
- Дніпропетровська область – 287 випадків;
- Донецька область – 146 випадків;
- Житомирська область – 162 випадки;
- Закарпатська область – 209 випадків;
- Запорізька область – 334 випадки;
- Івано-Франківська область – 433 випадки;
- Київська область – 272 випадки;
- Кіровоградська область – 25 випадків;
- Луганська область – 39 випадків;
- Львівська область – 406 випадків;
- Миколаївська область – 160 випадків;
- Одеська область – 157 випадків;
- Полтавська область – 173 випадки;
- Рівненська область – 163 випадки;
- Сумська область – 81 випадок;
- Тернопільська область – 174 випадки;
- Харківська область – 190 випадків;
- Херсонська область – 47 випадків;
- Хмельницька область – 231 випадок;
- Черкаська область – 144 випадки;
- Чернівецька область – 270 випадків;
- Чернігівська область – 101 випадок.
Загальна статистика захворюваності на COVID-19
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