В Україні 4 923 нових хворих на коронавірус та ще 158 померлих

Станом на 5 лютого в Україні виявили 1 237 169 хворих на COVID-19. Серед нових пацієнтів – 230 дітей та 222 медпрацівники.

Джерело: фейсбук Максима Степанова

Впродовж попередньої доби, 4 лютого, до лікарень госпіталізували 1 885 хворих на коронавірус або людей з підозрою на наявність захворювання.

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За цей самий період з життя пішли 158 хворих. Натомість 1 185 людей виписали.

За минулу добу найбільше нових хворих виявили в Івано-Франківській (433), Львівській (406), Запорізькій (334), м. Київ (321) та Дніпропетровській (287) областях.

Скільки роблять тестів

Попередньої доби в Україні провели 43 137 тестів на коронавірус. З них методом ПЛР – 25 667, а методом ІФА – 17 470.

Натомість від початку пандемії в Україні зробили 6 350 442 тестів для виявлення патогену SARS-CoV-2.

Коронавірус в регіонах України: добовий приріст

Київ – 321 випадок;

Вінницька область – 271 випадок;

Волинська область – 127 випадків;

Дніпропетровська область – 287 випадків;

Донецька область – 146 випадків;

Житомирська область – 162 випадки;

Закарпатська область – 209 випадків;

Запорізька область – 334 випадки;

Івано-Франківська область – 433 випадки;

Київська область – 272 випадки;

Кіровоградська область – 25 випадків;

Луганська область – 39 випадків;

Львівська область – 406 випадків;

Миколаївська область – 160 випадків;

Одеська область – 157 випадків;

Полтавська область – 173 випадки;

Рівненська область – 163 випадки;

Сумська область – 81 випадок;

Тернопільська область – 174 випадки;

Харківська область – 190 випадків;

Херсонська область – 47 випадків;

Хмельницька область – 231 випадок;

Черкаська область – 144 випадки;

Чернівецька область – 270 випадків;

Чернігівська область – 101 випадок.

Загальна статистика захворюваності на COVID-19 Станом на 5 лютого в Україні зареєстрували 1 237 169 випадків зараження коронавірусною інфекцією. 1 063 591 пацієнт вже подолав хворобу. Втім, на жаль, 22 707 пацієнтів померли внаслідок ускладнень, спричинених хворобою.