В Україні 4 923 нових хворих на коронавірус та ще 158 померлих

Станом на 5 лютого в Україні виявили 1 237 169 хворих на COVID-19. Серед нових пацієнтів – 230 дітей та 222 медпрацівники.
Джерело: фейсбук Максима Степанова
Впродовж попередньої доби, 4 лютого, до лікарень госпіталізували 1 885 хворих на коронавірус або людей з підозрою на наявність захворювання.
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За цей самий період з життя пішли 158 хворих. Натомість 1 185 людей виписали.
За минулу добу найбільше нових хворих виявили в Івано-Франківській (433), Львівській (406), Запорізькій (334), м. Київ (321) та Дніпропетровській (287) областях.
Попередньої доби в Україні провели 43 137 тестів на коронавірус. З них методом ПЛР – 25 667, а методом ІФА – 17 470.
Натомість від початку пандемії в Україні зробили 6 350 442 тестів для виявлення патогену SARS-CoV-2.
Станом на 5 лютого в Україні зареєстрували 1 237 169 випадків зараження коронавірусною інфекцією. 1 063 591 пацієнт вже подолав хворобу. Втім, на жаль, 22 707 пацієнтів померли внаслідок ускладнень, спричинених хворобою.
Джерело: 24 канал
Адаптивний карантин в Україні продовжать щонайменше до 30 квітня. Це не остаточна дата. Ймовірно, що обмеження продовжуватимуться в тій чи іншій формі.
Умови карантину можуть змінювати залежно від епідеміологічної ситуації.