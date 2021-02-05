В Україні 4 923 нових хворих на коронавірус та ще 158 померлих

5 лютого 2021 , 08:18
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Станом на 5 лютого в Україні виявили 1 237 169 хворих на COVID-19. Серед нових пацієнтів – 230 дітей та 222 медпрацівники.

Джерело: фейсбук Максима Степанова

Впродовж попередньої доби, 4 лютого, до лікарень госпіталізували 1 885 хворих на коронавірус або людей з підозрою на наявність захворювання.

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За цей самий період з життя пішли 158 хворих. Натомість 1 185 людей виписали.

За минулу добу найбільше нових хворих виявили в Івано-Франківській (433), Львівській (406), Запорізькій (334), м. Київ (321) та Дніпропетровській (287) областях.

Скільки роблять тестів

Попередньої доби в Україні провели 43 137 тестів на коронавірус. З них методом ПЛР – 25 667, а методом ІФА – 17 470.

Натомість від початку пандемії в Україні зробили 6 350 442 тестів для виявлення патогену SARS-CoV-2.

Коронавірус в регіонах України: добовий приріст

  • Київ – 321 випадок;
  • Вінницька область – 271 випадок;
  • Волинська область – 127 випадків;
  • Дніпропетровська область – 287 випадків;
  • Донецька область – 146 випадків;
  • Житомирська область – 162 випадки;
  • Закарпатська область – 209 випадків;
  • Запорізька область – 334 випадки;
  • Івано-Франківська область – 433 випадки;
  • Київська область – 272 випадки;
  • Кіровоградська область – 25 випадків;
  • Луганська область – 39 випадків;
  • Львівська область – 406 випадків;
  • Миколаївська область – 160 випадків;
  • Одеська область – 157 випадків;
  • Полтавська область – 173 випадки;
  • Рівненська область – 163 випадки;
  • Сумська область – 81 випадок;
  • Тернопільська область – 174 випадки;
  • Харківська область – 190 випадків;
  • Херсонська область – 47 випадків;
  • Хмельницька область – 231 випадок;
  • Черкаська область – 144 випадки;
  • Чернівецька область – 270 випадків;
  • Чернігівська область – 101 випадок.

Загальна статистика захворюваності на COVID-19

Станом на 5 лютого в Україні зареєстрували 1 237 169 випадків зараження коронавірусною інфекцією. 1 063 591 пацієнт вже подолав хворобу. Втім, на жаль, 22 707 пацієнтів померли внаслідок ускладнень, спричинених хворобою.

Карантин продовжать до 30 квітня

Джерело: 24 канал

Адаптивний карантин в Україні продовжать щонайменше до 30 квітня. Це не остаточна дата. Ймовірно, що обмеження продовжуватимуться в тій чи іншій формі.

Умови карантину можуть змінювати залежно від епідеміологічної ситуації.


Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу