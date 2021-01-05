Станом на 5 січня коронавірус діагностували 1 083 585 мешканцям України. 5 334 хворих виявили за минулу добу.

Серед нових хворих – 164 дитини та 362 медпрацівники. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці.

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Впродовж 4 січня до лікарень госпіталізували 1 280 людей з підтвердженим коронавірусом або підозрою на наявність захворювання. Показники смертності залишаються високими – за минулу добу з життя пішли 202 пацієнти.

Натомість кількість одужалих пацієнтів вища, ніж кількість нових хворих. За попередню добу виписали 13 850 людей.

За згаданий період найбільше нових випадків зараження коронавірусом зафіксували у Києві (846), а також в Одеській (682), Запорізькій (418), Черкаській (376) та Полтавській (376) областях.

Кількість проведених тестів

За минулу добу в Україні провели 39 286 тестів на коронавірус. З них лише 24 154 методом ПЛР, а решта 15 132 – методом ІФА.

Загальна статистика захворюваності станом на 5 січня

Станом на ранок 5 січня в Україні зареєстрували 1 083 585 хворих на коронавірус. З них 747 408 вже одужали, але 19 129 померли від ускладнень, спричинених хворобою. Від початку пандемії в Україні провели 5 645 148 тестувань методом ПЛР.

Коронавірус в регіонах України

Київ – 846 випадків;

Вінницька область – 76 випадків;

Волинська область – 86 випадків;

Дніпропетровська область – 320 випадків;

Донецька область – 269 випадків;

Житомирська область – 77 випадків;

Закарпатська область – 65 випадків;

Запорізька область – 418 випадків;

Івано-Франківська область – 61 випадок;

Київська область – 266 випадків;

Кіровоградська область – 25 випадків;

Луганська область – 33 випадки;

Львівська область – 371 випадок;

Миколаївська область – 87 випадків;

Одеська область – 682 випадки;

Полтавська область – 376 випадків;

Рівненська область – 137 випадків;

Сумська область – 59 випадків;

Тернопільська область – 53 випадки;

Харківська область – 313 випадків;

Херсонська область – 84 випадки;

Хмельницька область – 40 випадків;

Черкаська область – 376 випадків;

Чернівецька область – 127 випадків;

Чернігівська область – 87 випадків.

*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.



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