COVID-19 в Україні: за добу виявили 5 334 нових хворих, але смертність залишається високою
Станом на 5 січня коронавірус діагностували 1 083 585 мешканцям України. 5 334 хворих виявили за минулу добу.
Серед нових хворих – 164 дитини та 362 медпрацівники. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці.
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Впродовж 4 січня до лікарень госпіталізували 1 280 людей з підтвердженим коронавірусом або підозрою на наявність захворювання. Показники смертності залишаються високими – за минулу добу з життя пішли 202 пацієнти.
Натомість кількість одужалих пацієнтів вища, ніж кількість нових хворих. За попередню добу виписали 13 850 людей.
За згаданий період найбільше нових випадків зараження коронавірусом зафіксували у Києві (846), а також в Одеській (682), Запорізькій (418), Черкаській (376) та Полтавській (376) областях.
Кількість проведених тестів
За минулу добу в Україні провели 39 286 тестів на коронавірус. З них лише 24 154 методом ПЛР, а решта 15 132 – методом ІФА.
Загальна статистика захворюваності станом на 5 січня
Коронавірус в регіонах України
- Київ – 846 випадків;
- Вінницька область – 76 випадків;
- Волинська область – 86 випадків;
- Дніпропетровська область – 320 випадків;
- Донецька область – 269 випадків;
- Житомирська область – 77 випадків;
- Закарпатська область – 65 випадків;
- Запорізька область – 418 випадків;
- Івано-Франківська область – 61 випадок;
- Київська область – 266 випадків;
- Кіровоградська область – 25 випадків;
- Луганська область – 33 випадки;
- Львівська область – 371 випадок;
- Миколаївська область – 87 випадків;
- Одеська область – 682 випадки;
- Полтавська область – 376 випадків;
- Рівненська область – 137 випадків;
- Сумська область – 59 випадків;
- Тернопільська область – 53 випадки;
- Харківська область – 313 випадків;
- Херсонська область – 84 випадки;
- Хмельницька область – 40 випадків;
- Черкаська область – 376 випадків;
- Чернівецька область – 127 випадків;
- Чернігівська область – 87 випадків.
*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.
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