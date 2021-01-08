За добу в Україні виявили 5 676 хворих на COVID-19
Станом на 8 січня в Україні виявили 1 105 169 хворих на коронавірус. Серед нових пацієнтів 166 дітей та 179 медпрацівників.
За минулу добу, 7 січня, до лікарень госпіталізували 2 402 людей з коронавірусом або підозрою на наявність захворювання. Про це у фейсбуці повідомив глава МОЗ Максим Степанов.
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Впродовж 7 січня внаслідок ускладнень коронавірусу померли 83 хворих. Натомість 5 131 інфікованого виписали у зв'язку з одужанням.
За цей період найбільше нових випадків зараження коронавірусом зафіксували у Києві (438), а також у Миколаївській (418), Донецькій (384), Дніпропетровській (376) та Київській (371) областях.
Кількість проведених тестів
За минулу добу в Україні провели 20 192 тестів. З них 16 152 методом ПЛР, а решта 4 040 – методом ІФА.
Коронавірус в регіонах України: добова статистика
- Київ – 438 випадків;
- Вінницька область – 107 випадків;
- Волинська область – 107 випадків;
- Дніпропетровська область – 376 випадків;
- Донецька область – 384 випадки;
- Житомирська область – 358 випадків;
- Закарпатська область – 96 випадків;
- Запорізька область – 358 випадків;
- Івано-Франківська область – 106 випадків;
- Київська область – 371 випадок;
- Кіровоградська область – 8 випадків;
- Луганська область – 113 випадків;
- Львівська область – 331 випадок;
- Миколаївська область – 418 випадків;
- Одеська область – 274 випадки;
- Полтавська область – 115 випадків;
- Рівненська область – 146 випадків;
- Сумська область – 235 випадків;
- Тернопільська область – 101 випадок;
- Харківська область – 191 випадок;
- Херсонська область – 192 випадки;
- Хмельницька область – 263 випадки;
- Черкаська область – 146 випадків;
- Чернівецька область – 152 випадки;
- Чернігівська область – 290 випадків.
*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.
Загальна ситуація з коронавірусом в Україні 8 січня
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