Станом на 8 січня в Україні виявили 1 105 169 хворих на коронавірус. Серед нових пацієнтів 166 дітей та 179 медпрацівників.

За минулу добу, 7 січня, до лікарень госпіталізували 2 402 людей з коронавірусом або підозрою на наявність захворювання. Про це у фейсбуці повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

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Впродовж 7 січня внаслідок ускладнень коронавірусу померли 83 хворих. Натомість 5 131 інфікованого виписали у зв'язку з одужанням.

За цей період найбільше нових випадків зараження коронавірусом зафіксували у Києві (438), а також у Миколаївській (418), Донецькій (384), Дніпропетровській (376) та Київській (371) областях.

Кількість проведених тестів

За минулу добу в Україні провели 20 192 тестів. З них 16 152 методом ПЛР, а решта 4 040 – методом ІФА.

Коронавірус в регіонах України: добова статистика

Київ – 438 випадків;

Вінницька область – 107 випадків;

Волинська область – 107 випадків;

Дніпропетровська область – 376 випадків;

Донецька область – 384 випадки;

Житомирська область – 358 випадків;

Закарпатська область – 96 випадків;

Запорізька область – 358 випадків;

Івано-Франківська область – 106 випадків;

Київська область – 371 випадок;

Кіровоградська область – 8 випадків;

Луганська область – 113 випадків;

Львівська область – 331 випадок;

Миколаївська область – 418 випадків;

Одеська область – 274 випадки;

Полтавська область – 115 випадків;

Рівненська область – 146 випадків;

Сумська область – 235 випадків;

Тернопільська область – 101 випадок;

Харківська область – 191 випадок;

Херсонська область – 192 випадки;

Хмельницька область – 263 випадки;

Черкаська область – 146 випадків;

Чернівецька область – 152 випадки;

Чернігівська область – 290 випадків.

*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.

Загальна ситуація з коронавірусом в Україні 8 січня

Від початку минулого року в Україні виявили 1 105 169 хворих на коронавірус. З них 778 345 вже одужали, але 19 588 померли від ускладнень, спричинених хворобою. За цей період в країні провели 5 733 555 тестувань методом ПЛР.



Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу