19 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив про 6 506 нових хворих на коронавірус в Україні. З них 253 дитини та 98 медпрацівників.

Найбільше нових випадків зараження виявили у Дніпропетровській (761), Харківській (622), Львівській (490), Миколаївській (461) областях та у Києві (447). Загальна кількість виявлених хворих на COVID-19 в Україні зросла до 1 953 016.

До теми Новини про коронавірус 18 квітня: старт вакцинації Pfizer, побічні ефекти від Covishield

За минулу добу, 18 квітня, до лікарень госпіталізували 2 387 людей. Це майже удвічі менше, ніж днем раніше, коли до лікарень поклали 4 274 пацієнти. Загалом вже досить тривалий час в Україні не госпіталізували менше ніж 4 тисячі людей за добу.

Натомість померло ще 214 хворих. Це найнижчий показник смертності від 29 березня (тоді зафіксували 178 летальних випадків).

А ось виписали 5 598 пацієнтів. Одні з них одужали та отримали негативний результат ПЛР-тесту. Частина з них закінчила термін самоізоляції внаслідок легкого або безсимптомного перебігу COVID-19.

Рівень тестування знизився

За минулу добу в Україні здійснили 27 488 різних видів тестів на коронавірус. З них методом ПЛР – 15 811, методом ІФА (дослідження на антитіла) – 4 037. Також було використано 7 640 експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2.

Загалом за весь час пандемії в Україні провели 8 958 482 ПЛР-тестування.

Від початку пандемії в Україні: Виявили – 1 953 016 інфікованих;

Одужали – 1 487 677 хворих;

Померли випадків – 40 000 пацієнтів;

Темпи вакцинації в країні

Впродовж вчорашнього дня від коронавірусу вакцинували всього 1 453 людини. Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні вакцинували 450 647 громадян. З них 450 645 отримали першу дозу препарату. А ось закінчили вакцинацію (тобто отримали 2 дози) – 5 людей (з них двоє отримали 1 дозу закордоном).

Станом на 18 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 468 490 людей.

Кількість нових хворих та вакцинованих в регіонах за добу

Київ – 447 випадків/ 0 щеплень;

Вінницька область – 122 випадки/ 60 щеплень;

Волинська область – 214 випадків/ 160 щеплень;

Дніпропетровська область – 761 випадок/ 15 щеплень;

Донецька область – 377 випадків/ 79 щеплень;

Житомирська область – 267 випадків/ 17 щеплень;

Закарпатська – 48 випадків/ 10 щеплень;

Запорізька область – 90 випадків/ 42 щеплення;

Івано-Франківська область – 48 випадків/ 20 щеплень;

Київська область – 428 випадків/ 216 щеплень;

Кіровоградська область – 164 випадки/ 0 щеплень;

Луганська область – 47 випадків/ 0 щеплень;

Львівська область – 490 випадків/ 169 щеплень;

Миколаївська область – 461 випадок/ 10 щеплень;

Одеська область – 372 випадки/ 65 щеплень;

Полтавська область – 164 випадки/ 59 щеплень;

Рівненська область – 150 випадків/ 40 щеплень;

Сумська область – 205 випадків/ 40 щеплень;

Тернопільська область – 219 випадків/ 50 щеплень;

Харківська область – 622 випадки/ 345 щеплень;

Херсонська область – 103 випадки/ 0 щеплень;

Хмельницька область – 100 випадків/ 0 щеплень;

Черкаська область – 273 випадки/ 26 щеплень;

Чернівецька область – 139 випадків/ 30 щеплень;

Чернігівська область – 195 випадків/ 0 щеплень.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу