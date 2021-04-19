Коронавірус в Україні: добова кількість госпіталізованих впала удвічі
19 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив про 6 506 нових хворих на коронавірус в Україні. З них 253 дитини та 98 медпрацівників.
Джерело:фейсбук Максима Степанова
Найбільше нових випадків зараження виявили у Дніпропетровській (761), Харківській (622), Львівській (490), Миколаївській (461) областях та у Києві (447). Загальна кількість виявлених хворих на COVID-19 в Україні зросла до 1 953 016.
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За минулу добу, 18 квітня, до лікарень госпіталізували 2 387 людей. Це майже удвічі менше, ніж днем раніше, коли до лікарень поклали 4 274 пацієнти. Загалом вже досить тривалий час в Україні не госпіталізували менше ніж 4 тисячі людей за добу.
Натомість померло ще 214 хворих. Це найнижчий показник смертності від 29 березня (тоді зафіксували 178 летальних випадків).
А ось виписали 5 598 пацієнтів. Одні з них одужали та отримали негативний результат ПЛР-тесту. Частина з них закінчила термін самоізоляції внаслідок легкого або безсимптомного перебігу COVID-19.
Рівень тестування знизився
За минулу добу в Україні здійснили 27 488 різних видів тестів на коронавірус. З них методом ПЛР – 15 811, методом ІФА (дослідження на антитіла) – 4 037. Також було використано 7 640 експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2.
Загалом за весь час пандемії в Україні провели 8 958 482 ПЛР-тестування.
Темпи вакцинації в країні
Впродовж вчорашнього дня від коронавірусу вакцинували всього 1 453 людини. Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні вакцинували 450 647 громадян. З них 450 645 отримали першу дозу препарату. А ось закінчили вакцинацію (тобто отримали 2 дози) – 5 людей (з них двоє отримали 1 дозу закордоном).
Станом на 18 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 468 490 людей.
Кількість нових хворих та вакцинованих в регіонах за добу
- Київ – 447 випадків/ 0 щеплень;
- Вінницька область – 122 випадки/ 60 щеплень;
- Волинська область – 214 випадків/ 160 щеплень;
- Дніпропетровська область – 761 випадок/ 15 щеплень;
- Донецька область – 377 випадків/ 79 щеплень;
- Житомирська область – 267 випадків/ 17 щеплень;
- Закарпатська – 48 випадків/ 10 щеплень;
- Запорізька область – 90 випадків/ 42 щеплення;
- Івано-Франківська область – 48 випадків/ 20 щеплень;
- Київська область – 428 випадків/ 216 щеплень;
- Кіровоградська область – 164 випадки/ 0 щеплень;
- Луганська область – 47 випадків/ 0 щеплень;
- Львівська область – 490 випадків/ 169 щеплень;
- Миколаївська область – 461 випадок/ 10 щеплень;
- Одеська область – 372 випадки/ 65 щеплень;
- Полтавська область – 164 випадки/ 59 щеплень;
- Рівненська область – 150 випадків/ 40 щеплень;
- Сумська область – 205 випадків/ 40 щеплень;
- Тернопільська область – 219 випадків/ 50 щеплень;
- Харківська область – 622 випадки/ 345 щеплень;
- Херсонська область – 103 випадки/ 0 щеплень;
- Хмельницька область – 100 випадків/ 0 щеплень;
- Черкаська область – 273 випадки/ 26 щеплень;
- Чернівецька область – 139 випадків/ 30 щеплень;
- Чернігівська область – 195 випадків/ 0 щеплень.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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